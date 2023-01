La Cour suprême rejette à nouveau la demande de blocage de la loi sur les armes à feu de New York

Les marchands d’armes à feu dans la nouvelle affaire, Gazzola c. Hochul, n ° 22A591, ont intenté une action en justice en novembre pour contester les dispositions de cette loi et une précédente promulguée en juin, avant la décision Bruen, affirmant qu’ils violaient la Constitution et étaient en conflit avec la loi fédérale. .

La juge Brenda K.Sannes de la Cour fédérale de district de Syracuse a rejeté la demande d’injonction préliminaire des plaignants, et un panel unanime de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a refusé d’entrer sa propre injonction pendant qu’un appel progressait. .

Les concessionnaires ont alors demandé à la Cour suprême d’intervenir.

Les mesures contestées comprennent celles exigeant des systèmes de sécurité dans les magasins d’armes, interdisant aux personnes de moins de 18 ans d’y entrer à moins qu’elles ne soient accompagnées d’un parent ou d’un tuteur, exigeant que les travailleurs aient au moins 21 ans et exigeant des vérifications des antécédents pour les ventes de munitions.

Dans leur propre mémoire à la Cour suprême, les représentants de l’État ont déclaré que la Cour suprême avait indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de mettre en doute, selon les termes de l’opinion majoritaire du juge Antonin Scalia en 2008 dans District of Columbia c. Heller, « les lois imposant des conditions et qualifications sur la vente commerciale d’armes.