La Cour suprême refuse pour l’instant de rétablir le plan Biden sur l’application des lois sur l’immigration

“Par exemple”, a écrit le panel, “il prévoit que les lignes directrices” sont essentielles pour faire avancer l’engagement déclaré de cette administration à faire progresser l’équité pour tous, y compris les personnes de couleur et d’autres qui ont été historiquement mal desservies, marginalisées et affectées par la pauvreté persistante et inégalité.'”

“Le remplacement par le DHS des mandats statutaires du Congrès par des préoccupations d’équité et de race est extralégal, étant donné que ces préoccupations politiques dépassent clairement les limites du pouvoir conféré par” les lois sur l’immigration, a écrit le panel.

Dans une affaire distincte mais presque identique intentée par trois autres États – l’Arizona, le Montana et l’Ohio – un panel unanime de trois juges du sixième circuit, à Cincinnati, est parvenu à la conclusion opposée.

Le juge en chef Jeffrey S. Sutton, écrivant pour le panel, a déclaré que les directives étaient conformes aux approches des administrations précédentes. “La loi fédérale donne au gouvernement national une autorité considérable sur la politique d’immigration”, a-t-il écrit.

Dans une demande d’aide d’urgence de la Cour suprême dans l’affaire intentée par le Texas et la Louisiane, la solliciteure générale Elizabeth B. Prelogar a écrit que la décision du juge Tipton « perturbait les efforts du DHS pour concentrer ses ressources limitées sur les non-ressortissants qui constituent la menace la plus grave pour le pays. la sécurité, la sécurité publique et l’intégrité des frontières de notre pays.

Mme Prelogar a également suggéré au tribunal d’envisager de traiter la demande de sursis comme une requête lui demandant de se saisir de l’affaire avant tout jugement définitif des juridictions inférieures. L’ordonnance non signée indiquait que le tribunal le faisait et présentait des arguments “dans la première semaine de la session d’argumentation de décembre 2022”.