La Cour suprême refuse les anciens combattants qui demandent des prestations d’invalidité suite à l’accident de la bombe à hydrogène de 1966

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a rejeté mardi un appel au nom de certains vétérans américains qui souhaitaient des prestations d’invalidité parce qu’ils avaient été exposés à des radiations lors d’une réponse à un accident de bombe à hydrogène de la guerre froide en Espagne.

Les juges n’ont pas commenté le rejet d’un appel de Victor Skaar, un vétéran de l’Air Force au milieu des années 80.

Skaar, de Nixa, Missouri, a déposé des recours collectifs demandant des avantages pour lui et d’autres qui disent être tombés malades à cause de l’exposition aux radiations lors de la récupération et du nettoyage des bombes non explosées sur le site de l’accident à Palomares, un village du sud de l’Espagne, en 1966.

Une cour d’appel fédérale a rejeté les recours collectifs. L’action de la Cour suprême laisse cette décision en place.

Le ministère de la Justice, s’opposant à l’examen par la Haute Cour, a noté que le Congrès avait adopté l’année dernière une législation élargissant l’admissibilité aux prestations pour de nombreux anciens combattants de Palomares. Mais le ministère a également reconnu que Skaar n’est pas couvert par la législation.

Les avocats de Skaar ont déclaré à la Cour suprême qu’il souffrait de leucopénie, décrite comme une affection pouvant être causée par une exposition aux radiations. Skaar a également eu un cancer de la peau, maintenant en rémission, ont écrit les avocats dans un dossier judiciaire.

Il faisait partie des 1 400 militaires américains qui ont été envoyés à Palomares pour aider à nettoyer ce qui a été appelé le pire accident radiologique de l’histoire des États-Unis.

Le 17 janvier 1966, un bombardier américain B-52 et un avion de ravitaillement se sont écrasés lors d’une opération de ravitaillement dans le ciel au-dessus de Palomares, tuant sept des 11 membres d’équipage mais personne au sol. À l’époque, les États-Unis maintenaient des avions de combat dotés d’armes nucléaires dans les airs près de la frontière avec l’Union soviétique.

La collision en vol a entraîné le largage de quatre bombes à hydrogène américaines. Aucune des bombes n’a explosé, mais les détonateurs remplis de plutonium sur deux ont explosé, dispersant 7 livres (3 kilogrammes) de plutonium 239 hautement radioactif à travers le paysage.

