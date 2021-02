La Cour suprême refuse d’intervenir pour arrêter le roulement des dossiers financiers de Trump

WASHINGTON – La Cour suprême a refusé lundi d’intercéder dans un combat juridique de longue date entre l’ancien président Donald Trump et le procureur du district de Manhattan, ouvrant la voie aux procureurs de New York qui enquêtent sur Trump et sa société pour faire exécuter une assignation au grand jury pour ses dossiers fiscaux.

Le développement est une défaite brutale pour l’ancien président. Trump a rejeté l’enquête des procureurs de Manhattan comme une « chasse aux sorcières » politique et s’est battu jusqu’à la Haute Cour pour garder ses déclarations de revenus secrètes.

En raison du secret des procédures du grand jury, la décision ne signifie pas que les dossiers financiers de Trump deviendront publics.

C’est la deuxième fois que Trump demande à la Cour suprême de protéger ses documents financiers de la divulgation aux procureurs. L’été dernier, la Haute Cour a rejeté les affirmations de Trump selon lesquelles il était absolument immunisé contre les enquêtes criminelles pendant son mandat, mais a renvoyé l’affaire devant les tribunaux inférieurs pour résoudre d’autres problèmes juridiques.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a assigné plusieurs années à comparaître les déclarations de revenus et les documents financiers de Trump dans le cadre d’une enquête sur des paiements prétendument discrets effectués pendant la course à la présidentielle de 2016. Le bureau de Vance a indiqué que les procureurs envisageaient également plus largement d’éventuelles activités criminelles au sein de l’organisation Trump.

Les avocats de Trump ont demandé à la haute cour d’intervenir à nouveau dans l’affaire après avoir perdu les batailles juridiques devant les tribunaux inférieurs. La Cour d’appel américaine pour le 2e circuit a décidé début octobre que le comptable de Trump, Mazars USA, devait se conformer à l’assignation, rejetant les allégations supplémentaires de Trump selon lesquelles elle était trop large et avait été émise de mauvaise foi pour le harceler.

La cour d’appel a maintenu sa décision en place pendant que Trump a fait appel devant la Cour suprême.

Dans des documents judiciaires demandant à la Haute Cour d’intervenir, les avocats de Trump ont fait état de préoccupations selon lesquelles l’assignation, qui formule des « demandes radicales » et est identique à celle émise par le Congrès, « franchit la ligne – même si elle visait un autre citoyen au lieu du président. . «

L’avocat de Trump, William Consovoy, a déclaré que ses dossiers financiers avaient fait l’objet d’un intérêt politique, appelant à plusieurs reprises Vance pour avoir émis une copie mot pour mot d’une assignation émise par les démocrates de la Chambre lors de la précédente session du Congrès.

« Le résultat est une citation à comparaître à Mazars pour tous les journaux financiers liés à chaque facette des affaires et des affaires financières du président et de nombreuses entités remontant à près d’une décennie », a écrit Consovoy.

Consovoy a fait valoir qu’en dépit du secret des procédures du grand jury, il existe d’autres moyens par lesquels les dossiers financiers de Trump peuvent être rendus publics, comme des divulgations dans le cadre d’un acte d’accusation ou d’un rapport du grand jury.

Carey Dunne, avocat de Vance, a déclaré dans des documents judiciaires que l’affirmation de Trump selon laquelle la citation à comparaître était trop large confondait la portée réelle de l’enquête, et ses avocats n’ont pas été en mesure de montrer que les procureurs avaient « un but illicite ».

Bataille juridique sur les déclarations de revenus de Trump:La cour d’appel du 2e circuit refuse – pour l’instant – de bloquer la décision exigeant la divulgation des déclarations de revenus de Trump

Dunne a déclaré que les avocats de Trump avaient déclaré, à tort, que l’enquête du grand jury se limitait aux paiements que Michael Cohen, l’ancien avocat personnel de Trump, avait facilité pour faire taire deux femmes qui prétendaient avoir eu des relations avec Trump. Trump a nié les affaires.

« L’explication évidente de l’ampleur de l’assignation … est que l’enquête s’est étendue au-delà des paiements Cohen », a écrit Dunne, ajoutant que les enquêtes financières complexes impliquent généralement plusieurs entités commerciales interdépendantes.

L’assignation vise les déclarations de revenus, les états financiers, les lettres de mission, le support sous-jacent des états financiers et les documents de travail de diverses entités détenues par Trump à partir de 2011.

Dunne a également rejeté les affirmations selon lesquelles l’assignation était politiquement motivée, arguant que les lois sur le secret du grand jury empêcheraient tout politicien de consulter les documents assignés.

Dans son avis de 35 pages, le 2nd Circuit s’est rangé du côté des procureurs de Manhattan, affirmant que les grands jurys « doivent nécessairement peindre un pinceau large » lorsqu’ils émettent des assignations à comparaître.

«De même, les allégations de mauvaise foi du président ne permettent pas de conclure plausiblement que l’assignation a été émise par malveillance ou intention de harceler», a déclaré le tribunal.