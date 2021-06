La Cour suprême refuse d’entendre l’affaire des toilettes transgenres, une victoire pour l’étudiant Gavin Grimm

Le droit de Grimm d’utiliser une salle de bain pour garçons a été confirmé par des décisions de tribunaux fédéraux inférieurs, qui avaient statué qu’il était protégé par une loi fédérale interdisant aux programmes scolaires de discriminer les élèves sur la base de leur sexe.

Deux des juges les plus conservateurs de la Cour suprême, Clarence Thomas et Samuel Alito, ont déclaré qu’ils auraient entendu l’affaire, selon l’ordonnance publiée lundi.

L’utilisation des toilettes par les étudiants transgenres et l’acceptation de ces étudiants dans les équipes sportives de l’école est devenue un point d’éclair pour les conservateurs ces dernières années.

« C’est une victoire pour les étudiants transgenres, qui veulent simplement être eux-mêmes sans craindre d’être rejetés ou de se voir refuser l’accès aux dignités fondamentales », a déclaré Sarah Kate Ellis, PDG de GLADD, un groupe de défense des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer de premier plan. .

« Les autorités médicales et éducatives conviennent toutes que les jeunes transgenres doivent avoir le droit d’appartenir, d’apprendre, de grandir et de réussir en tant qu’eux-mêmes authentiques, comme tout autre enfant », a déclaré Ellis. « Nos écoles et notre société sont plus sûres et offrent plus d’opportunités pour le tout quand tout le monde est le bienvenu. Notre pays et notre communauté sont plus forts grâce au courage de Gavin Grimm et à son combat pour que tous les enfants soient inclus, valorisés et protégés. »

La décision en faveur de Grimm intervient un an après que la Cour suprême a statué que la loi fédérale sur les droits civils interdit aux employeurs de discriminer les gens en raison de la façon dont ils identifient leur sexe.