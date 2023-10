La Cour suprême refuse de légaliser le mariage homosexuel et s’en remet au Parlement

La Cour suprême n’a pas légalisé aujourd’hui l’égalité du mariage, mais a souligné que le droit d’un individu de contracter une union ne peut être restreint sur la base de son orientation sexuelle. Le tribunal composé de cinq juges a rendu quatre jugements, divergent principalement sur la question du droit d’adoption pour les couples homosexuels.

Les juges ont demandé au centre de procéder à la formation d’un comité chargé de répondre aux préoccupations pratiques des couples de même sexe, telles que l’obtention de cartes de rationnement, de pension, d’indemnités et de succession.

Le 3 mai, le centre a déclaré au tribunal qu’il prévoyait de former un comité dirigé par un secrétaire de cabinet pour explorer une solution administrative aux problèmes rencontrés par les couples de même sexe sans se pencher sur la question de l’égalité du mariage.

Le tribunal a rendu un jugement 3-2 sur la question du droit à l’adoption. Le juge en chef indien DY Chandrachud et le juge SK Kaul ont reconnu le droit des couples homosexuels à adopter, tandis que le juge S Ravindra Bhat, le juge PS Narasimha et le juge Hima Kohli n’étaient pas d’accord.

« Il y a un certain degré d’accord et un certain degré de désaccord sur jusqu’où nous devons aller. J’ai traité de la question du contrôle judiciaire et de la séparation des pouvoirs », a-t-il déclaré, a déclaré le juge Chandrachud.

Le choix d’un partenaire de vie fait partie intégrante du choix de son parcours de vie, a déclaré le juge en chef. « Certains peuvent considérer cela comme la décision la plus importante de leur vie. Ce droit va à la racine du droit à la vie et à la liberté garanti par l’article 21 », a-t-il déclaré.

« Le droit de s’unir inclut le droit de choisir son partenaire et le droit à la reconnaissance de cette union. Le non-reconnaissance de telles associations entraînera une discrimination à l’égard des couples homosexuels », a déclaré le juge en chef, ajoutant : « le droit de s’unir l’union ne peut être restreinte sur la base de l’orientation sexuelle ».

En désaccord avec l’argument du centre selon lequel l’égalité du mariage est un concept urbain et élitiste, le juge en chef a déclaré : « L’homosexualité n’est pas une élite urbaine. L’homosexualité ou l’homosexualité ne sont pas un concept urbain ni réservé aux classes supérieures de la société.

Soutenant le droit d’adoption pour les couples homosexuels, il a déclaré que rien ne permet de prouver que seuls les couples hétérosexuels peuvent assurer la stabilité d’un enfant. « Il n’existe aucun élément prouvant que seul un couple hétérosexuel marié peut assurer la stabilité d’un enfant », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Autorité centrale des ressources en matière d’adoption « a outrepassé son autorité » en interdisant l’adoption par des couples de même sexe.

Le juge Kaul a convenu avec le juge en chef qu’il était nécessaire d’adopter une loi anti-discrimination.

« Les relations homosexuelles sont reconnues depuis l’Antiquité, non seulement pour les activités sexuelles mais aussi comme des relations d’épanouissement émotionnel. J’ai fait référence à certaines traditions soufies. Je suis d’accord avec le jugement du juge en chef. Ce n’est pas res integra pour une cour constitutionnelle. pour faire respecter les droits et le tribunal a été guidé par la moralité constitutionnelle et non par la moralité sociale. Ces syndicats doivent être reconnus comme un syndicat pour donner partenariat et amour », a-t-il déclaré.

Le juge Bhat a reconnu que l’homosexualité n’est « ni urbaine ni élitiste », mais a ajouté qu’il n’était pas d’accord avec les directives du juge en chef.

« Le jugement du juge en chef a proposé une théorie selon laquelle il existe un fil conducteur unifié de droits et comment le manque de reconnaissance viole les droits. Cependant, lorsque la loi est muette, l’article 19(1)(a) n’oblige pas l’État à promulguer une loi pour faciliter cette expression », a-t-il déclaré.

Le juge Bhat a déclaré que le tribunal ne peut pas créer un cadre juridique pour les couples homosexuels et qu’il appartient au législateur de le faire car plusieurs aspects doivent être pris en considération.

Sur la question de l’adoption, le juge Bhat a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le juge en chef sur le droit des couples homosexuels à adopter. « Nous exprimons certaines inquiétudes. Cela ne veut pas dire que les couples non mariés ou non hétérosexuels ne peuvent pas être de bons parents… étant donné l’objectif de l’article 57, l’État, en tant que parens patriae, doit explorer tous les domaines et garantir que tous les avantages atteignent les enfants en liberté qui ont besoin de foyers stables. »

Plus tôt, le juge en chef n’était pas d’accord avec l’approche du juge Bhat. « Mon éminent frère reconnaît la discrimination contre les couples homosexuels mais ne donne pas d’instructions. Je ne peux pas accepter une telle approche. »

Les juges ont convenu que le tribunal ne devrait pas tenter de modifier la loi spéciale sur le mariage, car cela reviendrait à empiéter sur le domaine du pouvoir législatif.

« Le tribunal ne peut pas annuler la loi spéciale sur le mariage ou interpréter des mots dans la loi en raison de limitations institutionnelles. Le tribunal ne peut pas interpréter des mots dans des lois alliées comme la loi sur les successions, car cela équivaudrait à une loi », a déclaré le juge en chef.

Le juge Kaul était d’accord. « J’ai dit que la loi spéciale sur le mariage viole l’article 14. Mais il y a des limites d’interprétation à l’inclusion des unions homosexuelles dans cette loi. Comme l’a souligné à juste titre le solliciteur général, bricoler la loi spéciale sur le mariage peut avoir un effet en cascade », a-t-il déclaré.