La Cour suprême refuse de bloquer l’interdiction de la Californie sur le tabac aromatisé

La loi devait entrer en vigueur au début de l’année dernière, mais elle a été suspendue pendant que les électeurs envisageaient un référendum pour la contester. L’industrie du tabac a dépensé des dizaines de millions de dollars pour soutenir cette mesure, mais 63 % des électeurs de l’État ont approuvé la loi en novembre.

Dans leur mémoire à la Cour suprême, les responsables de l’État ont exhorté les juges à ne plus retarder l’adoption de la loi. “L’échec de la campagne référendaire a déjà retardé la mise en œuvre” de la loi de près de deux ans, ont-ils écrit, “permettant aux enfants et aux adolescents de tout l’État d’être initiés à l’habitude mortelle de la consommation de tabac via des produits du tabac aromatisés tout au long de cette période”.

Les plaignants ont déclaré aux juges qu’ils faisaient face à des “pertes financières substantielles” en raison de la loi, notant que les cigarettes au menthol représentaient environ un tiers du marché des cigarettes.

Autoriser une interdiction des cigarettes au menthol, ont écrit les avocats des plaignants, «pourrait également avoir des conséquences négatives importantes pour les communautés de couleur, y compris les Afro-Américains. Parce que les fumeurs afro-américains en particulier préfèrent de manière disproportionnée les cigarettes au menthol, l’interdiction de la Californie leur nuirait de manière disproportionnée, notamment en les exposant à des rencontres négatives avec les forces de l’ordre.

L’argument a contrarié Valerie Yerger, chercheuse en politique de santé à l’Université de Californie à San Francisco et membre fondatrice de l’African American Tobacco Control Leadership Council.

“Lorsque nous examinons la nécessité de protéger les Afro-Américains de l’exploitation prédatrice de l’industrie du tabac, nous devons tenir compte du fait qu’une interdiction du menthol les protégera”, a déclaré Mme Yerger. “Cela ajoutera non seulement des années à la vie des gens, mais cela augmentera la qualité de leur vie.”

Les responsables de l’État ont signalé aux juges une lettre d’avril de la NAACP à la Food and Drug Administration déplorant ce que le groupe a appelé les “pratiques de commercialisation flagrantes de l’industrie du tabac” et le fait que “les Afro-Américains souffrent de manière disproportionnée de leur dépendance aux cigarettes et à la effets de la consommation de tabac à long terme.