La Cour suprême refuse d’arrêter l’exécution de l’azote en Alabama

L’azote gazeux a été utilisé pour le suicide assisté en Europe et ailleurs, et les avocats de l’État affirment que la méthode – connue sous le nom d’hypoxie à l’azote – est indolore et fera rapidement perdre connaissance à M. Smith avant sa mort.

Mais M. Smith et ses avocats ont déclaré qu’ils craignaient que le protocole nouvellement créé par l’État ne soit pas suffisant pour prévenir des problèmes qui pourraient causer de graves souffrances à M. Smith. Les avocats ont déclaré dans des documents judiciaires que si le masque n’était pas bien ajusté, il pourrait laisser entrer l’oxygène et prolonger les souffrances de M. Smith, ou s’il a la nausée, il pourrait être « laissé s’étouffer avec son propre vomi ».

L’exécution devrait avoir lieu vers 18 heures, heure centrale, au centre correctionnel William C. Holman, mais elle pourrait avoir lieu à tout moment jusqu’à 6 heures du matin le lendemain. M. Smith a récemment déclaré se sentir de plus en plus nauséeux à mesure que son anxiété grandit face à l’exécution imminente, faisant craindre à ses avocats un incident lors de l’exécution. Les responsables de la prison de l’Alabama ont déclaré cette semaine qu’ils ne prévoyaient pas de lui permettre de manger après 10 heures du matin jeudi, afin de réduire le risque de vomissements.

Abbie VanSickle rapports contribués.