Le juge Clarence Thomas pose pour la photo de groupe officielle à la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC, le 30 novembre 2018. | Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Les conservateurs religieux ont acquis une nouvelle arme qu’ils peuvent utiliser contre les fonctionnaires fédéraux, mais les forces de l’ordre ont maintenant une raison de réfléchir à deux fois avant de cibler les musulmans.

Commençons par éliminer une chose: la décision 8-0 de la Cour suprême Tanzin c.Tanvir jeudi est presque certainement une question de droit. L’opinion majoritaire du juge Clarence Thomas était unanime (la juge Amy Coney Barrett, qui s’est jointe à la Cour trop tard pour entendre cette affaire, n’a pas participé), et elle repose sur une lecture assez simple d’une loi fédérale sur la liberté religieuse.

Tanzin affirme que les fonctionnaires fédéraux peuvent être personnellement responsables s’ils violent les droits religieux d’un individu – une décision qui pourrait profiter à de nombreux plaignants de la liberté religieuse avec des revendications véritablement déchirantes contre des fonctionnaires du gouvernement, y compris les plaignants dans cette affaire. Mais il offre aussi potentiellement une nouvelle arme aux guerriers de la culture conservatrice qui demandent de larges exemptions de la loi fédérale.

Les faits sous-jacents Tanzin sont en colère. Les plaignants sont des musulmans qui prétendent que les agences du FBI les ont placés sur la liste d’interdiction de vol en représailles au refus des plaignants d’agir en tant qu’informateurs contre d’autres membres de leurs communautés musulmanes. L’un de ces plaignants, Muhammad Tanvir, a allégué qu’il n’avait pas pu voir sa mère malade au Pakistan et qu’il avait dû quitter son emploi de camionneur long-courrier parce qu’il ne pouvait plus rentrer chez lui après une livraison aller simple.

La décision de la Cour dans Tanzin signifie que ces plaignants musulmans seront autorisés à demander des dommages-intérêts aux agents du FBI qui auraient violé leurs droits religieux – bien qu’il soit possible que les agents échappent à leur responsabilité en raison d’une doctrine connue sous le nom d ‘«immunité qualifiée».

Comme la Cour suprême l’a jugé dans Harlow c.Fitzgerald (1982), la doctrine de l’immunité qualifiée prévoit que «les fonctionnaires du gouvernement exerçant des fonctions discrétionnaires sont généralement à l’abri de toute responsabilité civile dans la mesure où leur conduite ne viole pas des droits statutaires ou constitutionnels clairement établis dont une personne raisonnable aurait eu connaissance».

Pourtant, tout en fournissant des dommages-intérêts aux Tanzin les plaignants pourraient aider à remédier à une terrible injustice, il y a un contexte plus large dont il faut tenir compte au-delà des détails de cette affaire particulière.

Ces dernières années, la majorité conservatrice de la Cour a également semblé très désireuse d’étendre les droits des conservateurs religieux à poursuivre des responsables gouvernementaux, et certaines des décisions récentes de la Cour suggèrent que ces fonctionnaires violent la loi s’ils commettent des affronts assez mineurs contre certaines personnes de foi. .

Dans Masterpiece Cakeshop c.Commission des droits civils du Colorado (2018), par exemple, la Cour a réprimandé un commissaire d’État aux droits civils qui a fait la déclaration objectivement vraie que «la liberté de religion et de religion a été utilisée pour justifier toutes sortes de discrimination à travers l’histoire».

Donc, une implication de Tanzin est que les conservateurs religieux peuvent maintenant être en mesure de demander des dommages-intérêts aux fonctionnaires fédéraux pour des violations que, jusqu’à récemment, les tribunaux auraient considéré comme totalement inoffensives.

Les implications politiques de Tanzin, en d’autres termes, sont susceptibles de susciter l’ambivalence chez les libéraux comme chez les conservateurs. En dehors du contexte de la liberté religieuse, les juges conservateurs ont généralement été hostiles aux efforts visant à rendre les agents des forces de l’ordre personnellement responsables de leurs actes illégaux. Les libéraux, quant à eux, auront sans aucun doute de la sympathie pour le Tanzin plaignants. Mais la décision de la Cour est également susceptible de donner du pouvoir aux conservateurs religieux qui cherchent des exemptions aux lois anti-discrimination et aux autres politiques favorisées par les libéraux.

Tanzin s’applique uniquement aux fonctionnaires fédéraux, mais d’autres lois indiquent que les fonctionnaires de l’État peuvent également être tenus responsables de violations de la «liberté religieuse»

Il est à noter que la règle annoncée dans Tanzin s’applique uniquement aux fonctionnaires fédéraux. L’affaire se pose en vertu de la loi sur la restauration de la liberté religieuse (RFRA), qui permet à une personne dont la foi religieuse a été illégalement chargée d ‘«obtenir une réparation appropriée contre un gouvernement».

Pourtant, comme l’explique l’opinion du juge Thomas, le mot «gouvernement» est défini au sens large et quelque peu contre-intuitif pour inclure «une direction, un ministère, un organisme, un organisme et fonctionnaire (ou autre personne agissant sous l’apparence de la loi) des États-Unis. » Ainsi, comme l’écrit Thomas, le terme «gouvernement» … va au-delà de son sens ordinaire pour inclure les fonctionnaires. » Ainsi, des fonctionnaires individuels peuvent être poursuivis directement et peuvent potentiellement être personnellement responsables.

La Cour suprême a statué en Ville de Boerne c.Flores (1997) que la RFRA s’applique uniquement au gouvernement fédéral – États et les représentants de l’État ne sont pas liés par la RFRA – et le texte explicite de la loi ne s’applique qu’aux fonctionnaires «des États-Unis». Donc TanzinLa participation ne s’applique pas directement aux agents de l ‘État.

Cela dit, l’opinion de Thomas passe beaucoup de temps à discuter du cadre statutaire qui permet aux plaignants des droits civils de poursuivre les fonctionnaires qui violent la Constitution – un cadre qui permet des dommages-intérêts contre ces fonctionnaires. Et la majorité conservatrice de la Cour suprême lit de manière assez large la disposition de la Constitution protégeant le «libre exercice» de la religion.

Il est donc probable que le fédéral et Les représentants de l’État risquent en fin de compte leur responsabilité personnelle s’ils violent la définition toujours plus large que donne la Cour de ce qui constitue une violation de la liberté religieuse.

La bonne nouvelle est que les agents du FBI et les autres agents des forces de l’ordre réfléchiront probablement à deux fois avant de commettre des violations similaires à celles alléguées par le Tanzin plaignants. Mais les fonctionnaires du gouvernement peuvent devenir plus prudents quant à l’application des droits civils et d’autres lois contre les objecteurs religieux – parce que ces fonctionnaires pourraient potentiellement payer un prix personnel s’ils le font.