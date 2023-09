La Cour suprême prolonge la pause sur l’ordonnance restreignant les contacts des responsables de Biden sur les réseaux sociaux

Le juge de la Cour suprême Samuel Alito a prolongé vendredi le blocage temporaire d’une ordonnance restreignant la capacité de l’administration du président Joe Biden à encourager les sociétés de médias sociaux à supprimer les contenus qu’elle jugeait erronés sur Covid-19 et d’autres sujets d’intérêt public.

La décision de maintenir l’affaire en suspens jusqu’à mercredi donne au tribunal plus de temps pour examiner la demande de l’administration visant à bloquer une injonction émise par un tribunal inférieur qui avait conclu que les fonctionnaires fédéraux avaient probablement violé les protections de la liberté d’expression du premier amendement de la Constitution en contraignant les réseaux sociaux. plateformes médiatiques à censurer certains messages.

L’ordre d’Alito suspend le litige jusqu’au 27 septembre à 23 h 59 HE. Il avait précédemment stoppé la décision du tribunal inférieur décision jusqu’au 22 septembre. Alito est le juge désigné par le tribunal pour agir sur certaines questions découlant d’un groupe d’États dont la Louisiane, où le procès a été déposé pour la première fois.

Les procureurs généraux républicains du Missouri et de la Louisiane et un groupe d’utilisateurs de médias sociaux ont poursuivi des responsables fédéraux, les accusant d’avoir illégalement aidé à supprimer les discours de tendance conservatrice protégés par la Constitution sur les principales plateformes de médias sociaux.

Ces plateformes comprenaient Facebook de Meta, YouTube d’Alphabet et X, anciennement appelé Twitter. De nombreux messages exprimaient des opinions qui, selon les responsables fédéraux, constituaient de la désinformation sur la pandémie.

L’administration Biden a fait valoir que les responsables n’avaient rien fait d’illégal et avaient cherché à atténuer les risques de désinformation en ligne en alertant les sociétés de médias sociaux des contenus qui violaient leurs propres politiques.

Le juge de district américain basé en Louisiane, Terry Doughty, a conclu en juillet que les responsables gouvernementaux avaient fait pression de manière coercitive sur les entreprises pour qu’elles suppriment les publications d’utilisateurs qui exprimaient des opinions opposées aux vaccins contre le Covid-19, aux confinements liés à la pandémie destinés à être des mesures de santé publique ou qui remettaient en question les résultats des mesures de santé publique. l’élection de 2020 au cours de laquelle Biden, un démocrate, a battu Donald Trump, un républicain.

La Cour d’appel du 5e circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a annulé une grande partie de l’injonction émise par Doughty restreignant les communications de l’administration sur les réseaux sociaux, à l’exception d’une disposition concernant la coercition, qu’elle a restreinte.

L’injonction restreinte s’appliquait à la Maison Blanche, au chirurgien général, aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et au FBI, affirmant qu’ils ne pouvaient pas « contraindre ou encourager de manière significative » les entreprises à supprimer du contenu.

L’administration a déclaré à la Cour suprême que l’injonction restante allait encore trop loin et interférerait avec la manière dont la Maison Blanche, le FBI et les responsables de la santé abordent les questions d’intérêt public et de sécurité.