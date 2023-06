La Cour suprême préserve la loi qui vise à garder les enfants amérindiens dans des familles tribales

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a préservé jeudi le système qui donne la préférence aux familles amérindiennes dans les procédures de placement familial et d’adoption d’enfants autochtones, rejetant une large attaque de certains États dirigés par les républicains et de familles blanches qui ont fait valoir qu’il est basé sur la race .

Le tribunal a laissé en place la loi de 1978 sur la protection de l’enfance indienne, qui a été promulguée pour répondre aux préoccupations selon lesquelles les enfants autochtones étaient séparés de leur famille et, trop souvent, placés dans des foyers non autochtones.

Les chefs tribaux ont soutenu la loi comme moyen de préserver leurs familles, leurs traditions et leurs cultures.

Les «problèmes sont compliqués», a écrit la juge Amy Coney Barrett pour une majorité de sept juges qui comprenait les trois libéraux de la cour et quatre de ses six conservateurs, mais «l’essentiel est que nous rejetons toutes les contestations des pétitionnaires contre la loi».

Les juges Clarence Thomas et Samuel Alito ont exprimé leur dissidence, Alito écrivant que la décision « ne sert pas les droits et les intérêts de ces enfants ».

Les chefs des tribus impliquées dans l’affaire ont qualifié le résultat de victoire majeure pour les tribus et les enfants autochtones.

« Nous espérons que cette décision mettra un terme aux attaques politiques visant à réduire la souveraineté tribale et à créer une instabilité dans la législation indienne qui persiste depuis trop longtemps », a déclaré une déclaration conjointe du chef principal de la nation Cherokee, Chuck Hoskin, Jr., Morongo Band of Mission. Le président des Indiens Charles Martin, le président de la nation Oneida Tehassi Hill et le président de la nation indienne Quinault Guy Capoeman.

Le président Joe Biden, dont l’administration a défendu la loi devant la Haute Cour, a noté qu’il avait soutenu la loi il y a 45 ans lorsqu’il était sénateur démocrate du Delaware.

« L’histoire douloureuse de notre nation pèse lourd sur la décision d’aujourd’hui. Dans un passé pas si lointain, des enfants autochtones ont été volés dans les bras de ceux qui les aimaient », a déclaré Biden dans un communiqué.

Le Congrès a adopté la loi en réponse au rythme alarmant auquel les enfants amérindiens et autochtones de l’Alaska ont été enlevés à leur domicile par des agences publiques et privées.

La loi oblige les États à informer les tribus et à rechercher un placement auprès de la famille élargie de l’enfant, des membres de la tribu de l’enfant ou d’autres familles amérindiennes.

Trois familles blanches, l’État du Texas et un petit nombre d’autres États ont affirmé que la loi était fondée sur la race et était inconstitutionnelle en vertu de la clause de protection égale. Ils ont également soutenu que cela faisait passer les intérêts des tribus avant ceux des enfants et accordait à tort au gouvernement fédéral trop de pouvoir sur les adoptions et les placements en famille d’accueil, des domaines qui sont généralement sous le contrôle de l’État.

Les principaux plaignants dans l’affaire de la Cour suprême – Chad et Jennifer Brackeen de Fort Worth, Texas – ont adopté un enfant amérindien après une longue bataille juridique avec la nation Navajo, l’une des deux plus grandes tribus amérindiennes, basée dans le sud-ouest. Les Brackeens tentent d’adopter la demi-soeur de 5 ans du garçon, connue dans les documents judiciaires sous le nom de YRJ, qui vit avec eux depuis l’enfance. La Nation Navajo s’est opposée à cette adoption.

Lors d’arguments en novembre, plusieurs juges conservateurs ont exprimé leur inquiétude au sujet d’au moins un aspect de la loi qui donne la préférence aux parents autochtones, même s’ils appartiennent à une tribu différente de celle de l’enfant qu’ils cherchent à adopter ou à accueillir.

Parmi eux se trouvait le juge Brett Kavanaugh, qui était majoritaire jeudi en faveur des tribus. Mais Kavanaugh a injecté une mise en garde dans une opinion distincte axée sur les préférences des parents adoptifs et adoptifs autochtones.

« À mon avis, la question de l’égalité de protection est sérieuse », a écrit Kavanaugh, commentant que la race des futurs parents et enfants pourrait être utilisée pour rejeter un placement en famille d’accueil ou une adoption, « même si le placement est par ailleurs déterminé comme étant dans le meilleur des cas pour l’enfant. intérêts. »

La Cour suprême a traité cette question en déterminant que ni le Texas ni les parents n’avaient qualité pour faire valoir cet argument dans cette affaire.

Les Brackeens et d’autres peuvent faire valoir ces arguments dans les procédures judiciaires de l’État, ont déclaré les juges.

Matthew McGill, qui représentait les Brackeens à la Cour suprême, a déclaré qu’il porterait plainte pour discrimination raciale devant un tribunal d’État.

« Notre principale préoccupation est ce que signifie la décision d’aujourd’hui pour la petite fille, YRJ. – maintenant âgée de cinq ans – qui a fait partie de la famille Brackeen pendant presque toute sa vie. La Cour n’a pas répondu à notre principale affirmation selon laquelle l’ICWA discrimine de manière inadmissible les enfants et les familles amérindiens qui souhaitent les adopter, affirmant que cela doit être porté devant un tribunal d’État », a déclaré McGill dans un communiqué.

Tous les enfants qui ont été impliqués dans l’affaire actuelle à un moment donné sont inscrits ou pourraient être inscrits en tant que Navajo, Cherokee, White Earth Band of Ojibwe et Ysleta del Sur Pueblo. Certaines des adoptions ont été finalisées tandis que d’autres sont encore contestées.

Plus des trois quarts des 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral dans le pays et près de deux douzaines de procureurs généraux des États de tous les horizons politiques ont demandé à la Haute Cour de faire respecter la loi.

La haute cour s’était déjà saisie à deux reprises d’affaires sur l’Indian Child Welfare Act, en 1989 et en 2013, qui ont suscité une vive émotion.

Avant la promulgation de l’Indian Child Welfare Act, entre 25% et 35% des enfants amérindiens étaient retirés de leur foyer et placés dans des familles adoptives, en famille d’accueil ou dans des institutions. La plupart ont été placés dans des familles blanches ou dans des internats pour tenter de les assimiler.

Mark Sherman, l’Associated Press