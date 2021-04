WASHINGTON – La Cour suprême a accepté lundi d’entendre une contestation des exigences de licence des armes à feu de New York qui pourraient étendre les protections pour le port d’armes dissimulées en public, mettant un litige majeur du deuxième amendement au rôle pour la première fois depuis des années.

La plus haute cour du pays a annulé les interdictions d’armes de poing à Washington et à Chicago en 2008 et 2010 dans deux affaires à succès qui affirmaient le droit des Américains de posséder des armes à feu chez eux, mais laissaient sans réponse des questions sur le port en public. Le tribunal a largement contourné cela et d’autres problèmes liés au deuxième amendement depuis lors.

Au cours de cette période, la cour est devenue plus conservatrice et plusieurs juges ont manifesté le désir, dans leurs dissensions, de répondre aux questions non résolues sur les droits des armes à feu. Les trois candidats du président Donald Trump à la cour ont donné aux conservateurs un avantage apparent de 6-3, en supposant que les juges rompent le long de lignes idéologiques.

Le tribunal a adopté plus tôt ce mois-ci trois contestations d’une interdiction fédérale de la possession d’armes à feu pour les personnes reconnues coupables de crimes non violents, décevant les défenseurs du deuxième amendement qui espéraient qu’un tribunal plus conservateur commencerait à réduire la restriction.

L’affaire de New York a fait son chemin au tribunal au milieu d’une série de fusillades de masse récentes, notamment dans le Colorado, la Géorgie et l’Indiana. Il n’est pas clair si de tels événements pèsent sur la décision de prendre une affaire ou non parce que le tribunal ne le dit généralement pas.

La décision historique 5-4 dans District of Columbia v. Heller en 2008 a spécifiquement fait signe au droit de posséder une arme à feu à des fins légitimes, comme la légitime défense à la maison.

« Les armes de poing sont l’arme la plus populaire choisie par les Américains pour la légitime défense à la maison, et une interdiction complète de leur utilisation est invalide », a écrit le juge adjoint Antonin Scalia dans cette décision.

Dans l’affaire de New York, Robert Nash et Brandon Koch ont demandé des licences pour porter des armes à feu à l’extérieur de la maison. Mais ils ont été rejetés pour avoir omis de « démontrer une » raison valable « de porter une arme à feu en public à des fins de légitime défense. »

Ils ont contesté la décision par une action en justice contre Keith Corlett, le surintendant de la police d’État à l’époque. Ils ont affirmé que les règles de l’État sur les licences des armes à feu considéreraient le port d’une arme « comme un crime à moins que l’on puisse convaincre de manière préventive un État qu’il jouit d’une raison particulièrement bonne pour vouloir » le faire.

« Un bon caractère moral, voire irréprochable, plus un simple désir d’exercer un droit fondamental n’est, selon ces tribunaux, pas suffisant », ont déclaré Nash et Koch à la cour. « Il n’est pas non plus de vivre ou d’être employé dans une ‘zone de haute criminalité’. «

Les représentants de l’État ont défendu la loi sur les licences, qui date de 1913, comme découlant d’une tradition anglo-américaine de réglementation des armes à feu à l’extérieur du domicile. Nash et Koch ont reçu des licences restreintes généralement accordées pour la chasse, le tir à la cible ou l’emploi.

« En vertu de la loi de New York, les candidats qui recherchent une licence illimitée pour porter une arme de poing dissimulée en public doivent établir une ‘bonne cause' », ce qui signifie un besoin non spéculatif de légitime défense, ont déclaré des responsables de l’État à la cour.