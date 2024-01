La Cour suprême pourrait entraver le programme de Biden dans la lutte pour le pouvoir politique de l’exécutif

Une décision générale contre le pouvoir des agences serait une puissante victoire pour les intérêts commerciaux et d’autres ennemis de la réglementation. Et cela ne manquerait pas d’entraver le pouvoir politique de Joe Biden et de ses successeurs, car les présidents – en particulier les démocrates – ont de plus en plus tenté d’utiliser des réglementations ambitieuses en matière d’agence pour atteindre leurs objectifs face à un Congrès calcifié.

Ce qui est en cause est un principe fondamental du droit administratif connu sous le nom de Chevron respect. Nommé après

l’affaire de la Cour suprême de 1984 dans laquelle elle a été articulée, la doctrine dit que lorsqu’une loi adoptée par le Congrès est ambiguë, les juges devraient s’en remettre à l’interprétation d’une agence si elle est raisonnable.

Chevron est devenu l’une des affaires les plus citées par la Haute Cour et fait régulièrement partie des décisions concernant les actions du gouvernement. | Noé Berger/AP

L’idée était d’empêcher les juges de remettre en question les décisions souvent techniques prises par des agences compétentes. Au cours des décennies qui ont suivi, Chevron est devenue l’une des affaires les plus citées par la Haute Cour et fait régulièrement partie des décisions concernant les actions du gouvernement. Un groupe d’étudiants en droit de l’Université de New York a même créé

un jingle accrocheur à ce sujet en 2014.

ChevronLes défenseurs de la loi soutiennent également que le Congrès manque de temps et d’expertise pour élaborer une législation méticuleuse et qu’il adopte fréquemment des lois donnant aux agences une certaine latitude pour s’adapter aux situations imprévues.

Par exemple, le Clean Air Act exige que l’EPA rédige de nouvelles règles si l’agence détermine qu’un polluant non encore réglementé constitue une menace pour la santé publique ou l’environnement. L’EPA a utilisé sa flexibilité pour cibler le dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre que la loi ne mentionne pas explicitement. Sous Chevron par déférence, l’EPA dispose d’une défense juridique plus solide pour certaines règles climatiques ; sans cela, les perspectives sont plus floues.

Mais les opposants à cette doctrine vieille de 40 ans affirment qu’elle défie la séparation des pouvoirs inscrite dans la Constitution, neutralisant de fait les juges fédéraux et permettant aux agences de se développer en devenant juges de leurs propres actions.

« Les juges sont censés être des arbitres impartiaux du droit – et non des arbitres d’équipes locales pour le pouvoir exécutif », anti-Chevron les avocats ont écrit dans un mémoire de novembre. La ligne semble être conçue pour plaire au juge en chef John Roberts, qui a déclaré lors de sa confirmation en 2005 que son travail consistait à « appeler les balles et les frappes et non à lancer ou à frapper ».

L’administration Biden a vigoureusement défendu cette doctrine, insistant sur le fait qu’elle respecte effectivement la séparation des pouvoirs.

“Lorsqu’une disposition statutaire est véritablement susceptible de multiples lectures raisonnables, le choix parmi ces lectures repose souvent sur un jugement politique que le Congrès a confié à l’agence et qui est à juste titre laissé aux branches politiques”, a écrit le ministère de la Justice dans son propre mémoire.

Bien que Chevron La déférence doit son nom à une affaire impliquant des réglementations environnementales, mais elle a depuis été appliquée à pratiquement tous les types de décisions politiques au sein du gouvernement fédéral. Les utilisations de ces dernières années incluent les règles de sécurité dans les mines, l’interdiction des stocks de remplacement, les récompenses des dénonciateurs de l’IRS, les avantages sociaux des anciens combattants et la politique d’immigration.

Lorsque les tribunaux appliquent cette doctrine, les agences ont beaucoup plus de chances de gagner.

Une étude de 2017 des milliers de décisions de tribunaux de circuit ont révélé que les agences gagnaient plus de 77 pour cent du temps en vertu Chevron déférence – mais seulement 38 pour cent du temps lorsque les tribunaux ont examiné les actions « de novo », c’est-à-dire sans aucune déférence envers l’agence.

Chevron est encore couramment utilisé dans les tribunaux inférieurs, mais la Cour suprême l’a pratiquement abandonné. Les juges n’ont pas utilisé Chevron pour trancher une affaire depuis 2016, malgré de multiples opportunités au cours des années qui ont suivi.

Pourtant, le tribunal n’a pas formellement répudié la doctrine et n’a jamais prononcé le coup de grâce et au lieu de cela, laisser les juges fédéraux inférieurs tenter d’évaluer sa vitalité.

Dans certains cas, la Haute Cour a contourné le Chevron débat et adopté des méthodes d’interprétation des lois qui jettent encore plus de doute sur les pouvoirs de l’agence – notamment le «doctrine des grandes questions», qui connaissait une croissance informelle depuis un certain temps et a été formellement articulée dans la décision de 2022 qui a annulé la règle climatique de l’EPA pour les centrales électriques. La doctrine des questions majeures exige que les juges annulent les actions des agences ayant un impact économique ou politique significatif, à moins que le Congrès ne les ait explicitement autorisées.

Plusieurs des républicains nommés à la Cour suprême ont exprimé ouvertement leur désir de limiter, et peut-être même d’annuler, Chevron.

La doctrine « mérite une pierre tombale que personne ne peut manquer », a déclaré le juge Neil Gorsuch.

écrit en 2022. Le juge Samuel Alito en 2018

l’a décrit comme un « précédent de plus en plus décrié ». En 2016, le juge Brett Kavanaugh

je l’ai appelé « un transfert de pouvoir orchestré judiciairement du Congrès vers le pouvoir exécutif ». Et en 2015, le juge Clarence Thomas

a écrit dans un accord que « les délégations potentiellement anticonstitutionnelles que nous sommes parvenus à soutenir au nom de Chevron déférence » avait encouragé l’EPA à outrepasser son autorité, ce qui, selon Thomas, l’avait « alarmé ».

Même l’ancien juge Anthony Kennedy a tiré sur Chevron. Juste un mois avant sa retraite en 2018, Kennedy a écrit qu’il était devenu troublé par les tribunaux offrant aux agences une « déférence réflexive » et ont appelé à un réexamen de la doctrine.

Renversement Chevron est devenue une sorte de croisade pour les militants juridiques de droite ces dernières années. Présenté comme un frein à la bureaucratie fédérale, cette campagne a unifié les conservateurs, tout en les éliminant. Chevron limiterait le pouvoir des présidents républicains comme des présidents démocrates.

À travers de nombreux Congrès, les législateurs républicains ont tenté de faire adopter une loi mettant fin à Chevron déférence, mais nous n’avons pas réussi à le faire adopter par le Sénat.

Cet échec à passer outre Chevron pèse en fait en faveur du maintien de la Cour suprême, a fait valoir l’administration Biden.

« Parce que le Congrès pourrait modifier ou éliminer le Chevron à tout moment, mais a refusé de le faire, Chevron a droit à la forme particulièrement forte de regard de décision que cette Cour autorise des décisions que le Congrès pourrait annuler par voie législative », a-t-il écrit dans un mémoire de décembre. Le « stare decisis » est le principe juridique selon lequel les précédents doivent généralement être respectés.

Dans une structure argumentative inhabituelle, le tribunal entendra mercredi deux affaires faisant valoir le même argument sur la même question.

Le premier cas que le tribunal a accepté, Loper Bright Enterprises c.Raimondo, a fait son apparition devant la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit de Washington DC, où la juge de l’époque, Ketanji Brown Jackson, faisait partie du panel qui a entendu l’affaire avant d’être élevée à la Cour suprême. Même si elle n’a pas participé au jugement, Jackson s’est récusée de l’affaire devant la Haute Cour et ne devrait pas participer aux débats.

En octobre dernier, le tribunal a accepté une autre affaire posant les mêmes questions juridiques, Relentless c. Département du Commerce. Cet appel provenait de la Cour d’appel américaine du 1er circuit, permettant à Jackson de se joindre aux arguments et de voter sur le résultat final.

Sans relâche sera débattu en premier, permettant à Jackson de siéger sur le banc pour cette affaire, puis de partir quand viendra l’heure du procès. Loper Lumineux argument.

Les deux affaires contestent ostensiblement une règle du Service national des pêches maritimes qui obligeait les bateaux à payer pour des contrôleurs détectant la surpêche. Mais la Haute Cour a refusé de se pencher sur les questions liées à la règle de la pêche, choisissant plutôt de trancher uniquement la question juridique de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les juges devraient accorder de la déférence à la conclusion de l’agence de pêche selon laquelle elle avait l’autorité légale d’agir.