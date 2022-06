La Cour suprême pourrait bouleverser les réformes des armes à feu de l’État bleu

La Cour suprême des États-Unis est sur le point de statuer sur sa première affaire de deuxième amendement depuis plus d’une décennie. Sa décision pourrait limiter considérablement les options disponibles pour les législateurs des États qui envisagent des mesures de contrôle des armes à feu à la suite d’une récente série de fusillades de masse majeures.

L’affaire, New York State Rifle & Pistol Association Inc. contre Bruenconcerne une loi new-yorkaise vieille de plus de 100 ans qui oblige toute personne souhaitant obtenir une licence pour porter une arme de poing dissimulée en public à montrer une « juste cause » ou un besoin spécifique de se défendre.

La majorité conservatrice du tribunal semblait favorable à l’annulation de cette disposition sur la « juste cause » lors des plaidoiries. Mais la façon dont cela s’y passe a des implications importantes pour les États qui veulent des lois strictes sur le contrôle des armes à feu.

Si la décision est plus limitée, la Cour pourrait supprimer un obstacle critique qui a limité le nombre de personnes pouvant légalement porter une arme de poing dissimulée à New York et dans sept autres États dotés de lois similaires. Cependant, la Cour suprême pourrait statuer plus largement et utiliser l’affaire comme un véhicule pour créer une nouvelle norme par laquelle les tribunaux doivent évaluer tous les cas du deuxième amendement. Essentiellement, cela rouvrirait le débat sur toute une série de questions juridiques concernant la politique de contrôle des armes à feu qui étaient auparavant considérées comme réglées.

Si les juges le faisaient, les États auraient non seulement besoin de repenser les lois sur les armes dissimulées, mais aussi une multitude d’autres lois sur le contrôle des armes à feu – des restrictions d’âge minimum aux interdictions d’armes d’assaut.

Le tribunal pourrait se contenter de statuer de justesse sur la loi de New York

Si la disposition de New York sur la « bonne cause » est annulée, il deviendrait beaucoup plus facile de porter légalement une arme de poing dissimulée dans l’État. Et cela arriverait à un moment où New York est aux prises avec une augmentation de 16% des fusillades au cours de l’année dernière.

Une décision de justice saperait également potentiellement des lois similaires en Californie, au Massachusetts, au New Jersey, au Maryland, au Rhode Island, au Delaware et à Hawaï, bien que ces États essaieraient probablement de différencier leurs lois de celle de New York et de faire valoir qu’elles devraient être respectées. Ensemble, ces huit États abritent environ 80 millions de personnes, soit environ un quart de la population américaine, et ils ont chacun des taux de violence armée inférieurs à la moyenne.

Le tribunal pourrait également statuer plus largement

Si les juges vont encore plus loin dans la création d’un nouveau cadre juridique pour évaluer les affaires du deuxième amendement, la décision pourrait également raviver les batailles juridiques sur une série d’autres mesures de contrôle des armes à feu, entraînant les États dans des batailles judiciaires sur des lois qui sont en vigueur depuis des années.

À l’heure actuelle, les tribunaux tiennent généralement compte d’un certain nombre de facteurs lors de l’évaluation des affaires du deuxième amendement contestant la réglementation sur les armes à feu. Cela inclut la façon dont les armes à feu ont été réglementées historiquement, la recherche en sciences sociales et si la réglementation a un impact sur le droit fondamental du deuxième amendement d’avoir une arme à feu dans votre maison pour l’autodéfense.

Les partisans du deuxième amendement, cependant, ont fait valoir que les tribunaux devraient se pencher exclusivement sur l’histoire et la tradition de la réglementation autorisée au moment où le deuxième amendement a été adopté en 1791. La Cour suprême pourrait adopter ce cadre par Brün.

Réécrire la façon dont les tribunaux évaluent les politiques de contrôle des armes à feu de cette manière imposerait « un fardeau aux juristes pour comprendre l’histoire à un moment donné et déclarer un droit, même s’ils sont ici à l’époque moderne et ne sont pas des historiens », a déclaré Esther Sanchez- Gomez, avocat plaidant principal au Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. Cela pourrait également entraîner des décisions incohérentes si différents juristes interprètent l’histoire différemment.

Une telle décision saperait également efficacement les décisions antérieures sur le contrôle des armes à feu rendues dans le cadre juridique actuel, a déclaré Sanchez-Gomez, ce qui conduirait à la « re-litige de toutes les lois qui ont déjà été confirmées en vertu du deuxième amendement ».

Cela aurait des effets d’entraînement qui « s’étendraient bien au-delà » de la loi de New York en cause dans l’affaire, jetant potentiellement les limites d’âge des États, les interdictions d’armes d’assaut, les restrictions de magazines de grande capacité, les restrictions de taser et d’autres politiques sur une base juridique fragile, a déclaré Eric Ruben, boursier du Brennan Center for Justice et professeur adjoint de droit à la SMU Dedman School of Law.

« Chaque loi sur les armes que vous pouvez imaginer devrait être considérée dans le cadre de cette nouvelle méthodologie », a-t-il déclaré. « Cela pourrait perturber toutes ces questions que nous pensions être plus ou moins résolues dans les tribunaux inférieurs. »

Les défenseurs du contrôle des armes à feu se préparent déjà à ces attaques légales potentielles de la part d’États et d’organisations pro-armes.

« Nous sommes prêts à soutenir les États et les villes qui cherchent à adopter des lois sur la sécurité des armes à feu et à les aider à défendre ces lois », a déclaré Janet Carter, directrice des problèmes et des appels chez Everytown Law.

Les États préparent leurs autres options pour restreindre l’accès aux armes à feu

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui a récemment fait adopter un programme de contrôle des armes à feu à la suite de la fusillade de masse du mois dernier dans un supermarché de Buffalo, a déjà annoncé qu’elle envisagerait de convoquer une session extraordinaire de la législature de l’État si la Cour suprême invalide la loi de l’État.

Une chose que les législateurs pourraient envisager est de définir et d’élargir explicitement les types de «lieux sensibles» où les armes dissimulées ne peuvent pas être portées. La Cour suprême n’a explicitement pas exclu les restrictions sur les armes à feu dans les endroits sensibles et a même cité des écoles et des bâtiments gouvernementaux comme exemples dans sa décision de 2008 en District de Columbia c.Heller, le dernier cas majeur du deuxième amendement qu’il a abordé. Si des États comme New York ne peuvent pas empêcher les gens de porter des armes dissimulées grâce à leur exigence de licence de « bonne cause », ils pourraient alors être en mesure de le faire dans un plus large éventail d’espaces publics.

«Je pense que nous pourrions nous attendre à des efforts à la fois au niveau de l’État et au niveau local, pour être plus précis sur les endroits où il n’est pas permis de porter des armes. La portée des décideurs politiques déterminera la probabilité qu’il y ait des litiges », a déclaré Ruben.

Essentiellement, les États seraient plus limités qu’ils ne le sont actuellement en ce qui concerne la restriction du port dissimulé, mais ils pourraient toujours prendre certaines mesures pour empêcher les armes dissimulées d’être autorisées partout. Ils ont encore des moyens de limiter le nombre d’armes à feu dans les rues, mais ils devront chercher des solutions de contournement s’ils ne peuvent pas exiger que les propriétaires d’armes à feu montrent une «bonne raison» pour porter dissimulé.