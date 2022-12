La Cour suprême pèse “l’affaire la plus importante” sur la démocratie – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le Cour suprême s’apprête à faire face à une nouvelle affaire électorale, une Défi dirigé par les républicains demandant aux juges une nouvelle décision qui pourrait augmenter considérablement le pouvoir des législateurs des États sur les élections au Congrès et à la présidence.

Le tribunal doit entendre les arguments mercredi dans une affaire de Caroline du Nord, où les efforts républicains pour attirer fortement les districts du Congrès en leur faveur ont été bloqués par une majorité démocrate à la Cour suprême de l’État parce que la carte du GOP violait la constitution de l’État.

UN la carte dessinée par le tribunal a produit sept sièges pour chaque parti lors des élections de mi-mandat du mois dernier dans une Caroline du Nord très compétitive.

La question pour les juges est de savoir si la disposition de la Constitution américaine donnant aux assemblées législatives des États le pouvoir d’établir les règles concernant « les heures, les lieux et les modalités » des élections au Congrès exclut les tribunaux des États du processus.

“Il s’agit de l’affaire la plus importante sur la démocratie américaine – et pour la démocratie américaine – dans l’histoire du pays”, a déclaré l’ancien juge fédéral Michael Luttig, un éminent conservateur qui a rejoint l’équipe juridique défendant la décision du tribunal de Caroline du Nord.

Les dirigeants républicains de la législature de Caroline du Nord ont déclaré à la Cour suprême que «les lignes soigneusement tracées de la Constitution placent la réglementation des élections fédérales entre les mains des législatures des États, du Congrès et de personne d’autre».

Trois juges conservateurs ont déjà exprimé leur soutien à l’idée que le tribunal d’État avait abusivement pris les pouvoirs conférés par la Constitution en matière d’élections fédérales. Un quatrième a écrit avec approbation sur la limitation du pouvoir des tribunaux d’État dans ce domaine.

Mais la Cour suprême n’a jamais invoqué ce qu’on appelle la théorie de la législature indépendante de l’État. Il a cependant été mentionné dans une opinion séparée par trois conservateurs dans l’affaire Bush contre Gore qui a réglé l’élection présidentielle de 2000.

Si le tribunal devait le reconnaître maintenant, selon les opposants au concept, les effets pourraient être beaucoup plus larges que le simple redécoupage.

La décision la plus robuste pour les républicains de Caroline du Nord pourrait saper plus de 170 dispositions constitutionnelles d’État, plus de 650 lois d’État déléguant le pouvoir d’élaborer des politiques électorales aux autorités nationales et locales, et des milliers de réglementations jusqu’à l’emplacement des bureaux de vote, selon le Brennan Center pour la justice à la faculté de droit de l’Université de New York.

Lutig, qui a conseillé l’ancien vice-président Mike Pence qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter les votes électoraux après les élections de 2020, fait partie de plusieurs conservateurs et républicains de premier plan qui se sont alignés contre l’affirmation générale selon laquelle les législatures ne peuvent pas être contestées devant les tribunaux d’État lorsqu’elles prennent des décisions concernant les élections fédérales, y compris le redécoupage du Congrès .

Ce groupe comprend l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, le professeur de droit Steven Calabresi, fondateur de la Federalist Society conservatrice et Benjamin Ginsberg, avocat de longue date des candidats républicains et du parti.

“Malheureusement, en raison des efforts continus et généralisés pour semer la méfiance et répandre la désinformation, la confiance dans nos élections est au plus bas”, a écrit Ginsberg dans un dossier de la Cour suprême. “La version de la théorie de la législature indépendante de l’État avancée par les pétitionnaires dans cette affaire menace d’aggraver encore une mauvaise situation, exacerbant le moment actuel de polarisation politique et sapant davantage la confiance dans nos élections.

Les plaidoiries ont lieu au lendemain du concours final des mi-mandats 2022, le Second tour du Sénat de Géorgie entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker.

Dans ce concours, les tribunaux d’État ont statué en faveur des démocrates pour autoriser le vote le samedi avant les élections, malgré les objections des républicains.

Jason Snead, du conservateur Honest Elections Project, a déclaré que l’affaire était une opportunité pour la Haute Cour de maîtriser les tribunaux d’État incontrôlables qui sont poussés par les avocats démocrates à créer efficacement de nouvelles règles régissant le vote, y compris l’exemple de la Géorgie.

“Nous avons assisté à une tentative assez généralisée d’utiliser les tribunaux pour réécrire les lois électorales si ces lois ne conviennent pas aux programmes partisans”, a déclaré Snead lors d’un appel avec des journalistes. “Ce n’est pas quelque chose que nous voulons voir quand cela va à l’encontre de la Constitution.”

Il fait partie des partisans de l’intervention de la Haute Cour qui soutiennent que l’affaire ne représente pas “une menace pour la démocratie”.

Les juges peuvent plutôt rédiger une opinion étroite qui impose des limites aux tribunaux des États sans bouleverser les choix que New York et d’autres États ont faits pour restreindre le redécoupage partisan, a écrit un groupe d’électeurs de New York dans un dossier judiciaire.

Les New-Yorkais reconnaissent implicitement que si le tribunal donne plus de pouvoir aux législatures des États sur le tracé des lignes du Congrès, les républicains n’en bénéficieront pas nécessairement.

Au cours du dernier cycle de redécoupage, les États qui utilisaient des commissions de redécoupage indépendantes plutôt que des législatures étaient largement dominés par les démocrates. Les commissions ont attiré 95 sièges à la Chambre dans les États dotés de législatures et de gouverneurs démocrates, contre seulement 12 dans les États contrôlés par le GOP. Une décision qui accorde aux législatures le pouvoir ultime sur le redécoupage pourrait éradiquer ces commissions et permettre aux démocrates de redessiner une grande partie de la carte de la Chambre.

“En fin de compte, l’impact de cette théorie marginale serait terrible”, a déclaré l’ancien procureur général Eric Holder, président du National Democratic Redistricting Committee. “Cela pourrait déclencher une vague de gerrymandering des deux parties.”

Des changements encore moins spectaculaires ne feront pas nécessairement pencher la voie du GOP sur une carte nationale de redécoupage qui a été essentiellement combattue à égalité, et où les décisions des tribunaux d’État ont coûté aux démocrates environ autant de sièges à la Chambre qu’aux républicains.

La Cour suprême a refusé d’intervenir dans l’affaire de la Caroline du Nord en mars, autorisant l’utilisation des districts tracés par le tribunal cette année.

Les juges Samuel Alito, Neil Gorsuch et Clarence Thomas ont exprimé leur dissidence. Écrivant pour les trois, Alito a déclaré « qu’il doit y avoir une certaine limite au pouvoir des tribunaux des États d’annuler les mesures prises par les législatures des États lorsqu’elles prescrivent des règles pour la conduite des élections fédérales. Je pense qu’il est probable que les requérants réussiraient à démontrer que la Cour suprême de Caroline du Nord a dépassé ces limites.

Le juge Brett Kavanaugh a écrit séparément sur la nécessité pour les tribunaux fédéraux de surveiller les actions des tribunaux d’État lorsqu’il s’agit d’élections fédérales.

Le bilan du juge en chef John Roberts sur cette question donne de l’espoir aux deux parties. En 2015, il a écrit une forte dissidence à la décision du tribunal confirmant une commission de redécoupage indépendante en Arizona.

Roberts a écrit que la Constitution ne permet pas « à un État d’exclure complètement ‘l’Assemblée législative’ du redécoupage. ”

Mais en 2019, Roberts a écrit l’opinion majoritaire du tribunal qui a fermé les tribunaux fédéraux aux allégations de gerrymandering partisan, mais a noté que les tribunaux des États restaient ouverts. “Les dispositions des lois et des constitutions des États peuvent fournir des normes et des orientations à appliquer par les tribunaux des États”, a-t-il écrit, dans une opinion rejointe par Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Thomas.

L’autre juge conservatrice du tribunal, Amy Coney Barrett, n’a aucun bilan dans ce domaine.

En Caroline du Nord, une nouvelle série de redécoupages devrait avoir lieu l’année prochaine et produire une carte avec plus de districts républicains, quelle que soit l’issue de l’affaire devant la Haute Cour.

Lors des élections du mois dernier, les électeurs ont renversé la majorité à la Cour suprême de l’État, élisant deux nouveaux juges républicains qui donnent au GOP un avantage de 5 contre 2 et rendent probable, mais pas certain, que le tribunal maintienne une carte avec plus de districts républicains.

Les rédacteurs de l’Associated Press David A. Lieb à Jefferson City, Missouri, Nicholas Riccardi à Denver et Gary D. Robertson à Raleigh, Caroline du Nord, ont contribué à ce rapport.

