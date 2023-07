La Cour suprême ordonne au plus haut tribunal de l’Ohio de réexaminer le procès de redécoupage

La Cour suprême de l’Ohio examinera à nouveau la légalité des districts du Congrès de l’État après que la Cour suprême des États-Unis a annulé vendredi une décision annulant les districts et ordonné un examen plus approfondi de l’affaire.

La haute cour du pays a ordonné au plus haut tribunal de l’Ohio de réévaluer l’affaire à la lumière de sa décision de mardi dans une affaire de redécoupage en Caroline du Nord. Les juges dans cette instance ont rejeté une version élargie de la soi-disant théorie de la législature indépendante des États, selon laquelle les législatures ont le pouvoir absolu de fixer les règles des élections fédérales et ne peuvent être annulées par les tribunaux des États.

Mais la Haute Cour a déclaré que les tribunaux des États devaient toujours agir dans les «limites ordinaires» lors de l’examen des lois régissant les élections fédérales.

La brève ordonnance de la Cour suprême vendredi était la quatrième ce mois-ci concernant le redécoupage effectué par les États sur la base du recensement de 2020. Ses autres décisions portaient sur les districts de la Maison américaine dessinés par les républicains en Alabama et en Louisiane, qui, selon les tribunaux inférieurs, violaient probablement la loi fédérale sur le droit de vote en diluant la force de vote des résidents noirs.

Dans l’Ohio et en Caroline du Nord, les législateurs républicains des États ont soutenu en appel que la plus haute cour de leur État était allée trop loin en annulant les districts de la US House promulgués par les représentants de l’État du GOP.

Le président du Sénat de l’Ohio, Matt Huffman, a déclaré dans un communiqué qu’il était satisfait de l’action de la Cour suprême des États-Unis.

Mais si le plus haut tribunal de l’Ohio applique fidèlement la décision de la Caroline du Nord, les districts devraient à nouveau être invalidés, a déclaré l’American Civil Liberties Union, qui a contesté les districts.

« Compte tenu de l’interdiction explicite de la Constitution de l’Ohio sur le gerrymandering partisan extrême, il ne fait aucun doute que la décision antérieure de la Cour suprême de l’Ohio relevait de son autorité », a déclaré Julie Ebenstein, avocate principale du Voting Rights Project de l’ACLU.

Contrairement à la Caroline du Nord, la constitution de l’Ohio contient un amendement spécifique anti-gerrymandering, qui a été approuvé à une écrasante majorité par les électeurs. Cette disposition donne à la haute cour de l’Ohio le pouvoir de déterminer si une carte « favorise ou défavorise indûment un parti politique », mais pas de dessiner un remplaçant.

La Cour suprême de l’Ohio a invalidé à deux reprises des cartes du Congrès dessinées par des responsables républicains après le recensement de 2020, bien que la deuxième carte ait néanmoins été utilisée lors des élections de 2022. Cette carte a permis à 10 républicains et cinq démocrates de remporter les élections.

Dans leur appel devant la Cour suprême des États-Unis, les législateurs républicains de l’Ohio avaient affirmé que les juges des États avaient outrepassé leur autorité en établissant leurs propres définitions de ce à quoi devraient ressembler des cartes équitables, y compris une composition partisane acceptable.

Comme en Caroline du Nord, la Cour suprême de l’Ohio a subi un réalignement alors qu’un appel était pendant devant la Cour suprême des États-Unis. L’ancienne juge en chef de l’État Maureen O’Connor, une républicaine qui a émis des votes clés qui ont renversé les districts du Congrès, a pris sa retraite en décembre en raison de limites d’âge. Elle a été remplacée par un autre républicain, l’ancien procureur du comté de Hamilton, Joe Deters – un changement qui a soulevé la perspective d’un résultat différent lorsque le tribunal envisagera ensuite un redécoupage.

« Cela signifie en quelque sorte que tous les paris sont ouverts sur la manière dont la nouvelle Cour suprême de l’Ohio va réagir », a déclaré le professeur de droit Steven Huefner de l’Ohio State University.

La constitution de la Caroline du Nord ne contient aucune interdiction explicite du gerrymandering partisan. Mais les juges y avaient cité des articles constitutionnels garantissant des élections « libres », « une protection égale des lois » et le droit à la liberté d’expression et de réunion lorsqu’ils se prononçaient contre des circonscriptions trop partisanes.

L’année dernière, une majorité démocrate de la Cour suprême de Caroline du Nord a annulé les districts du Congrès établis par l’Assemblée générale dirigée par les républicains et a plutôt autorisé l’utilisation d’une carte dessinée par des juges pour les élections de 2022. Cette carte a conduit les démocrates et les républicains à diviser également les 14 districts du Congrès de l’État.

Les législateurs républicains avaient déjà prévu de redessiner ces districts avant les élections de 2024. Puis, alors que l’affaire était en appel devant la Cour suprême des États-Unis, les électeurs ont élu une majorité républicaine à la Cour suprême de l’État. En avril, ces juges ont annulé la décision précédente et déclaré qu’il n’y avait aucune interdiction constitutionnelle du gerrymandering partisan.

La rédactrice de l’Associated Press, Julie Carr Smyth, a contribué à ce rapport.

David A. Lieb, Associated Press