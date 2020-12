Les quatre juges dissidents ont déclaré mardi qu’une erreur de procédure avait été commise lors de l’octroi de l’approbation et que le gouvernement n’avait pas évalué les émissions climatiques potentielles résultant du pétrole qui serait exporté.

Si les groupes environnementaux avaient gagné, la décision aurait pu potentiellement bouleverser la politique pétrolière en Norvège, qui a bénéficié de l’industrie pétrolière tout en se fixant des objectifs ambitieux en matière de changement climatique. La Scandinavie ressent déjà les effets du changement climatique: rien qu’au cours de la dernière décennie, le réchauffement a produit des hivers plus doux, et dans un demi-siècle, le climat de la région devrait évoluer vers celui du nord de la France, selon les experts.

Dans sa décision, le tribunal a statué 11 contre 4 en faveur de l’État, une victoire pour la formidable industrie pétrolière norvégienne. Le tribunal a conclu qu’un ensemble de permis de forage pétrolier dans l’Arctique, donné en 2016 , ne violaient ni le droit de la Constitution norvégienne à un environnement propre ni la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges ont déclaré que le droit à un environnement propre n’empêchait pas le gouvernement de forer du pétrole offshore, et que la Norvège n’assumait pas légalement la responsabilité des émissions provenant du pétrole qu’elle a exporté.

La Cour suprême norvégienne a rejeté mardi un effort, basé sur le droit constitutionnel du pays à un environnement propre, visant à invalider les licences de nouvelle exploration pétrolière dans l’Arctique, permettant au forage de se poursuivre et signalant aux groupes environnementaux qu’il n’interférerait pas dans la politique climatique.

L’affaire, qui a débuté le mois dernier, était le premier litige sur le changement climatique à être intenté en vertu des dispositions environnementales de la Constitution norvégienne et figurait parmi les affaires les plus médiatisées d’une série de poursuites relatives au changement climatique intentées par des militants en Europe et ailleurs.

Les plaignants de l’affaire, les groupes militants Greenpeace et Nature et Youth Norway, ont fait valoir que l’approbation de l’exploration pétrolière viole les conventions des droits de l’homme en raison de sa contribution à l’augmentation des émissions de carbone.

Une cause majeure du changement climatique est la combustion du pétrole et d’autres combustibles fossiles, qui libère du dioxyde de carbone – un puissant gaz à effet de serre – dans l’atmosphère, où il agit comme une couverture, emprisonnant la chaleur du soleil et entraînant le réchauffement climatique.

En 2016, plusieurs entreprises ont obtenu des licences pour mener des forages d’exploration dans le sud et le sud-est de la mer de Barents, une zone d’environ 77 acres sur le plateau continental norvégien où des champs de pétrole et de gaz ont été récemment construits. Le Parlement avait approuvé l’ouverture de la zone à l’exploration trois ans plus tôt, malgré les arguments des groupes environnementaux selon lesquels les plans d’exploration pétrolière n’avaient pas fait l’objet de recherches approfondies avant d’être approuvés.

«La Cour suprême laisse tomber les jeunes d’aujourd’hui lorsqu’elle donne aux politiciens le pouvoir de nous prendre un avenir sûr», a déclaré Thérèse Hugstmyr Woie, une dirigeante de Nature et Jeunesse, dans un communiqué. «Maintenant, je m’attends à ce que la jeunesse norvégienne établisse un record de participation en septembre (c’est l’année des élections) et que tous les adultes avec une touche de conscience réfléchissent au climat et à l’environnement lors des élections législatives.»