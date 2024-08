La Cour suprême nomme un nouveau juge spécial dans l’affaire Texas contre NM Rio Grande

Cet article a été publié pour la première fois par Source NM. Visitez sourcenm.com pour en savoir plus.

La Cour suprême des États-Unis a nommé un nouveau juge pour superviser le conflit sur l’eau du Rio Grande entre le Texas et le Nouveau-Mexique.

L’affaire se poursuivra après que la décision de la Cour suprême de juin a rejeté un accord entre le Nouveau-Mexique, le Colorado et le Texas, alors que cinq juges se sont rangés du côté des objections du gouvernement fédéral à l’accord.

Les juges ont nommé le juge D. Brooks Smith, de la Cour d’appel des États-Unis pour le troisième circuit de Duncansville, en Pennsylvanie, pour remplacer le juge d’appel fédéral Michael Melloy en tant que maître spécial dans l’affaire en juillet.

Un maître spécial agit en tant que juge de première instance, décide des questions soulevées dans l’affaire et prépare des rapports pour éclairer les opinions finales de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire.

Smith, 72 ans, a une longue carrière juridique, ayant débuté dans le secteur privé et en tant que procureur. Il a endossé la toge en 1984 en tant que juge à la Cour des plaids communs du comté de Blair, en Pennsylvanie, et juge administratif.

En 1988, il a été nommé par le président Ronald Reagan et confirmé à un poste fédéral pour le tribunal de district américain pour le district occidental de Pennsylvanie.

En 2002, le Sénat a confirmé sa nomination par l’administration Bush à la cour d’appel fédérale, où il siège depuis.

Il s’agit du troisième maître spécial pour l’affaire, appelé Original n° 141 Texas c. Nouveau-Mexique et Colorado.

Dans une plainte déposée en 2013, le Texas a allégué que le pompage au Nouveau-Mexique en aval du réservoir d’Elephant Butte prenait l’eau du Rio Grande due au Texas en vertu d’un accord de 1939.

Ce document vieux de 85 ans régit l’utilisation du Rio Grande entre le Colorado, le Nouveau-Mexique et le Texas, et comprend également des dispositions pour l’envoi d’eau au Mexique en vertu des obligations du traité de 1906 et reconnaît les districts d’irrigation régionaux.

En 2018, la Cour suprême des États-Unis a décidé à l’unanimité d’autoriser le gouvernement fédéral à se joindre à l’affaire, acceptant les arguments selon lesquels le pompage des eaux souterraines du Nouveau-Mexique menaçait les obligations fédérales de fournir de l’eau au Mexique et à deux districts d’irrigation.

Après des mois de négociations et un procès partiel, le Colorado, le Texas et le Nouveau-Mexique ont proposé un accord pour mettre fin à un litige qui dure depuis des années. Le gouvernement fédéral et les districts régionaux d’irrigation se sont opposés à l’accord, affirmant qu’il imposait des obligations injustes et qu’il avait été négocié sans leur accord.

Melloy a recommandé au tribunal d’ignorer les objections du gouvernement fédéral et d’approuver l’accord proposé par l’État.

En juin, la Cour suprême a rendu une décision serrée de 5 à 4, se rangeant du côté des objections du gouvernement fédéral et bloquant l’accord de l’État.

On ne sait pas encore quelle sera la suite de l’affaire sous la direction du nouveau maître spécial, mais les parties pourraient retourner à la table des négociations pour conclure un autre accord ou retourner devant le tribunal.

Danielle Prokop couvre l’environnement et le gouvernement local dans le sud du Nouveau-Mexique pour Source NM.

Cet article a été publié à l’origine sur Las Cruces Sun-News : La Cour suprême nomme un nouveau juge spécial dans l’affaire Texas contre NM Rio Grande