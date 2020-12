WASHINGTON – La Cour suprême a refusé vendredi de laisser le Texas contester les résultats des élections dans quatre États du champ de bataille critiques pour la défaite du président Donald Trump aux urnes le mois dernier, scellant probablement son destin politique.

« Le Texas n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable à la manière dont un autre État conduit ses élections », a déclaré le tribunal dans un bref ordre. Il a rejeté toutes les autres réclamations connexes comme étant sans objet.

L’action des juges permet aux électeurs de se réunir lundi dans 50 États et dans le district de Columbia et confirme presque que le président élu Joe Biden sera le 46e président du pays.

Le Texas avait fait, et Trump avait approuvé, un effort de 11 heures pour que le plus haut tribunal du pays empêche la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin de voter pour Biden lundi. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a affirmé que les quatre États avaient utilisé la pandémie de coronavirus comme prétexte pour modifier les règles électorales et élargir considérablement le vote par correspondance en violation de la Constitution.

En quelques jours, le défi ultime avait éclaté en une guerre impliquant presque tous les États de la nation. Les quatre États du champ de bataille ont riposté, le procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro, qualifiant l’effort de nier des millions de votes de citoyens d ‘ »abus séditieux du processus judiciaire ».

« Le Texas cherche à invalider les élections dans quatre États pour avoir donné des résultats avec lesquels il n’est pas d’accord », a déclaré Shapiro aux juges dans des journaux juridiques. «Sa demande pour que cette cour exerce sa compétence d’origine et ensuite oint le candidat préféré du Texas à la présidence est juridiquement indéfendable et est un affront aux principes de la démocratie constitutionnelle.

L’effort était de longue haleine pour plusieurs raisons. Les États organisent leurs propres élections, ce qui en fait une violation de la souveraineté pour le Texas d’interférer avec les procédures d’autres États. La loi fédérale reporte aux États le choix des 538 électeurs, et le Congrès compte finalement ces votes.

De plus, les électeurs des États contestés ont suivi les règles de vote, y compris par courrier, et auraient été privés de leurs droits sous le défi du Texas. Les poursuites intentées par la campagne Trump et ses alliés à travers le pays n’ont pas identifié de cas vérifiables de fraude.

Et si les différends entre États peuvent aller directement à la Cour suprême sans être entendus au préalable par les tribunaux inférieurs, les juges conservent leur pouvoir discrétionnaire de refuser de telles demandes. Par exemple, le tribunal a refusé en 2016 d’entendre un différend entre le Colorado et deux États voisins sur l’impact transfrontalier de la légalisation de la marijuana.

Les juges associés Samuel Alito et Clarence Thomas ont déclaré vendredi qu’ils auraient accédé à la demande du Texas de plaider sa cause, mais « n’accorderaient pas d’autre réparation ».

L’action était la deuxième fois ces derniers jours que le tribunal refusait les efforts visant à prévenir la défaite de Trump. Mardi, les juges ont nié les efforts du représentant Mike Kelly, de la R-Pa. Et d’autres pour bloquer les résultats des élections en Pennsylvanie. Ces challengers avaient affirmé que l’expansion du vote par correspondance de la législature de l’État en 2019 était illégale.

Le Texas avait soutenu que les changements apportés aux procédures de vote par les représentants de l’État dans les quatre États du champ de bataille abrogeaient les lois adoptées plus tôt par leurs assemblées législatives, qui, selon lui, avaient la seule autorité constitutionnelle pour organiser des élections.

«Les Etats défendeurs ont inondé leurs citoyens de dizaines de millions de demandes de scrutin et de bulletins de vote, ignorant les contrôles statutaires quant à la façon dont ils ont été reçus, évalués et comptés», a écrit Paxton en déclenchant la tempête de feu lundi soir. « Qu’ils soient bien intentionnés ou non, ces changements inconstitutionnels et illégaux ont eu le même effet uniforme – ils ont rendu les élections de 2020 moins sûres. »

La demande de Trump d’intervenir dans le défi a approuvé des statistiques largement contestées destinées à montrer que la victoire de Biden aux élections était presque une impossibilité. Entre autres choses, il a déclaré à tort qu’aucun candidat à la présidentielle n’avait jamais perdu l’élection après avoir remporté la Floride et l’Ohio, comme Trump l’a fait. Richard Nixon a subi le même sort en 1960.

« Ces choses n’arrivent pas normalement, et un grand pourcentage des Américains savent que quelque chose ne va pas », ont déclaré les avocats de Trumphis dans des documents judiciaires.

Les quatre États contestés ont déclaré jeudi aux juges que la demande du Texas devrait être rejetée.

La Géorgie a déclaré que les juges ne devraient pas « transférer les pouvoirs électoraux de la Géorgie à la justice fédérale ». Le Michigan a déclaré que le Texas « n’a pas un intérêt notable dans la manière dont le Michigan organise ses élections. » Et le Wisconsin a déclaré que « le préjudice et les facteurs d’intérêt public pèsent fortement en faveur du refus du soulagement extraordinaire que le Texas recherche – dépouiller des millions d’électeurs du choix qu’ils ont fait ».