WASHINGTON – La Cour suprême a décidé jeudi que le Kentucky pouvait forcer les écoles paroissiales et publiques à fermer temporairement en raison de la pandémie de coronavirus, mais uniquement parce que ces restrictions devraient expirer au début de l’année prochaine.

Le gouverneur Andrew Beshear a ordonné la fermeture de toutes les écoles publiques et privées K-12 pour l’enseignement en personne à partir du 23 novembre, les limitant à l’apprentissage à distance ou virtuel. L’ordonnance a permis aux écoles élémentaires qui ne se trouvent pas dans les zones durement touchées de rouvrir le 7 décembre, mais a maintenu les écoles intermédiaires et secondaires fermées jusqu’au 4 janvier.

Parce que les écoles commencent une pause de vacances vendredi, les juges n’ont pas insisté pour que les écoles religieuses soient autorisées à ouvrir maintenant. Au lieu de cela, ils ont nié une contestation du procureur général républicain de l’État et d’une école religieuse qui ont soutenu que les fermetures violaient la promesse de la Constitution de la liberté de religion.

« Nous rejetons la demande sans préjudice des candidats ou d’autres parties qui demandent une nouvelle injonction préliminaire si le gouverneur émet une ordonnance de fermeture d’école qui s’applique dans la nouvelle année », a déclaré le tribunal dans un ordre non signé.

Les juges conservateurs associés Neil Gorsuch et Samuel Alito ont exprimé publiquement leur dissidence. Gorsuch a déclaré que les challengers méritent une réponse à leur affirmation selon laquelle les décrets « discriminent la religion ». Aucun des autres juges de la cour n’a annoncé son vote.

Notant que la Haute Cour a statué le mois dernier que New York ne pouvait pas limiter sévèrement le culte religieux pendant la pandémie, Gorsuch a écrit: « Je ne laisserais pas en place un autre décret potentiellement inconstitutionnel, même pour les prochaines semaines. »

Depuis que le virus COVID-19 a conduit pour la première fois les États à mettre en œuvre des restrictions en mars, la plus haute cour du pays a pesé sur les politiques affectant les services religieux, les magasins de détail, le logement dans les prisons et l’administration des élections. C’était la première fois qu’il traitait spécifiquement de l’éducation.

Ces dernières semaines, les conservateurs de la cour ont libéré les églises, les synagogues et les mosquées des limites de fréquentation strictes imposées par les gouverneurs démocrates de New York et, par extension, de la Californie, du Colorado et du New Jersey.

L’ordre de Beshear, un démocrate, a été contesté par le procureur général républicain Daniel Cameron et une école religieuse, Danville Christian Academy. Ils ont gagné leur cause devant le tribunal de district fédéral, mais la Cour d’appel des États-Unis pour le 6e circuit a statué que Beshear avait le droit de traiter toutes les écoles de manière égale.

Les challengers ont déclaré à la Cour suprême dans des documents juridiques qu’au-delà des écoles, seuls les bars et restaurants du Kentucky ont été forcés de fermer à l’intérieur. En revanche, les bureaux, les théâtres, les centres de conditionnement physique, les lieux de mariage, les pistes de bowling, les garderies, les écoles maternelles, les collèges et les universités ont été autorisés à rester ouverts.

« Dans le Kentucky, on peut assister à une matinée au cinéma, visiter une distillerie, s’entraîner au gymnase, parier dans un casino, faire du shopping, aller travailler, encourager les Wildcats (de l’Université du Kentucky) ou (l’Université de Louisville) cardinaux, et assister à un mariage », ont-ils écrit. « Mais toutes les écoles religieuses du Kentucky sont fermées. »

Leur cause a obtenu le soutien de 38 sénateurs républicains américains qui ont déclaré à la Cour que les gouverneurs des États « avaient restreint les libertés américaines d’une manière qui n’était auparavant vue que dans la fiction dystopique – notamment en fermant les rassemblements religieux de toutes sortes, tout en permettant inexplicablement à de nombreuses activités laïques de se poursuivre sans relâche. «

En réponse, des avocats privés représentant le gouverneur ont déclaré que la plainte ne citait aucune preuve scientifique ou de santé publique pour étayer ses comparaisons.

« Avec égards, personne – ni un élu, ni un expert en santé publique, ni un tribunal – ne devrait prendre de décisions de politique publique à vie ou à mort sur la base d’un raisonnement aussi purement anecdotique, non scientifique et erroné concernant la propagation du COVID. -19 », ont-ils dit.

Steven Stack, l’expert en santé publique du gouverneur, a déclaré le mois dernier que la politique était justifiée parce que « les endroits où les gens se rassemblent près les uns des autres à l’intérieur pendant de longues périodes (plus de 15 minutes) semblent être l’endroit le plus associé à la propagation du COVID- 19, surtout si les gens ne portent pas de masques. «

