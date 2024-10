La Cour suprême n’entendra pas l’appel d’un analyste des services d’espionnage concernant une affaire de discrimination

La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre le cas d’un employé du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qui a intenté une poursuite pour discrimination contre l’agence d’espionnage.

En mars, la Cour d’appel fédérale a confirmé un jugement selon lequel Sameer Ebadi aurait dû suivre les procédures internes de règlement des griefs à sa disposition.

Dans la décision initiale, le juge de la Cour fédérale Henry Brown a déclaré que le tribunal n’avait pas compétence pour traiter la déclaration d’Ebadi déposée en janvier 2020.

Ebadi, qui utilise un pseudonyme en raison du caractère sensible de son travail de renseignement, est en congé d’invalidité de longue durée.

C’est un musulman pratiquant qui a fui au Canada un pays répressif du Moyen-Orient et a commencé à travailler comme analyste au SCRS dans la région des Prairies il y a plus de deux décennies.

Sa plainte indique qu’il n’a pas été promu en dépit d’un excellent dossier de travail et qu’il a subi des brimades, des abus émotionnels et physiques, de la discrimination et des persécutions religieuses de la part de ses collègues.