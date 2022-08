La Cour suprême n’entendra pas l’appel des parents qui ont fait face à 2 procès dans la mort de leur fils

La Cour suprême du Canada n’entendra pas d’appel dans une affaire très médiatisée en Alberta qui a vu un couple jugé deux fois dans la mort de leur tout-petit malade.

David et Collet Stephan ont été accusés de ne pas avoir consulté un médecin plus tôt pour leur fils de 18 mois, Ezekiel, avant sa mort en 2012.

Ils ont témoigné qu’ils traitaient le garçon avec des remèdes naturels pour ce qu’ils pensaient être le croup.

Un jury les a reconnus coupables en 2016 de ne pas avoir fourni les nécessités de la vie, mais la Cour suprême du Canada a annulé ce verdict et ordonné un deuxième procès.

Un juge qui a entendu le deuxième procès sans jury les a déclarés non coupables en 2019.

En mars 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a accueilli une demande de la Couronne visant à annuler cet acquittement et a ordonné un autre procès.

Les procureurs de la Couronne ont ensuite suspendu les accusations contre les Stephans en juin 2021, mais la demande d’autorisation d’appel de la décision sur un troisième procès a déjà été soumise à la Cour suprême.

Comme d’habitude, la Cour suprême n’a pas motivé sa décision.

Sarah Langley, procureure en chef du bureau des appels et des poursuites spécialisées du service des poursuites de la Couronne de l’Alberta, a remercié la Cour suprême pour son examen de l’affaire.

“Bien que le tribunal ait confirmé l’ordonnance d’un nouveau procès, une suspension de procédure a été prononcée (…) sur les accusations portées contre les Stephans le 22 juin 2021”, a-t-elle déclaré dans un e-mail.

“L’une des principales fonctions d’un procureur de la Couronne est d’évaluer son dossier de manière continue et de s’assurer que tous les aspects de la preuve sont soigneusement pris en compte à chaque étape d’une poursuite.”

Langley a déclaré que cela faisait plus de neuf ans qu’Ezekiel était mort et que les preuves disponibles se sont détériorées depuis les deux procès précédents.

“Les preuves disponibles ne sont plus suffisantes pour répondre à la norme (de l’Alberta Crown Prosecution Service) en matière de poursuites et il n’existe plus de probabilité raisonnable de condamnation”, a-t-elle déclaré.

Jason Demers, un avocat des Stephan, a déclaré jeudi dans un courriel à CBC News que ses clients étaient déçus que la Cour suprême n’entende pas leur appel, “laissant ainsi ce que nous croyons être une incertitude dans la loi”.

“La CSC a manifestement eu un avis différent, et bien que nous ne soyons pas d’accord avec cette décision, nous l’acceptons”, a déclaré Demers.

“Mes clients sont très inquiets de ce que cette décision signifiera pour d’autres parents qui se retrouvent dans une situation similaire à celle dans laquelle ils se trouvaient.”