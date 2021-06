La Cour suprême n’entendra pas l’affaire contestant l’enregistrement d’un projet réservé aux hommes

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

La Cour suprême a déclaré lundi qu’elle n’entendrait pas l’appel d’hommes qui contestent l’exigence d’enregistrement des militaires américains uniquement masculins au motif qu’il s’agit d’une discrimination fondée sur le sexe.

Le tribunal a rejeté la contestation, portée par la National Coalition for Men et deux hommes, dans un ordre sans aucune dissidence notée.

Dans un communiqué, la juge Sonia Sotomayor a déclaré qu’elle était d’accord avec la décision du tribunal de suspendre l’examen de l’affaire étant donné que le Congrès pourrait bientôt rendre l’exigence d’enregistrement applicable aux femmes de toute façon. La loi sur le service militaire sélectif oblige les hommes à s’inscrire au service militaire lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.

« Il reste à voir, bien sûr, si le Congrès mettra fin à l’enregistrement fondé sur le sexe en vertu de la loi sur le service militaire sélectif. » Sotomayor a écrit. « Mais au moins pour l’instant, la déférence de longue date de la Cour envers le Congrès sur les questions de défense nationale et d’affaires militaires met en garde contre l’octroi d’un examen pendant que le Congrès évalue activement la question. »

La déclaration de Sotomayor a également été signée par les juges Stephen Breyer et Brett Kavanaugh. Il a cité un rapport publié l’année dernière par la Commission nationale de la fonction militaire, nationale et publique qui appelait à éliminer l’exigence d’enregistrement des hommes seulement.

La déclaration faisait également allusion aux récents commentaires du sénateur Jack Reed, DR.I., qui préside le comité des services armés et a déclaré qu’il espérait incorporer une exigence d’enregistrement non sexiste dans la législation à venir.

La Cour suprême a confirmé l’exigence d’enregistrement des hommes uniquement dans l’affaire Rostker v. Goldberg de 1981. À l’époque, le tribunal avait estimé que, les femmes étant exclues du combat, elles « ne seraient pas nécessaires en cas de conscription ».

La National Coalition for Men a demandé au tribunal d’annuler cette décision de 1981 maintenant que les femmes peuvent servir dans des rôles de combat, citant le 5e amendement à la Constitution. Le ministère de la Défense a levé l’interdiction faite aux femmes de servir au combat en 2013. Depuis 2015, les femmes peuvent occuper n’importe quel rôle dans les forces armées des États-Unis ouvert aux hommes.

« L’obligation d’enregistrement est l’une des dernières classifications fondées sur le sexe dans la loi fédérale », a écrit Ria Tabacco Mar, avocate de l’American Civil Liberties Union représentant la coalition des hommes dans des documents judiciaires. « Cela impose des fardeaux sélectifs aux hommes, renforce l’idée que les femmes ne sont pas des citoyennes à part entière et égales et perpétue les stéréotypes sur les capacités des hommes et des femmes. »