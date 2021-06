La Cour suprême ne tranchera pas l’affaire de salle de bain trans impliquant Gavin Grimm

WASHINGTON – La Cour suprême a refusé lundi de se lancer dans un différend sur la question de savoir si les écoles peuvent interdire aux étudiants transgenres d’utiliser une salle de bain qui reflète leur identité de genre, autorisant une décision d’un tribunal inférieur contre ces interdictions.

La question en litige était de savoir si la loi fédérale anti-discrimination s’appliquait aux étudiants LGBTQ. Le conseil scolaire du comté de Gloucester en Virginie a fait valoir que sa politique d’obliger les élèves transgenres à utiliser des toilettes unisexes était autorisée en vertu d’une loi vieille de 50 ans qui interdit la discrimination dans les écoles qui reçoivent un financement fédéral.

En ne prenant pas l’affaire, la Cour suprême a maintenu sans commentaire une décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le 4e circuit qui a conclu que la politique de l’école était discriminatoire à l’encontre de Gavin Grimm, un homme transgenre qui s’est vu refuser l’accès aux toilettes des garçons il y a des années lorsque il était étudiant.

« Je suis heureux que mon combat de plusieurs années pour que mon école me voie tel que je suis soit terminé », a déclaré Grimm dans un communiqué publié par l’American Civil Liberties Union, qui le représentait dans cette affaire. « Les jeunes trans méritent d’utiliser les toilettes en paix sans être humiliés et stigmatisés par leurs propres commissions scolaires et élus.

Les juges associés Clarence Thomas et Samuel Alito ont déclaré qu’ils auraient pris l’affaire en main. Les experts ont déclaré que davantage d’affaires impliquant les droits des transgenres arriveront probablement devant la Haute Cour à l’avenir, car les États conservateurs adoptent une multitude de lois restreignant les droits des transgenres.

L’affaire est arrivée devant le tribunal à un moment où l’administration Biden cherche à étendre les protections juridiques des étudiants transgenres, alors même que plusieurs États conservateurs ont décidé de limiter ces protections. La tension entre les politiques signifie que de futurs litiges fédéraux sur la question sont probables.

La Cour suprême a accepté d’entendre l’affaire une fois auparavant, en 2016, sur la base des directives de l’administration Obama qui ont poussé les écoles à adopter des politiques favorisant les étudiants transgenres. Mais le tribunal a abandonné l’affaire des mois plus tard, annulant une décision de justice inférieure pour Grimm, lorsque l’administration Trump a retiré les directives. L’administration du président Joe Biden a rétabli les orientations de l’ère Obama plus tôt ce mois-ci.

Un tribunal 6-3 a jugé l’année dernière que les interdictions de discrimination sur le lieu de travail sur la base du « sexe » ont également étendu les protections aux Américains LGBTQ. La bataille juridique entre les défenseurs des LGBTQ et leurs opposants s’est depuis déplacée vers la question de savoir si d’autres lois interdisant la discrimination fondée sur le « sexe » protègent de la même manière les personnes dans d’autres contextes en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Entre-temps, au moins neuf États conservateurs ont adopté des lois limitant les droits des LGBTQ. Ceux-ci incluent une loi du Tennessee obligeant les étudiants transgenres à participer à des sports scolaires en fonction du sexe qui leur a été attribué à la naissance. L’Arkansas est devenu cette année le premier État à interdire les traitements d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres.