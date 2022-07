La Cour suprême ne sera jamais exempte de parti pris – Shaw Local

Les juges de la Cour suprême ne sont jamais totalement exempts de parti pris. Comme il n’y a pas une seule façon d’interpréter la Constitution et la jurisprudence, la façon dont un juge pense, la façon dont il interprète les affaires dont il est saisi, va être influencée par ses antécédents personnels et son histoire juridique et politique.

Cela dit, nous savons que la supermajorité actuelle au tribunal a été manipulée par les républicains au Congrès lorsque Merrick Garland n’a pas été proposé pendant la présidence d’Obama. Nous savons également, maintenant, que des juges conservateurs récemment nommés ont déformé leur parti pris lors des audiences de confirmation, exécutant des routines d’appât et de changement sur ceux qui les ont confirmés et sur le peuple américain.

Les décisions récentes concernant l’avortement et la réglementation environnementale sont dévastatrices, mais ne représentent qu’une petite partie des dommages que ces juges peuvent s’attendre à causer à cette nation pendant toute la durée de leur service, des décisions qui s’opposeront aux opinions de la majorité des Les Américains.

N’oublions pas que ce sont les républicains qui ont promu ces parodies de “justice” auxquelles nous assistons aujourd’hui lorsque nous nous rendons aux urnes en novembre, et en 2024.

Il incombe particulièrement aux jeunes, qui font souvent entendre leur voix sur les réseaux sociaux, mais moins dans l’isoloir, de se rallier et de voter pour ceux qui soutiennent le plus clairement leurs libertés et leur avenir.

Jean Knewitz

Burlington