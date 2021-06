La Cour suprême mettra fin au mandat avec droit de vote, décisions de divulgation des donateurs

Une vue de la Cour suprême des États-Unis le 28 juin 2021 à Washington, DC. a attiré la colère | Getty Images

Le mandat de la Cour suprême touche à sa fin. Jeudi matin, les juges doivent rendre les derniers avis de leur session en cours. Après une rafale de décisions rendues ces derniers jours, il ne reste plus que deux cas à trancher : des différends étroitement surveillés concernant la loi sur les droits de vote et les règles de divulgation des donateurs à but non lucratif de la Californie. Au cours des années typiques, le tribunal tranche les affaires les plus médiatisées à la fin du mandat, fin juin ou juillet. Cette année, les décisions les plus notables, y compris dans des affaires portant sur l’Obamacare et les droits des LGBT, ont été rendues quelques semaines plus tôt. La fin du mandat marque la fin de l’un des termes de la Cour suprême les plus transformateurs de mémoire. C’est parce qu’elle a été la première à avoir lieu après la mort de la juge libérale Ruth Bader Ginsburg et sa succession par la juge conservatrice Amy Coney Barrett, nommée par l’ancien président Donald Trump. Malgré ce changement de composition, cependant – ou peut-être à cause de cela – le rôle du tribunal était relativement silencieux. L’absence de décisions majeures du tribunal mettant en vedette sa nouvelle majorité conservatrice de 6-3 est survenue au milieu des appels de certains démocrates à élargir le banc ou à réorganiser autrement l’organe judiciaire. Les démocrates avaient averti que la confirmation de Barrett à la magistrature serait vouée à l’échec à la fois pour Obamacare et les précédents du tribunal en matière de droits reproductifs, y compris Roe v. Wade. Cependant, lors de son premier mandat, aucun de ces résultats ne s’est produit. Le tribunal a préservé la législation sur les soins de santé et n’a pas pesé sur l’avortement. Le prochain mandat, cependant, devrait être plus explosif, car le tribunal a déjà accepté d’entendre une affaire d’avortement qui semble se préparer à annuler les protections de Roe, en plus d’une bataille majeure du deuxième amendement sur les lois de transport ouvert. Le tribunal recommencera à entendre les arguments en octobre, les décisions étant attendues vers la fin juin 2022. Un domaine où l’ajout de Barrett au banc a semblé influencer la loi était en ce qui concerne les réglementations de Covid-19 sur les groupes religieux. Alors que le tribunal, avec Ginsburg, a largement approuvé les restrictions imposées par l’État sur les rassemblements religieux qui ont été contestées devant le tribunal supérieur, qui ont pris fin une fois que Barrett a prêté serment. En novembre, Barrett faisait partie d’une majorité de 5-4 abrogeant les règles. à New York qui limitait la participation aux rassemblements religieux. Les trois démocrates nommés par le tribunal et le juge en chef John Roberts, un conservateur, étaient dissidents dans cette affaire.

La Cour pourrait limiter davantage la portée de la loi sur les droits de vote

L’une des deux décisions en suspens concerne une contestation démocrate de deux lois de vote en Arizona. Une décision dans l’affaire pourrait effectivement réduire la portée de la loi sur les droits de vote, que le tribunal a déjà édulcorée dans l’affaire de 2013 Shelby County v. Holder. Lire la suite: Les juges de la Cour suprême examinent l’étendue des protections des droits de vote pour les minorités Le différend porte sur les règles de l’Arizona qui interdisent le vote à l’extérieur de l’enceinte ainsi que la collecte des bulletins de vote par des tiers, ce que les critiques appellent la récolte des bulletins de vote. Le Comité national démocrate a contesté les lois en 2016 au motif qu’elles avaient un impact disproportionné sur les électeurs minoritaires, prétendument en violation de l’article 2 de la loi sur les droits de vote, qui exige que les élections soient « également ouvertes » à ceux de toutes les races. Dans l’affaire du comté de Shelby, la plus haute juridiction a mis fin à l’exigence de longue date selon laquelle certaines localités ayant des antécédents de suppression d’électeurs racistes reçoivent l’autorisation fédérale avant de mettre en œuvre de nouvelles lois électorales. Les militants des droits de vote et les démocrates ont déclaré que la décision du comté de Shelby avait rendu l’article 2 de la loi sur les droits de vote encore plus important, car il s’agissait de l’une des rares voies restantes pour garantir que les minorités ne soient pas exclues des sondages. Les républicains, dont le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, ont déclaré qu’ils défendaient des règles électorales sensées qui existent dans des dizaines d’États. Brnovich a averti que l’annulation des lois de l’Arizona pourrait saper la confiance du public dans les élections. Brnovich a gagné au niveau du tribunal de district, mais le DNC a réussi à annuler cette décision devant la 9e cour d’appel des États-Unis.

Les juges doivent dire si la Californie peut exiger des organisations à but non lucratif qu’elles divulguent leurs donateurs