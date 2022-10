La Cour suprême met fin aux ultimes efforts de Trump pour saboter l’enquête Mar-a-Lago, dans Trump c. États-Unis

La Cour suprême a rendu jeudi une ordonnance très brève et non signée rejetant la dernière tentative de l’ancien président Donald Trump de saper une enquête criminelle sur des documents classifiés que le FBI a récupérés à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride.

Techniquement, le litige sur les documents saisis par le FBI – un procès connu sous le nom de Trump c. États-Unis – reste en cours. Mais Trump a déjà subi une grosse perte devant une cour d’appel fédérale, ce qui a rétabli la capacité du FBI à enquêter pénalement sur lui. Et même si Trump avait prévalu devant la Cour suprême, ce qu’il n’a pas fait, ses avocats ont demandé une modification si étroite de l’ordonnance de la cour d’appel qu’on ne sait pas en quoi cette modification aurait été importante.

Tout a commencé en août, lorsque le FBI a saisi plusieurs boîtes de Mar-a-Lago, dont 103 documents avec des marques classifiées, dans le cadre d’une enquête sur des violations potentielles de la loi sur l’espionnage, entre autres. Le mois dernier, la juge Aileen Cannon, nommée par Trump à un tribunal fédéral de première instance en Floride, a nommé un autre juge fédéral en tant que «maître spécial» pour examiner les documents saisis et aider à déterminer si certains d’entre eux sont protégés par le privilège avocat-client ou exécutif.

De manière significative, Cannon a également interdit au FBI d’utiliser les documents classifiés saisis dans une enquête criminelle contre Trump.

L’ordonnance de Cannon nommant le juge fédéral principal Raymond Dearie en tant que maître spécial reste en vigueur, tout comme son ordonnance ordonnant à Dearie de filtrer tous les documents non classifiés saisis à Mar-a-Lago. Mais, fin septembre, une cour d’appel fédérale a bloqué les parties de l’ordonnance de Cannon qui empêchaient le FBI de poursuivre son enquête criminelle.

Cette décision de la cour d’appel, qui a été rejointe par deux juges également nommés par Trump, a été extraordinairement dédaigneuse de l’ordonnance initiale de Cannon – soulignant plus d’une douzaine d’erreurs dans le raisonnement de Cannon. Entre autres choses, la cour d’appel a reproché à Cannon d’avoir laissé entendre qu’un ancien fonctionnaire du gouvernement pourrait avoir un intérêt personnel à conserver des documents classifiés, et elle a également reproché à Cannon d’avoir ordonné au gouvernement de montrer ces documents à des personnes qui n’ont pas besoin de connaître les informations contenues. en eux.

Devant la Cour suprême, les avocats de Trump ont déposé une demande bizarre demandant à la Cour de rétablir les parties de l’ordonnance de Cannon qui obligeaient Dearie à examiner les documents classifiés, mais pas les parties de son ordonnance initiale qui ont interrompu l’enquête criminelle sur Trump. On ne sait pas exactement comment Trump espérait bénéficier d’un soulagement aussi limité.

En tout état de cause, il ne recevra même pas le soulagement très étroit qu’il a demandé aux juges. Aucun juge n’a publiquement indiqué son désaccord avec l’ordonnance de la Cour refusant une réparation à Trump – pas même le juge Clarence Thomas, qui était auparavant en désaccord avec la décision de la Cour d’autoriser le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 à obtenir certains Documents de la Maison Blanche de Trump.

Cette décision et la décision précédente dans l’affaire du comité du 6 janvier suggèrent que la Cour suprême ne prendra pas de mesures extraordinaires pour protéger Trump des enquêtes maintenant qu’il n’est plus président.

Avant que Trump ne quitte ses fonctions, la Cour lui a décerné une victoire significative en Trump contre Mazars (2020), qui l’a effectivement protégé d’une enquête de la Chambre sur ses finances personnelles jusqu’après les élections de 2020. Cette décision, qui s’écartait des décisions précédentes selon lesquelles la Chambre avait un large pouvoir pour mener de telles enquêtes, suggérait que la Cour – qui est dominée par des personnes nommées par les républicains – protégeait exceptionnellement Trump pendant qu’il restait président.

Mais les juges ont maintenant signalé à deux reprises qu’ils ne protégeront pas le citoyen Trump de la même manière qu’ils l’ont fait pour le président Trump.

L’ordonnance de la Cour suprême de jeudi est également presque certainement la fin des efforts de Trump pour saboter l’enquête Mar-a-Lago en convainquant Cannon de la microgérer. Encore une fois, alors que la nomination de Dearie par Cannon reste valable, le DOJ a désormais un accès complet aux documents classifiés qui incrimineraient Trump.

Et il n’est même pas clair que l’un des documents non classifiés qui seront encore examinés par Dearie soit pertinent pour d’éventuelles accusations criminelles contre Trump. Ainsi, bien que la nécessité de travailler avec Dearie (et Cannon) puisse s’avérer être un casse-tête permanent pour les avocats du ministère de la Justice, il est peu probable qu’il ait un impact sur la capacité du DOJ à porter des accusations criminelles contre Trump s’il choisit de le faire.