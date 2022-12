La Cour suprême maintient pour l’instant la politique d’immigration du titre 42 de l’ère Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La Cour suprême des États-Unis permettra à une ordonnance de l’ère Trump interdisant à la plupart des migrants de demander l’asile après avoir traversé la frontière américano-mexicaine de rester en vigueur pendant qu’elle examine les arguments quant à savoir si un groupe d’États dirigés par les républicains pourra plaider au nom de la politique.

Le juge en chef John Roberts, les juges nommés par Trump Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh, et les juges nommés par le GOP Samuel Alito et Clarence Thomas ont voté pour faire droit à une demande des États, dirigée par l’Arizona, d’entendre l’affaire, qui est un appel d’un Décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia rejetant la demande des États d’intervenir afin d’annuler l’ordonnance d’un juge fédéral du district de Columbia annulant la politique, connue sous le nom de titre 42.

Le tribunal de district avait conclu que l’ordonnance de 2020 bloquant la plupart des migrations le long de la frontière américano-mexicaine était arbitraire et capricieuse et avait ordonné au gouvernement fédéral de cesser d’expulser les demandeurs d’asile dans le cadre de la politique de l’ère Trump. Les États dirigés par les républicains cherchent à maintenir l’ordonnance du titre 42 – émise par les Centers for Disease Control dans le cadre d’un décret d’urgence au motif que les migrants pourraient introduire Covid-19 aux États-Unis – en place car elle permet au gouvernement d’expulser le grande majorité des migrants sans avoir à examiner leurs demandes d’asile.

Dans une ordonnance non signée, la majorité des cinq juges a déclaré que l’ordonnance annulant l’ordonnance du titre 42 restera suspendue jusqu’en février 2023 au moins, lorsque le gouvernement et les États dirigés par le GOP se demanderont si les États peuvent intervenir en faveur de l’ère Trump. politique contre le gouvernement fédéral.

«Ce sursis empêche de donner effet à l’ordonnance du tribunal de district annulant et annulant la police du titre 42 ; la suspension elle-même n’empêche pas le gouvernement fédéral de prendre des mesures concernant cette politique », a déclaré le tribunal.

Dans une opinion distincte dissidente de la majorité, le juge Neil Gorsuch, nommé par Trump – rejoint par le nouveau membre du tribunal, le juge Ketanji Brown Jackson – a écrit qu’il pensait que la décision de la majorité était “imprudente”.

«Les esprits raisonnables peuvent être en désaccord sur le bien-fondé de la décision d’intervention du circuit DC. Mais cette décision au cas par cas n’a pas une importance particulière en soi et ne justifierait normalement pas un examen accéléré », a-t-il écrit. Il a ajouté qu’il n’est «pas clair» ce que le tribunal «pourrait accomplir» en ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance du titre 42 elle-même, car l’ordonnance d’urgence sur laquelle elle était fondée est caduque depuis un certain temps.

« Les États peuvent se demander si le gouvernement a suivi les bonnes étapes administratives avant de rendre cette décision… Mais ils ne contestent pas sérieusement que la justification de santé publique sous-tendant les ordonnances du titre 42 est caduque. Et il n’est guère évident de savoir pourquoi nous devrions nous précipiter pour revoir une décision sur une requête en intervention dans une affaire concernant des décrets d’urgence qui ont dépassé leur durée de vie », a-t-il écrit.

Il a noté que la “seule raison plausible” que la majorité a décidé d’intervenir et qu’il peut discerner est d’atténuer la crise de l’immigration qui se déroule actuellement à la frontière, où des milliers de migrants devraient entrer aux États-Unis lorsque l’ordonnance du titre 42 expirera. .

« Les tribunaux ne devraient pas avoir pour mission de perpétuer des décrets administratifs conçus pour une urgence uniquement parce que les élus n’ont pas réussi à faire face à une autre urgence. Nous sommes un tribunal, pas des décideurs de dernier recours », a-t-il déclaré.

Le titre 24 fait partie de la loi de 1944 sur les services de santé publique et donne aux autorités fédérales le pouvoir de refuser l’entrée de personnes et de produits aux États-Unis afin de limiter la propagation des maladies transmissibles.

Le titre 42 a expulsé environ 2,5 millions de personnes sans possibilité de demander l’asile depuis que Donald Trump l’a mis en œuvre en mars 2020 au début de la pandémie de Covid.

Selon Le New York Times, Stephen Miller, conseiller principal de M. Trump à la Maison Blanche, l’avait poussé à invoquer le titre 24 à la frontière américano-mexicaine dès 2018, avant que Covid n’émerge en Chine.