Les juges de la Cour suprême des États-Unis se réuniront par téléconférence et non au palais de justice le 19 avril 2021 à Washington, DC.

La Cour suprême a rendu jeudi une décision qui limitera considérablement la capacité de la Commission fédérale du commerce à obtenir un allégement monétaire pour les consommateurs lorsque des entreprises se révèlent avoir recours à des pratiques trompeuses.

Dans un avis unanime rendu par le juge Stephen Breyer, le tribunal a déclaré que l’article 13 (b) de la loi FTC n’autorise pas l’agence à demander une réparation pécuniaire pour des violations de la loi, comme elle a été couramment utilisée. Le tribunal a noté que 13 (b) n’autorise pas explicitement l’agence à obtenir un tel recours, mais permet plutôt à la FTC de demander «une injonction permanente» en attendant les procédures administratives.

« Il est hautement improbable que le Congrès, sans mentionner la question, accorde à la Commission le pouvoir de contourner ses procédures administratives traditionnelles en vertu du §5 », a écrit Breyer. Étant donné que le Congrès a ensuite promulgué une loi qui autorise l’agence à demander une réparation monétaire, le tribunal a déclaré qu’il ne pensait pas que le Congrès l’aurait fait si 13 (b) avait déjà accordé cette autorisation.

La décision entravera considérablement la capacité de la FTC à restituer de l’argent aux consommateurs dupés par des pratiques commerciales trompeuses, comme l’ont déclaré mardi les quatre commissaires en exercice au Congrès. Les deux démocrates et les deux républicains ont tous plaidé pour une solution législative si la Cour suprême se prononçait contre son autorité d’accorder un allégement monétaire en vertu de l’article 13 (b), bien que le commissaire républicain Noah Phillips ait suggéré une approche plus étroite axée sur la restitution plutôt que sur le remboursement supplémentaire pour les malades. -Gain obtenu. Le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre avait déjà prévu une audience la semaine prochaine pour discuter des correctifs législatifs visant à réaffirmer le pouvoir de la FTC de fournir des réparations aux consommateurs.

La décision pourrait avoir des effets considérables dans les cas où la FTC a invoqué l’article 13 (b). Facebook, par exemple, a fait valoir dans sa requête en rejet le procès antitrust en cours de la FTC selon lequel elle n’a pas le pouvoir statutaire en vertu de 13 (b). Bien que le problème ne concerne pas directement un allégement monétaire, Facebook a fait valoir que la FTC ne devrait pas être en mesure de revendiquer l’autorité en vertu de cette loi pour remédier à des comportements passés, car elle permet uniquement à la FTC de mettre fin aux violations légales en cours ou imminentes.

Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter l’impact de la décision sur cette affaire.

Mais les deux commissaires démocrates de l’agence ont critiqué la décision jeudi dans des déclarations.

« Dans AMG Capital, la Cour suprême s’est prononcée en faveur des escrocs et des entreprises malhonnêtes, laissant les Américains moyens payer pour un comportement illégal », a déclaré jeudi la présidente par intérim Rebecca Kelly Slaughter dans un communiqué. « Avec cette décision, la Cour a privé la FTC de l’outil le plus puissant dont nous disposions pour aider les consommateurs au moment où ils en avaient le plus besoin. Nous exhortons le Congrès à agir rapidement pour restaurer et renforcer les pouvoirs de l’agence afin que nous puissions réparer les consommateurs lésés. »

Slaughter a déclaré que l’agence avait utilisé la loi pour accorder des milliards de dollars de secours aux consommateurs au cours des quatre dernières décennies, et qu’elle avait été particulièrement utile pour prendre des mesures contre les escroqueries liées à la pandémie de Covid.

Le commissaire démocrate Rohit Chopra a suggéré à l’agence de déployer une autorité différente qui, selon lui, pourrait être utilisée pour sanctionner les mauvais acteurs.

L’affaire en question impliquait un programme de prêt sur salaire, pour lequel le tribunal a tranché en faveur de la FTC, ordonnant au défendeur de payer 1,3 milliard de dollars en réparation monétaire. Le défendeur a fait valoir que la FTC n’avait pas le pouvoir de demander un tel recours, ce qui a finalement abouti à la décision de jeudi.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Big Tech pourrait faire l’objet d’un examen encore plus minutieux pour les antitrust et le monopole en 2021 – Voici pourquoi