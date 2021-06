La Cour suprême limite la portée de la loi fédérale sur la criminalité informatique

M. Van Buren a été accusé d’avoir enfreint la Computer Fraud and Abuse Act de 1986, une loi fédérale qui rend illégal « d’accéder à un ordinateur avec une autorisation et d’utiliser un tel accès pour obtenir ou modifier des informations sur l’ordinateur auxquelles l’utilisateur n’a pas droit. afin d’obtenir ou de modifier.

La juge Amy Coney Barrett a rédigé l’opinion majoritaire, qui présentait une coalition inhabituelle composée des deux autres juges nommés par le président Donald J. Trump et de l’aile libérale de trois membres du tribunal.

Les juges Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch et Brett M. Kavanaugh se sont joints à l’opinion majoritaire du juge Barrett.

Il a été reconnu coupable et condamné à 18 mois de prison. Le juge Barrett, écrivant au nom de la majorité, a déclaré que la conduite de M. Van Buren n’était pas un crime en vertu de la loi de 1986.

« Prenez le lieu de travail », a écrit le juge Barrett. « Les employeurs déclarent généralement que les ordinateurs et les appareils électroniques ne peuvent être utilisés qu’à des fins commerciales. Ainsi, à la lecture de la loi par le gouvernement, un employé qui envoie un e-mail personnel ou lit les nouvelles à l’aide de son ordinateur de travail a enfreint la loi de 1986.

Citant des mémoires d’amis de la cour, y compris un déposé par The New York Times Company et d’autres organismes de presse, le juge Barrett a écrit que l’approche du gouvernement pourrait « tout criminaliser, de l’embellissement d’un profil de rencontre en ligne à l’utilisation d’un pseudonyme sur Facebook ».

En dissidence, le juge Clarence Thomas a répondu qu’«une grande partie du code fédéral criminalise les activités courantes» et que la plupart des violations de la loi de 1986 seraient accusées de délits si elles étaient poursuivies.

« Le nombre de lois et de réglementations fédérales qui déclenchent des sanctions pénales peut atteindre plusieurs centaines de milliers », a-t-il écrit, citant celles qui punissent le retrait d’un grain de sable du National Mall, le bris d’une lampe dans un bâtiment gouvernemental ou le fait de laisser un le cheval mange de l’herbe sur les terres fédérales.

« Il est compréhensible d’être mal à l’aise avec tant de conduites criminalisées », a écrit le juge Thomas, « mais ce malaise ne nous donne pas le pouvoir de modifier les lois ».

Le juge en chef John G. Roberts Jr. et le juge Samuel A. Alito Jr. se sont joints à la dissidence du juge Thomas dans l’affaire Van Buren c. États-Unis, n° 19-783.

Le juge Thomas a écrit que les lois punissent régulièrement les personnes autorisées à utiliser une propriété à une fin lorsqu’elles l’utilisent à une autre.