La Cour suprême lance l’amnistie du prêt étudiant de Biden

Le président américain a promis d’offrir un soulagement aux emprunteurs par le biais d’autres programmes, mais le délai de remboursement redémarre en septembre

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a bloqué les efforts du président Joe Biden pour annuler 430 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants, jugeant que la Maison Blanche n’avait pas le pouvoir d’annuler unilatéralement les dettes d’études de 26 millions d’Américains dans le cadre du programme d’annulation de prêts d’urgence Covid-19 ses avocats avait cité.

Le tribunal a statué 6-3 en faveur de six États dirigés par les républicains qui ont poursuivi la Maison Blanche pour avoir outrepassé son autorité en vertu de la loi fédérale avec le plan d’annulation de la dette qu’il a dévoilé en août. Les votes ont été divisés selon des critères idéologiques, les trois juges libéraux étant dissidents.

Écrivant au nom de la majorité, le juge en chef John Roberts a rejeté l’affirmation de l’administration selon laquelle le programme n’était qu’un « modification » du programme existant de prêt d’urgence Covid-19 et donc autorisé en vertu d’une loi de 2003 permettant au secrétaire à l’éducation de « renoncer ou modifier » aide financière aux étudiants en cas d’urgence nationale.

« Le [Secretary of Education’s] plan n’a « modifié » les dispositions citées que dans le même sens que la Révolution française a « modifié » le statut de la noblesse française – elle les a abolies et les a supplantées entièrement par un nouveau régime « . Roberts a écrit, expliquant que l’approbation du Congrès serait nécessaire pour que les changements soient effectués – un non-partant avant même que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre à mi-mandat.

Biden a condamné la décision du tribunal comme « faux » et « une erreur, » et les secours promis arrivaient toujours sous la forme de la loi sur l’enseignement supérieur. Cette loi de 1965 permet au secrétaire à l’éducation de « compromis, renonce à ou libère tout droit, titre, réclamation, privilège ou demande, quelle qu’en soit l’acquisition », même en l’absence d’urgence nationale.

Alors que l’administration a promis de déplacer « aussi vite que possible, » le nouveau programme pourrait prendre jusqu’à la fin de l’année pour se mettre en place, ce qui signifie qu’en septembre, environ un Américain sur huit devra recommencer à rembourser les prêts qui lui ont été épargnés depuis la pandémie.

Biden a révélé vendredi un ensemble de mesures palliatives, notamment une diminution des paiements mensuels de 10% du revenu discrétionnaire à 5% et une remise de prêt pour tout emprunteur ayant moins de 12 000 $ de solde impayé après dix ans de paiements. Un « programme de remboursement sur la rampe » protégerait les emprunteurs en difficulté financière contre la menace des agences de recouvrement et des cotes de crédit saccagées pendant une période de grâce d’un an. La Maison Blanche a néanmoins exhorté ceux qui le peuvent à rembourser leurs emprunts.

Le programme initial d’exonération des prêts étudiants du président, présenté comme un élément central de sa plate-forme de campagne 2020, aurait annulé jusqu’à 20 000 $ en subventions fédérales Pell et 10 000 $ en autres prêts pour tous les emprunteurs gagnant moins de 125 000 $ par an. Les opposants au programme ont fait valoir qu’il punissait injustement ceux qui avaient remboursé de manière responsable ce qu’ils avaient emprunté.