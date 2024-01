La Cour suprême laissera-t-elle le gouverneur du Texas, Greg Abbott, prendre le contrôle de la frontière ?

Lundi dernier, la Cour suprême a fait sa première incursion dans un conflit de longue date sur la question de savoir qui est en charge de la frontière entre les États-Unis et le Mexique : le gouvernement des États-Unis ou le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott.

Dans une décision à 5 voix contre 4, la Cour a temporairement autorisé les fonctionnaires fédéraux à couper les barrières en fil de rasoir mises en place par le gouvernement du Texas, qui empêchaient les agents de la patrouille frontalière américaine d’entrer dans une zone où les immigrants traversent parfois les États-Unis. Cette décision intervient en outre dans le cadre d’un des nombreux différends entre le Texas et les États-Unis sur la politique frontalière – avec de nombreux États dirigés par le GOP soutiennent désormais Abbott.

En vertu du droit en vigueur, il est bien établi que le gouvernement fédéral est en charge de presque toutes les questions de politique d’immigration et qu’il peut passer outre les politiques d’immigration des États qui entrent en conflit avec ses objectifs. Comme l’a dit la Cour suprême dans Arizona c.États-Unis (2012), «[I]Il est fondamental que les pays étrangers préoccupés par le statut, la sûreté et la sécurité de leurs ressortissants aux États-Unis puissent conférer et communiquer sur ce sujet avec un souverain national, et non avec les 50 États distincts.

Mais il n’est pas certain que l’actuelle Cour suprême, avec sa majorité républicaine de 6 voix contre 3, respectera cet équilibre de pouvoir de longue date entre le gouvernement national et les États, qui est en place au moins depuis la décision de la Cour de 1941 dans Hines c.Davidowitz.

Bien que l’ordonnance rendue lundi par la Cour Département de la sécurité intérieure c.Texas Si c’était une victoire pour l’administration Biden, c’était aussi un signe inquiétant que de nombreux juges sont désireux de déplacer le pouvoir du gouvernement fédéral – vers des responsables de l’État comme Abbott, qui sont désireux d’imposer des politiques d’application plus draconiennes.

L’affaire impliquait une attaque extraordinaire contre la primauté du gouvernement fédéral en matière d’immigration. Le Texas a érigé des barrières de barbelés le long d’une rivière à Eagle Pass, au Texas, qui empêchaient physiquement les agents fédéraux de la patrouille frontalière d’entrer dans la zone, de traiter les migrants dans ces zones ou de fournir une assistance aux victimes de noyade. Selon le DOJ, la Border Patrol n’a pas été en mesure d’aider un «sujet inconscient flottant au dessus de l’eau” à cause de ces barrières.

La loi fédérale prévoit par ailleurs que les agents de la patrouille frontalière peuvent «avoir accès à des terres privées, mais pas les habitations, dans le but de patrouiller la frontière pour empêcher l’entrée illégale d’étrangers aux États-Unis. Le Texas a donc revendiqué le pouvoir d’utiliser des barbelés pour empêcher les agents fédéraux d’exercer leurs fonctions, en violation directe d’une loi fédérale. Néanmoins, quatre juges se sont opposés à l’ordonnance de la Cour autorisant la patrouille frontalière à couper les barbelés lorsque cela est nécessaire pour faire son travail.

Ce différend sur les barbelés barbelés est l’un des au moins trois différends juridiques en cours entre le Texas et les États-Unis sur la question de savoir qui contrôle la frontière. L’administration Biden a également poursuivi le Texas, dans une affaire connue sous le nom de États-Unis c.Abbott, cherchant à supprimer une barrière flottante de 1 000 pieds érigée par le Texas dans le Rio Grande, près d’Eagle Pass. Au moins un corps a été retrouvé coincé dans cette barrière.

Pendant ce temps, un troisième cas, États-Unis c.Texas, conteste une loi de l’État du Texas qui prétend donner aux juges de l’État le pouvoir d’émettre des arrêtés d’expulsion. Cette loi entrera en vigueur début mars, à moins qu’un tribunal n’intervienne.

Au moins deux de ces procès – l’affaire des fils de rasoir et la contestation des expulsions autorisées par l’État – devraient être des coups sûrs pour le gouvernement fédéral dans le cadre de décisions telles que Arizona et Hines. Mais les républicains dénoncent depuis longtemps la primauté fédérale dans le domaine de l’immigration. Et, comme le suggère le vote serré dans l’affaire des barbelés barbelés, de nombreux juges nommés par le Parti républicain semblent avoir adopté la position de leur parti politique sur cette question.

Pourquoi le gouvernement fédéral a une autorité quasi exclusive en matière d’immigration

Alors pourquoi les États jouent-ils un rôle si réduit dans la politique d’immigration ? Une réponse partielle peut être trouvée dans le Clause de suprématie de la Constitution, qui stipule que la loi fédérale et les obligations découlant des traités fédéraux « seront la loi suprême du pays ; et les juges de chaque État seront liés par cela, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de tout État.

C’est pourquoi le La sécurité intérieure Cette affaire – l’affaire des fils de rasoir récemment tranchée par la Cour suprême – aurait dû être une victoire nette pour le gouvernement fédéral. Il existe une loi fédérale qui stipule explicitement que les agents de la patrouille frontalière peuvent pénétrer sur le territoire d’autrui « dans le but de patrouiller la frontière afin d’empêcher l’entrée illégale d’étrangers aux États-Unis ». En vertu de la Constitution, cette loi est suprême sur toute loi ou politique de l’État.

Ce principe, selon lequel la loi fédérale l’emporte sur la loi de l’État lorsque les deux sont en conflit, est connu sous le nom de « préemption », et la préemption est particulièrement forte dans le contexte de l’immigration. Comme l’a jugé la Cour suprême dans Hinesla préemption dans les affaires d’immigration s’étend non seulement aux lois fédérales qui entrent explicitement en conflit avec celles d’un État, mais également à tout domaine dans lequel le Congrès a adopté une «schéma complet de réglementation» régissant un aspect de la politique d’immigration américaine.

Hines impliquait une loi de Pennsylvanie qui obligeait les non-citoyens âgés de 18 ans ou plus à s’inscrire auprès de l’État, à « recevoir une carte d’identité d’étranger et à la porter à tout moment » et à présenter cette carte sur demande aux policiers et autres représentants de l’État. À l’époque, la loi fédérale exigeait également que les immigrants non citoyens s’enregistrent auprès du gouvernement fédéral, mais la loi fédérale ne prévoyait pas de carte d’identité ni ne précisait bon nombre des exigences imposées par le régime de Pennsylvanie.

En annulant cette loi de Pennsylvanie, la Cour a averti que les États devaient jouer un rôle extrêmement limité dans la politique d’immigration en raison de la risque qu’un seul État puisse nuire aux relations des États-Unis avec d’autres nations. « L’une des relations internationales les plus importantes et les plus délicates » Hines a expliqué, « a à voir avec la protection des justes droits des ressortissants d’un pays lorsque ces ressortissants se trouvent dans un autre pays ». La Cour a ajouté que « les controverses internationales les plus graves, conduisant parfois même à la guerre, peuvent découler de torts réels ou imaginaires » infligés aux citoyens d’une nation par une autre.

Cela ne signifie pas que les États-Unis doivent traiter chaque ressortissant étranger avec prudence ou déférence. Mais cela signifie que si les États-Unis décident de risquer un incident international en traitant durement un ressortissant étranger, cette décision devrait venir d’un gouvernement responsable devant l’ensemble du peuple américain – et pas seulement devant le peuple d’un seul État.

“Le gouvernement fédéral, qui représente les intérêts collectifs des quarante-huit États, se voit confier la responsabilité entière et exclusive de la conduite des affaires avec les souverainetés étrangères”, a déclaré la Cour dans un avis rendu devant l’Alaska et Hawaï. sont devenus des États. Ainsi, « pour des raisons nationales, englobant nos relations avec les nations étrangères, nous ne sommes qu’un seul peuple, une seule nation, une seule puissance ».

Un corollaire à cette règle de suprématie fédérale, Hines On considère également qu’une réglementation fédérale globale sur les questions liées à l’immigration prévaut sur la réglementation des États qui touche à des questions similaires, même si la loi fédérale ne dit pas explicitement que les lois des États sont préemptées. Selon les termes de la Cour,

Lorsque le gouvernement fédéral, dans l’exercice de son autorité supérieure dans ce domaine, a adopté un système complet de réglementation et y a fourni une norme pour l’enregistrement des étrangers, les États ne peuvent pas, d’une manière incompatible avec l’objectif du Congrès, entrer en conflit ou interférer avec, restreindre ou compléter la loi fédérale, ou appliquer des réglementations supplémentaires ou auxiliaires.

La même règle devrait s’appliquer à la loi texane, pas encore en vigueur, autorisant les tribunaux des États à émettre des arrêtés d’expulsion. Tout comme le système d’enregistrement de Pennsylvanie en cause dans Hines, le Texas entre dans un domaine que le Congrès a largement réglementé avec sa loi autorisant les tribunaux des États à ordonner les expulsions. La loi fédérale prévoit un réseau d’agents d’immigration et tribunaux spécialisés qui déterminent quels immigrants peuvent rester aux États-Unis et lesquels doivent être expulsés. Le Texas ne peut ni « réduire ni compléter » ces tribunaux avec son propre système d’immigration au niveau de l’État.

Néanmoins, les lois des États cherchant à saper Hines Il semble désormais probable qu’un démocrate se présente à la Maison Blanche. Le 2012 Arizona cas impliquait une telle loi d’État, connue sous le nom de SB 1070, qui cherchait à « décourager et dissuader l’entrée et la présence illégales d’étrangers » en donnant à la police d’État de nouvelles autorités pour arrêter et détenir des individus qu’ils avaient « des raisons probables de croire… » infraction publique qui rend la personne expulsable des États-Unis.

Pourtant, même si la Cour suprême s’est montrée plutôt conservatrice en 2012, elle n’a pas mordu dans ses efforts visant à saper les prix. Hines et a plutôt bloqué plusieurs dispositions clés du SB 1070. Arizona a été une décision de 5 contre 3, les juges en chef nommés par les Républicains John Roberts et le juge Anthony Kennedy passant pour voter avec trois juges libéraux (la juge Elena Kagan, nommée par le libéral Obama, a été récusée de l’affaire).

La loi texane sur les expulsions est probablement mieux comprise comme une tentative de relancer la procédure d’expulsion. Arizona cas, mais de le faire avec une Cour suprême beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus partisane. Depuis 2012, Kennedy a quitté la Cour et a été remplacé par Brett Kavanaugh, nommé par Trump – un conservateur assez pur et dur qui était en désaccord avec le récent La sécurité intérieure commande. Pendant ce temps, la juge Ruth Bader Ginsburg, une icône féministe libérale, est décédée en 2020 et a été remplacée par la juge conservatrice Amy Coney Barrett (bien que Barrett, il convient de le noter, ait rejoint la majorité dans La sécurité intérieure).

Si Hines est annulée ou sapée, en d’autres termes, cela ne se produira pas en raison d’un changement dans la loi américaine ou dans la Constitution. Au contraire, cela arrivera…