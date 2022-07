La Cour suprême laisse un juge Trump prendre le contrôle de l’ICE, du moins pour l’instant

Jeudi soir, la Cour suprême a rendu une brève décision 5-4 qui place effectivement Drew Tipton, un juge de première instance fédéral nommé par Trump au Texas, en charge de nombreuses décisions de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) sur les immigrants à cibler. .

La décision était en grande partie conforme aux lignes de parti, sauf que la juge Amy Coney Barrett a rejoint les trois personnes nommées par les démocrates de la Cour.

La décision en États-Unis contre Texas est temporaire, mais le résultat de cette décision est que Tipton exercera effectivement une grande partie de l’autorité du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, sur la façon dont les agents de l’ICE priorisent leur temps pendant une année entière – et cela suppose que l’administration Biden l’emporte finalement lorsque la Cour réexamine cette affaire l’hiver prochain.

Dans cette affaire, il s’agit d’une décision parfaitement standard que Mayorkas a prise en septembre dernier. La loi fédérale prévoit que le secrétaire à la sécurité intérieure “sera responsable” de “l’établissement des politiques et des priorités nationales en matière d’application de la loi sur l’immigration”. Conformément à cette autorité, Mayorkas a publié une note au directeur par intérim de l’ICE, l’informant que l’agence devrait accorder la priorité aux efforts d’application contre les immigrants sans papiers ou autrement amovibles qui “constituent une menace pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la sécurité des frontières et menacent ainsi le bien- étant.”

Les secrétaires à la sécurité intérieure de l’époque ont publié des notes similaires fixant les priorités d’application en 2000, 2005, 2010, 2011, 2014 et 2017.

Peu de temps après que Mayorkas ait remis sa note de service, cependant, les procureurs généraux républicains du Texas et de la Louisiane se sont rendus à Tipton, un juge Trump ayant l’habitude de rendre des décisions juridiquement douteuses arrêtant les politiques d’immigration de l’administration Biden, demandant à Tipton d’invalider la note de service de Mayorkas. Tipton a accepté, et un panel particulièrement conservateur de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a permis à l’ordonnance de Tipton de rester en vigueur.

Le DOJ a demandé à la Cour suprême de suspendre la décision de Tipton, rétablissant temporairement le contrôle d’une administration élue sur l’application de la loi fédérale pendant que cette affaire se poursuit. Mais la Cour vient de refuser. Et il l’a fait sans explication.

De plus, l’ordonnance de la Cour annonce que les juges entendront cette affaire en décembre, après quoi elle décidera si la décision de Tipton doit être définitivement annulée.

Ce n’est pas un cas fermé, du moins en vertu de la loi actuelle. Non seulement il existe une loi fédérale qui donne explicitement à Mayorkas, et non à Tipton, le pouvoir d’établir «des politiques et des priorités nationales en matière d’immigration», mais l’ordonnance de Tipton est également incompatible avec une doctrine juridique connue sous le nom de «pouvoir discrétionnaire des poursuites». Cette doctrine donne à l’exécutif le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand engager des poursuites contre des individus qui auraient violé la loi.

La Cour suprême a ordonné à des juges comme Tipton d’être très réticents à remettre en question ce genre de jugements discrétionnaires par les forces de l’ordre. Comme la Cour l’a jugé dans Heckler c.Chaney (1985), « la décision d’un organisme de ne pas prendre de mesures d’exécution devrait être présumée à l’abri d’un contrôle judiciaire ».

Cette présomption est particulièrement forte dans le contexte de l’immigration. La Cour a déclaré que “l’une des principales caractéristiques du système d’éloignement est le large pouvoir discrétionnaire exercé par les agents de l’immigration”. Même après qu’un organisme chargé de l’application de la loi a décidé d’engager une procédure d’éloignement contre un immigrant particulier, la Cour a expliqué dans Reno c. Comité anti-discrimination américano-arabe (1999), il « a le pouvoir discrétionnaire d’abandonner l’effort ». Et il peut le faire pour un certain nombre de raisons, y compris «des raisons humanitaires ou simplement pour sa propre commodité».

Il est encore possible qu’après que la Cour aura entendu cette affaire en décembre, une majorité de la Cour votera pour annuler l’ordonnance de Tipton et restaurer l’autorité légale de Mayorkas. Mais même si cela se produit, cela signifie toujours que Tipton sera autorisé à exercer un contrôle illégal sur un organisme fédéral d’application de la loi pendant des mois.

Ce ne sera pas non plus la première fois que cela se produira. L’année dernière, un juge Trump nommé Matthew Kacsmaryk a rendu une ordonnance similaire exigeant que l’administration Biden rétablisse une politique d’immigration de l’ère Trump connue sous le nom de “Rester au Mexique”. Bien que la Cour ait finalement statué contre Kacsmaryk, elle a permis à son ordonnance de rester en vigueur pendant 10 mois, laissant Rester au Mexique en place pendant toute cette période.

Et même après que la Cour a statué contre Kacsmaryk, elle lui a renvoyé l’affaire avec plusieurs problèmes juridiques non résolus – permettant à Kacsmaryk de reprendre le contrôle d’une grande partie de la politique frontalière du pays, s’il le souhaite.

Maintenant, le meilleur scénario pour Mayorkas – et pour l’état de droit aux États-Unis – est que la Cour suprême traitera l’ordonnance de Tipton comme elle a traité celle de Kacsmaryk, permettant à une saisie illégale de l’autorité de l’administration Biden de rester en vigueur pour seulement des mois, au lieu de définitivement.