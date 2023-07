La Cour suprême juge sans fondement la requête contre le comédien Anubhav Bassi

La Cour suprême a rejeté lundi une requête visant à engager une action contre l’humoriste et acteur Anubhav Singh Bassi pour avoir prétendument humilié des avocats et le système judiciaire dans son émission « Bas Kar Bassi ».

Un collège de juges SK Kaul et Sudhanshu Dhulia a demandé au requérant d’expliquer pourquoi le tribunal devrait examiner la requête, affirmant qu’il n’avait trouvé aucun mérite dans le plaidoyer.

Le pétitionnaire a fait valoir que dans son émission ‘Bas Kar Bassi’, l’humoriste a insulté la communauté des avocats et a exhorté le tribunal à engager des poursuites contre lui.

Mais le tribunal a refusé d’entendre la pétition et a dit : « Vous (le pétitionnaire) n’avez pas à défendre toute la communauté.

Le pétitionnaire alléguait que M. Bassi décrivait le système judiciaire sous un jour négatif.

Dans l’émission disponible sur la plateforme de streaming en ligne Amazon Prime, M. Bassi raconte l’histoire d’un étudiant de première année de la National Law University qui arrive à Delhi en tant que jeune avocat avec des rêves, des ambitions et des amis. Tout ce dont il a besoin, c’est d’un peu de recul et de beaucoup d’argent, mais ses horaires de travail et ses patrons continuent de le gêner.