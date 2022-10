La Cour suprême invitée à examiner l’affaire du droit de vote du Mississippi

JACKSON, Miss (AP) – Une organisation juridique du Mississippi demande à la Cour suprême des États-Unis de revoir la disposition de l’État interdisant de manière permanente aux personnes reconnues coupables de certains crimes de voter.

Le Mississippi Center for Justice a déposé une requête auprès de la Cour suprême deux mois après que la Cour d’appel du 5e circuit a annulé son procès contestant les restrictions de vote énoncées dans la constitution de l’État du Mississippi de 1890. En cas de succès, le procès pourrait accorder le droit de vote à des milliers de personnes interdites de manière permanente de voter à la suite de condamnations pour crime.

«À une époque où notre État et notre nation sont aux prises avec les vestiges d’une histoire de racisme, il est important que la Cour suprême des États-Unis intervienne pour s’attaquer à ce vestige restant du plan malveillant de 1890 visant à empêcher toute une race de personnes de voter. dans le Mississippi », a déclaré Rob McDuff, l’avocat qui a intenté le procès pour le Mississippi Center for Justice.

L’article 241 de la Constitution du Mississippi prive du droit de vote les personnes reconnues coupables de 10 crimes, dont la contrefaçon, l’incendie criminel et la bigamie. Le procureur général de l’État a rendu un avis en 2009 qui a élargi la liste à 22 crimes, y compris le vol de bois, le détournement de voiture, le vol à l’étalage au niveau du crime et la rédaction de chèques sans provision au niveau du crime.

Les avocats qui ont contesté la disposition avaient fait valoir que les auteurs de la constitution de l’ère Jim Crow de l’État avaient montré une intention raciste lorsqu’ils avaient choisi les crimes qui feraient perdre le droit de vote aux gens, en choisissant des crimes qu’ils pensaient être plus susceptibles d’être commis par des Noirs.

Le procès remonte à 2017. Dans un communiqué de presse, MCJ a déclaré avoir déposé la plainte au nom de deux hommes noirs – Roy Harness et Kamal Karriem. Harness est un vétéran militaire qui a été reconnu coupable de faux en 1986 et Karriem est un ancien membre du conseil municipal de Columbus qui a été reconnu coupable de détournement de fonds en 2005, a indiqué l’organisation. Les deux hommes ont purgé leur peine mais ne peuvent toujours pas voter.

Dans leur décision d’août, une majorité de juges du 5e circuit ont déclaré que les plaignants “n’avaient pas rempli leur obligation de montrer que la version actuelle de l’article 241 était motivée par une intention discriminatoire”.

“En outre, le Mississippi a montré de manière concluante que toute souillure associée à l’article 241 a été guérie”, a écrit la majorité.

Sept juges du panel de 17 membres ont exprimé leur dissidence. Le juge James Graves – qui est noir et originaire du Mississippi – a écrit que la majorité de la cour d’appel avait confirmé «une disposition promulguée en 1890 qui visait expressément à empêcher les Noirs du Mississippi de voter» et que la cour l’avait fait «en concluant qu’un un électorat et une législature pratiquement entièrement blancs, autrement engagés dans une résistance massive et violente au mouvement des droits civiques, ont « nettoyé » cette disposition en 1968 » en ajoutant des crimes considérés comme neutres sur le plan racial.

En 1950, le cambriolage a été retiré de la liste des crimes qui priveraient les gens du droit de vote. Le meurtre et le viol ont été ajoutés à la liste en 1968. Les avocats représentant le Mississippi ont fait valoir que ces changements “remédiaient à toute souillure discriminatoire de la disposition originale”.

En vertu de la disposition originale de la constitution de l’État, les crimes moins graves que les auteurs pensaient être plus susceptibles d’être commis par des Noirs privaient les gens du droit de vote, contrairement au meurtre et au viol.

Pour retrouver le droit de vote dans le Mississippi maintenant, une personne reconnue coupable d’un crime privant son droit de vote doit recevoir la grâce du gouverneur ou doit obtenir la permission des deux tiers de la Chambre d’État et du Sénat. Ces dernières années, les législateurs ont adopté un petit nombre de projets de loi pour rétablir le droit de vote.

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press