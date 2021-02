La Cour suprême inflige deux dernières défaites à Trump

Le président Donald Trump se tient debout, vêtu d’un costume bleu marine et d’une cravate rouge, les mains écartées, parlant dans un microphone sur un podium avec son nom dessus et des drapeaux américains derrière lui. | Alex Wong / Getty Images

L’effort de Trump pour renverser les élections de 2020 est mort, mais un terrible argument juridique visant à renverser la démocratie américaine est toujours vivant.

L’ancien président Donald Trump est citoyen privé depuis un peu plus d’un mois, mais la Cour suprême vient de nier officiellement son dernier effort pour annuler les élections de 2020 – bien qu’elle l’ait fait après les protestations de trois juges.

De plus, la Cour a annoncé qu’elle n’empêcherait pas le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, Jr., d’obtenir les dossiers fiscaux de Trump, dans le cadre d’une enquête criminelle de longue date sur les entreprises de Trump.

La décision de la Cour de ne pas intervenir dans cette affaire concernant les dossiers financiers de Trump, Trump contre Vance, n’est pas surprenant. Dans cette affaire, les avocats de Trump ont fait valoir que l’ancien président avait droit à une immunité absolue contre les enquêtes criminelles pendant son mandat – affirmant à un moment donné qu’un président en exercice ne peut pas faire l’objet d’une enquête pénale s’il tire sur quelqu’un dans une rue publique. Mais la Cour suprême a déjà rejeté une fois cet argument de l’immunité, dans une décision rendue en juillet dernier. Et Trump n’est plus le président en exercice, donc ses arguments déjà faibles sont maintenant encore plus faibles.

La Cour a également annoncé qu’elle n’entendrait pas lundi deux affaires électorales consolidées et sa décision de ne pas entendre Parti républicain de Pennsylvanie c.Dégraffenreid et Corman contre le Parti démocratique de Pennsylvanie n’est pas non plus surprenant. Les cas demandent si un petit nombre de bulletins de vote absents de Pennsylvanie arrivés après le jour du scrutin devrait être compté. Mais, comme ces bulletins de vote ne changeront pas le résultat d’une élection fédérale, même s’ils sont rejetés, les deux cas en Pennsylvanie sont sans objet.

Ce qui est surprenant, c’est que trois juges – les juges Clarence Thomas, Samuel Alito et Neil Gorsuch – ont tous voté pour entendre ces deux affaires en Pennsylvanie. Comme expliqué ci-dessous, les votes de ces trois juges montrent que le flanc droit de la Cour ronge son pied pour démanteler l’un des fondements de la loi électorale américaine.

L’impact immédiat de la décision de la Cour de ne pas entendre les deux affaires en Pennsylvanie est que les efforts de Trump et du Parti républicain pour annuler les résultats de l’élection de 2020 ne seront pas entendus par la Cour suprême – et ils semblent être morts. Mais les trois votes dissidents dans ces affaires de Pennsylvanie suggèrent qu’une bataille plus large pour déterminer qui doit fixer les règles des élections américaines est bien vivante.

La doctrine de la «législature d’État indépendante», brièvement expliquée

Les affaires de Pennsylvanie impliquent toutes deux ce que l’on appelle la doctrine de la «législature d’État indépendante», une doctrine que la Cour suprême a rejetée à plusieurs reprises à plusieurs reprises au cours de son histoire, mais qui est maintenant adoptée par au moins quatre membres de la majorité républicaine de la Cour.

La Constitution dispose que «les heures, les lieux et les modalités de tenue des élections des sénateurs et des représentants sont fixés dans chaque État par la législature de celui-ci». Une disposition constitutionnelle distincte dispose que «chaque État nomme» les membres du collège électoral «de la manière que le législateur de celui-ci peut ordonner».

Les partisans de la doctrine de la législature de l’État indépendant affirment que le mot «législature», lorsqu’il est utilisé dans ce contexte, doit se référer à la branche législative du gouvernement au sein d’un État – et donc le pouvoir judiciaire de l’État et le pouvoir exécutif de l’État sont tous deux interdits de façonner les règles régir les élections fédérales dans un État. Comme l’écrivait le juge Neil Gorsuch dans un avis de l’automne dernier, «la Constitution dispose que les législatures des États – et non les juges fédéraux, ni les juges des États, ni les gouverneurs des États, ni les autres représentants de l’État – portent la responsabilité principale de l’établissement des règles électorales.»

Cependant, cette interprétation de la Constitution pose de nombreux problèmes. L’un d’eux est que la Cour a rejeté à plusieurs reprises la doctrine de la législature indépendante de l’État. Pendant plus d’un siècle, la Cour suprême a compris le mot «législature», tel qu’il est utilisé dans les dispositions constitutionnelles pertinentes, comme désignant le processus législatif valide dans cet État. Comme la Cour l’a jugé plus récemment Assemblée législative de l’État de l’Arizona c.Arizona Independent Redistricting Commission (2015), le mot «législature» doit être lu «conformément aux prescriptions de l’État en matière de législation, qui peuvent inclure le référendum et le veto du gouverneur».

Si la nouvelle doctrine avancée par le flanc droit de la Cour s’impose, les implications sont potentiellement époustouflantes. Cela pourrait signifier, par exemple, que les gouverneurs démocrates dans des États comme le Wisconsin ou la Pennsylvanie ne sont pas autorisés à opposer leur veto aux projets de loi de redécoupage du Congrès, donnant ainsi à la législature de l’État républicain le contrôle du gerrymandering. Cela pourrait signifier qu’il est interdit aux États de dessiner des districts du Congrès en utilisant une commission non partisane, sur la théorie qu’une commission ne fait pas partie de la «législature». Et cela pourrait interdire aux tribunaux d’État d’appliquer les garanties constitutionnelles de l’État contre le gerrymandering et la privation pure et simple du droit de vote, car les tribunaux ne font pas partie de la «législature».

Au moins quatre juges soutiennent la doctrine de la législature indépendante de l’État

En effet, les affaires de Pennsylvanie concernaient précisément un tel différend entre une législature républicaine et un tribunal d’État. Dans la perspective des élections de 2020 en Pennsylvanie, la Cour suprême de l’État a décidé que les bulletins de vote envoyés par la poste qui arrivent jusqu’à trois jours après l’élection seraient comptés. Les républicains ont poursuivi en justice, affirmant que les tribunaux de l’État n’ont pas le pouvoir de fixer les règles électorales de l’État – seule la législature le peut.

Il s’avère que les résultats des élections fédérales de Pennsylvanie ne changeraient pas si ces bulletins de vote tardifs étaient rejetés, donc l’affaire est sans objet. Et, bien que la majorité n’ait pas expliqué pourquoi elle avait décidé de ne pas entendre ces affaires, il est probable que ce problème de caractère théorique était au cœur de leurs préoccupations.

Pourtant, trois juges – Clarence Thomas, Neil Gorsuch et Samuel Alito – ont tous voté pour entendre les deux affaires de Pennsylvanie malgré le fait qu’il n’y ait plus de controverse entre les parties dans ces affaires.

L’opinion dissidente de Thomas soutient que la Cour doit «fournir des règles claires pour les élections futures», mais la décision de la Cour dans le Assemblée législative de l’État de l’Arizona l’affaire a déjà établi une règle claire rejetant la doctrine de la législature de l’État indépendant. Le vrai différend dans ces affaires était de savoir s’il fallait modifier la règle de longue date qui était appliquée Arizona Cas.

Un quatrième juge, Brett Kavanaugh, a approuvé la doctrine de la législature de l’État indépendant dans un avis en octobre dernier, bien qu’il n’ait pas voté pour entendre les affaires de Pennsylvanie maintenant que les élections sont terminées, probablement parce que ces cas sont sans objet. Les trois juges libéraux de la Cour, ainsi que le juge en chef John Roberts, ont tous signalé qu’ils ne voteraient pas pour imposer la doctrine de la législature indépendante de l’État.

Cela laisse donc le juge Barrett, nommé par Trump, comme le seul vote incertain sur la Cour suprême dans le cas probable où la doctrine de la législature indépendante de l’État reviendrait à la Cour à l’avenir. L’essentiel, en d’autres termes, est que, alors que la Cour suprême vient de remettre à Trump une dernière série de défaites, un argument radical qui pourrait potentiellement avoir des conséquences sismiques pour la démocratie américaine peut toujours être en jeu.