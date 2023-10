La Cour suprême indienne rejette la légalisation du mariage homosexuel

La Cour suprême indienne a refusé d’accorder une reconnaissance légale aux mariages homosexuels dans le pays, affirmant que la question devrait être tranchée par le Parlement.

Un verdict partagé : La formation de cinq juges de la Cour suprême, dirigée par le juge en chef DY Chandrachud, a rendu le verdict partagé le 17 octobre. Alors que deux juges soutenaient les unions civiles entre personnes de même sexe, le verdict majoritaire s’est prononcé contre la légalisation des mariages entre personnes de même sexe. La décision intervient cinq ans après dépénalisation de l’homosexualité en Inde en 2018.

Dans sa décision, le juge en chef Chandrachud a souligné que Individus LGBTQ+ devraient avoir le droit de choisir leur partenaire et de cohabiter sans subir de discrimination. Il a demandé au gouvernement de former un comité de haut niveau chargé d’examiner les préoccupations et les droits des couples de même sexe, soulignant que l’homosexualité ne se limite pas aux élites urbaines.

Une communauté déçue : Les militants et pétitionnaires, dont des dizaines de couples et militants LGBTQ+, ont exprimé leur déception face au verdict. Ankita Khanna, l’une des pétitionnaires, l’a décrit comme un « jugement profondément partagé », selon Le gardien. Soulignant la résilience de la communauté queer, Khanna a déclaré qu’elle continuerait à avancer dans la solidarité.

« Je ne m’attendais pas à ce que ce soit un très bon jugement, mais c’est bien pire que prévu », a déclaré Uday Raj Anand, un pétitionnaire dans cette affaire. Reuters. « Ce que je pensais, c’est qu’au moins le tribunal expliquerait clairement sa position, dirait qu’il n’est pas en mesure d’adopter ou de modifier la loi, mais qu’il ordonnerait certainement au gouvernement de le faire. »

Une histoire compliquée : La communauté LGBTQ+ indienne, qui célèbre la fierté gay et a un lien historique profond avec la diversité des genres, est depuis longtemps confrontée à des défis en raison des lois de l’époque coloniale qui criminalisaient les relations homosexuelles. Même si la Cour suprême a invalidé ces lois en 2018, les attitudes à l’égard des droits LGBTQ+ restent complexes, les points de vue conservateurs persistant dans un contexte d’acceptation croissante par le public.

Un appel à l’action législative : Le gouvernement du parti Bharatiya Janata, au pouvoir, a fait valoir par l’intermédiaire de son avocat, le solliciteur général Tushar Mehta, que les mariages homosexuels étaient un concept « urbain » et « élitiste » et que les mariages entre personnes de même sexe étaient un concept « urbain » et « élitiste ». ce n’est pas conforme au concept traditionnel d’unité familiale indienne, selon CNN.

Le gouvernement a soutenu qu’au lieu des tribunaux, la question des unions homosexuelles en Inde devrait être tranchée par le Parlement et non par les tribunaux. En effet, cette décision confie désormais la responsabilité de soumettre la question au législateur.

