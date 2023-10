La Cour suprême indienne refuse de légaliser le mariage homosexuel, affirmant que c’est au Parlement de décider

NEW DELHI (AP) — Le plus haut tribunal indien a refusé mardi de légaliser les mariages homosexuels, renvoyant la responsabilité au Parlement dans une décision qui a déçu militants pour les droits LGBTQ+ dans le pays le plus peuplé du monde.

Le juge en chef DY Chandrachud a également exhorté le gouvernement à défendre les droits de la communauté queer et à mettre fin à la discrimination à son encontre.

Plus tôt cette année, la formation composée de cinq juges a entendu 21 requêtes visant à légaliser le mariage homosexuel.

Chandrachud a déclaré qu’il y avait des degrés d’accord et de désaccord entre les juges « sur jusqu’où nous devons aller » en matière de mariages homosexuels, mais une majorité des juges ont convenu que le tribunal ne peut pas accorder aux personnes LGBTQ+ le droit de se marier car il s’agit d’une mesure législative. fonction.

« Ce tribunal ne peut pas légiférer. Il ne peut que l’interpréter et lui donner effet », a déclaré le juge en chef, réitérant qu’il appartenait au Parlement de décider s’il pouvait étendre les lois sur le mariage pour inclure les unions homosexuelles.

L’un des pétitionnaires, Mario da Penha, a déclaré que c’était « un jour pour être déçu mais pour ne pas perdre espoir ».

« Ces pétitions ont nécessité un travail considérable, et de nombreux espoirs et rêves de la communauté queer y sont attachés – mener une vie que la plupart des autres Indiens tiennent pour acquise. Le fait que ce rêve n’ait pas pu se réaliser aujourd’hui est une déception pour nous tous », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il n’était pas encore clair si la cour avait fixé un mandat ou un calendrier pour que le Parlement agisse. « Sans ce mandat, aucune pression n’est exercée sur le Parlement pour qu’il adopte une quelconque loi. »

« Il y a aujourd’hui des couples queer qui sont déjà des familles et en couple, et qui sont des piliers de la société. Qu’ils ne bénéficient pas de la dignité et des droits qui leur sont dus est profondément décevant », a déclaré Karuna Nundy, l’une des avocates représentant les pétitionnaires.

Les droits légaux des personnes LGBTQ+ en Inde se sont étendus au cours de la dernière décennie, principalement grâce à l’intervention de la Cour suprême.

En 2018, la plus haute juridiction a annulé une loi de l’époque coloniale qui rendait les relations sexuelles homosexuelles passibles de 10 ans de prison et élargissait les droits constitutionnels de la communauté gay.

La décision a été considérée comme une victoire historique pour les droits LGBTQ, un juge affirmant qu’elle « ouvrirait la voie à un avenir meilleur ».

Malgré ces progrès, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a résisté à la reconnaissance légale du mariage homosexuel et a rejeté plusieurs pétitions en sa faveur.

Au cours des audiences, le gouvernement a fait valoir qu’un mariage ne pouvait être conclu qu’entre un homme biologique et une femme biologique, ajoutant que les mariages homosexuels allaient à l’encontre des valeurs religieuses et que les pétitions reflétaient uniquement des « points de vue élitistes urbains ». Des groupes religieux s’étaient également opposés aux unions homosexuelles, affirmant qu’elles allaient à l’encontre de la culture indienne.

Adish Aggarwala, président du barreau de la Cour suprême, a déclaré que la Cour avait fait le bon choix en reconnaissant qu’il s’agissait d’une tâche du Parlement, un argument que le gouvernement a également avancé lors des audiences.

Les avocats des pétitionnaires ont fait valoir que le mariage est une affaire entre deux personnes, et non seulement entre un homme et une femme. Ils ont déclaré que les concepts du mariage ont progressivement changé avec le temps et que les lois devraient le reconnaître.

En ne reconnaissant pas de telles unions, le gouvernement prive les couples de même sexe de leur droit à l’égalité inscrit dans la Constitution et des droits dont jouissent les couples hétérosexuels mariés, depuis l’adoption et l’assurance médicale jusqu’aux pensions et à l’héritage, ont-ils soutenu.

« Ce tribunal doit pousser la société à reconnaître le mariage homosexuel », a déclaré l’un des avocats.

Les pétitionnaires espéraient que la Cour suprême pourrait contester la position du gouvernement.

Mais même si certains juges ont insisté pour que l’État veille à ce que les couples homosexuels ne soient pas victimes de harcèlement ou de discrimination dans l’accès à leurs besoins fondamentaux, comme l’ouverture d’un compte bancaire commun, ils ne sont pas allés jusqu’à accorder une reconnaissance légale aux unions de même sexe.

Au lieu de cela, le tribunal a accepté l’offre du gouvernement de créer un comité spécial chargé d’étudier l’octroi d’avantages sociaux et juridiques aux couples de même sexe.

L’homosexualité a longtemps été stigmatisée dans la société traditionnelle indienne, même si les attitudes à l’égard des couples de même sexe ont évolué ces dernières années. L’Inde compte désormais des célébrités ouvertement homosexuelles et certains films de Bollywood très médiatisés traitent des problèmes homosexuels. Selon une enquête Pew, l’acceptation de l’homosexualité en Inde a augmenté de 22 points de pourcentage pour atteindre 37 % entre 2013 et 2019.

Mais les couples de même sexe sont souvent victimes de harcèlement dans de nombreuses communautés indiennes, qu’elles soient hindoues, musulmanes ou chrétiennes.

On estime que l’Inde compte au moins 2,5 millions de personnes LGBTQ+, selon les chiffres du gouvernement de 2012. Cependant, les militants des droits des homosexuels et les estimations mondiales estiment qu’ils représentent au moins 10 % de la population, soit plus de 135 millions.