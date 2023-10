La Cour suprême indienne n’a pas légalisé le mariage homosexuel

Par 3 voix contre 2, la Cour suprême indienne a statué que le droit au mariage n’était pas un droit fondamental.

« Nous sommes dans la même position qu’hier en ce qui concerne les droits LGBTQ+ en Inde », Anish Gawande, chercheur à Rhodes et fondateur de plateforme de responsabilité politique Liste rosea déclaré à Quartz après le verdict.

La cour suprême, qui n’a pas frappé ou modifier la loi spéciale sur le mariage de 1954 ou la loi sur le mariage à l’étranger de 1969, a renvoyé la responsabilité au corps législatif et au gouvernement, affirmant que le pouvoir judiciaire ne peut que mettre en œuvre les lois, pas les modifier.

La décision décevante est intervenue cinq ans après la décision du tribunal verdict historique de 2018 pour abandonner l’interdiction du sexe gay datant de l’époque coloniale, et quelques mois seulement après que le gouvernement central argumenté contre la légalisation du mariage homosexuel devant les tribunaux.

Fustigeant le gouvernement Cas d’avril qui Le mariage homosexuel est un « concept élitiste urbain », a déclaré à Quartz le militant pour l’égalité des droits Harish Iyer. « Mais je me demande comment cela fonctionne… Les gens atteignent-ils un endroit luxueux à Bombay et se transforment-ils en amants du même sexe ?

Iyer reconnaît qu’aujourd’hui (17 octobre), « presque tout le monde a rejeté à l’unanimité l’idée selon laquelle l’égalité du mariage était un concept d’élite urbaine ». Mais le verdict des juges reste insipide. « Un verdict idéal aurait reconnu toutes les unions entre deux adultes comme un mariage », a déclaré le défenseur LGBTQIA. « L’autre option aurait été la voie d’un contrat légal entre deux personnes sans utiliser le mot ‘mariage’. »

Citation : Pourquoi le mariage légal est important pour la communauté queer

«Le mariage confère un ensemble de droits aux personnes mariées, allant de l’assurance aux comptes bancaires en passant par de simples avantages comme la succession du conjoint ou les décisions de fin de vie et médicales. De plus, dans une société comme la nôtre, où le mariage est [sacred]cela accorde un grand respect à la relation entre deux personnes. — Tanushree Bhalla, un avocat qui a défendu les intérêts des demandeurs de mariage homosexuel devant le tribunal en avril dernier, à Quartz le 17 octobre.

Bientôt plus de droits pour les personnes queer… mais quand ?

Alors que deux juges défendaient le droit légal des personnes queer de former une union civile, leur donnant le droit d’être en couple, le droit de cohabiter, le droit d’adopter, et plus encore, l’opinion majoritaire était dissidente. Même pour une union civile, la balle était lancée hors du tribunal littéral et dans le tribunal métaphorique du pouvoir législatif ou exécutif.

Le panel de la Cour suprême a fait quelques observations notables sur la nécessité de protéger les personnes queer : contre la discrimination, contre le harcèlement, contre les persécutions policières qui obligent les gens à retourner dans leur famille natale, et contre les procédures médicales comme l’hormonothérapie qui sont utilisées dans des pratiques de conversion illégales. Il a également lancé un appel clair pour la création d’un comité chargé de définir et de mettre en œuvre ces changements.

Cependant, le décret ne fournissait aucune directive sur la manière et le moment où ces protections entreraient en vigueur.

« Nous avons la promesse d’un comité qui n’a aucune clarté sur sa composition, sur son calendrier ou sur son lieu d’autorité, ce qui signifie que nous ne savons pas exactement quand ces droits peuvent être étendus aux personnes queer », a déclaré Gawande.

Si le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir obtient un rôle crucial au sein d’un tel comité, la communauté LGBTQIA+ pourrait encore être confrontée à une bataille difficile. Les relations homosexuelles remontent à plusieurs centaines d’années en Inde—sculptures de temples du IXe siècle à Khajurao, Madhya Pradesh, les représenter… mais le gouvernement actuel dit que les mariages homosexuels vont échouer « des ravages complets dans l’équilibre délicat des lois personnelles. »

Il y a cependant un revers à cet argument. Que diriez-vous de refuser à la communauté homosexuelle le droit à l’assurance ou le droit de visite à un partenaire malade à l’hôpital ?

« Le gouvernement indien devrait garantir que les couples de même sexe bénéficient d’une reconnaissance légale, de droits égaux à la vie privée et familiale et d’un accès à toutes les mesures de protection sociale et aux avantages traditionnellement offerts aux couples mariés hétérosexuels, sans discrimination », a déclaré Graeme Reid, directeur de Human Le programme de défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de Rights Watch, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les mariages des personnes trans sont valides, mais il y a un piège

L’Inde, qui a établi en 2014 un troisième genre neutre dans le cadre d’une victoire en faveur des droits des trans – mais ensuite a déformé ces droits dans un projet de loi de 2019 – a offert à la communauté une certaine clarté sur les mariages. Les personnes trans dans un mariage « hétérosexuel » sont conforme à la loia déclaré le panel de cinq juges.

Une liste non exhaustive de moyens de rechercher la libération LGBTQ+ en dehors du tribunal

« C’est une journée qui donne à réfléchir, qui a clairement montré que les tribunaux ne peuvent pas et ne doivent pas être le seul recours sur la question des droits LGBTQ+ », a déclaré Gawande à Quartz. Comme voies alternatives, l’activiste encourage :

🏛️ Un engagement plus substantiel et durable avec la classe politique indienne pour traduire le « capital social et culturel de la communauté queer en capital politique » qui peut être utilisé pour négocier avec les gouvernements aux niveaux local, étatique et national.

🤝 Construire la solidarité avec d’autres communautés marginalisées et alliés pour « présenter une charte de revendications qui a plus de chances d’être acceptée que les revendications individuelles »

Encore une chose : la Cour suprême indienne a refusé à une femme d’avorter

UN Un panel de trois juges de la Cour suprême refusé une pétition d’une femme mariée de 27 ans souffrant de psychose post-partum pour mettre fin à sa grossesse de 26 semaines. (Le délai légal est de 24 semaines.)

Le tribunal a déclaré que le bébé était en bonne santé et devait donc naître. Les parents peuvent alors donner l’enfant en adoption s’ils le souhaitent.

« Un fœtus a pris le pas sur l’autonomie, la santé et la vie d’une femme », a déclaré Saumya Kalia, rédactrice au quotidien The Hindu. posté sur X hier (16 octobre). « Mais s’il vous plaît, brandissez vos slogans ‘nari shakti’ et parlez de l’autonomisation des femmes indiennes. »