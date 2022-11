La Cour suprême indienne libère six personnes condamnées pour le meurtre de l’ancien Premier ministre Gandhi

Un tribunal indien a ordonné la libération de six personnes reconnues coupables de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi.

Il a été tué par un kamikaze alors qu’il faisait campagne pour une élection en mai 1991.

La décision du tribunal était fondée sur la bonne conduite du détenu.

La Cour suprême indienne a ordonné vendredi la libération de six personnes, dont une femme, qui avaient été condamnées pour l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi en 1991, suscitant de vives critiques de la part du principal parti d’opposition du Congrès.

Gandhi a été tué par un kamikaze alors qu’il faisait campagne pour une élection au nom du parti du Congrès dans la ville de Sriperumbudur, dans le sud de l’Inde, en mai 1991. Sept personnes ont été condamnées à perpétuité dans cette affaire.

Le tribunal a déclaré que sa décision était fondée sur la bonne conduite des prisonniers et la libération en mai d’AG Perarivalan, une autre personne condamnée dans l’affaire, affirmant qu’il avait 19 ans au moment de son arrestation et qu’il était emprisonné depuis plus de 30 ans. , dont 29 en isolement cellulaire.

La veuve de Gandhi, Sonia, était jusqu’à récemment à la tête du parti du Congrès indien, tandis que leur fils, Rahul, et leur fille, Priyanka, figurent également parmi ses dirigeants.

“La décision de la Cour suprême de libérer les derniers assassins de l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi est totalement inacceptable et complètement erronée”, a déclaré le parti dans un communiqué.

“Le parti du Congrès le critique clairement et le trouve totalement intenable. Il est très regrettable que la Cour suprême n’ait pas agi en accord avec l’esprit de l’Inde sur cette question.”

Le meurtre de Gandhi a été considéré comme un acte de représailles après avoir envoyé des casques bleus indiens au Sri Lanka en 1987, pour les retirer après avoir perdu plus de 1 200 hommes au combat et fait face à des allégations de violations des droits de l’homme dans la nation insulaire.

Sa mère, Indira, a été assassinée en 1984 lors de la prise d’assaut par l’armée du Temple d’Or à Amritsar pour écraser un mouvement militant sikh.