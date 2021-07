Lundi, un banc des juges DY Chandrachud et MR Shah a estimé que le maintien en détention de Leichombam Erendro serait illégal en vertu de la constitution du pays et constituerait une violation de ses droits humains. Les juges de la Cour suprême ont ordonné que les autorités pénitentiaires de Manipur libèrent le militant, qui est détenu depuis deux mois, avant 17h00 lundi (10h30 GMT).

Erendro, qui est le co-organisateur du groupe politique Peoples’ Resurgence and Justice Alliance, a été arrêté le 13 mai avec le journaliste Kishorechandra Wangkhem pour sédition après avoir commenté la mort de Saikhom Tikendra Singh, alors président de l’État du BJP, qui a succombé à Covid19.

Dans une publication Facebook maintenant supprimée, Erendro a écrit : « Le remède contre Corona n’est pas la bouse de vache et l’urine de vache. Le remède est la science et le bon sens. Wangkhem a fait des remarques similaires, notant : « La bouse de vache, l’urine de vache n’a pas fonctionné. Argument sans fondement. Demain, je mangerai du poisson. »

À la suite de ces messages, le vice-président du Manipur BJP Usham Deben Singh et le secrétaire général P Premananda Meetei ont déposé des plaintes contre Erendro et Wangkhem, affirmant que leurs messages étaient offensants, entraînant leur arrestation et leur détention dans l’attente d’être inculpés.

Le tribunal a répondu lundi à un plaidoyer du père d’Erendro, qui a décrit l’emprisonnement du militant comme « un cas choquant d’abus de la loi sur la détention préventive pour étouffer un discours complètement anodin ».

Le plaidoyer soutenait que le magistrat du district avait passé une ordonnance de détention préventive en vertu de la loi sur la sécurité nationale en sachant parfaitement que l’affaire portée contre Erendro était au mieux fragile. C’était fait « uniquement pour le punir » le moyen invoqué.

Le chef de l’État décédé, comme beaucoup de ses collègues du Bharatiya Janata Party (parti au pouvoir en Inde), avait promu l’utilisation des excréments de vache comme remède contre le virus mortel Covid-19.

