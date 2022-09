La Cour suprême indienne accorde le droit à l’avortement à toutes les femmes

La Cour suprême indienne a décidé jeudi que toutes les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, peuvent se faire avorter jusqu’à 24 semaines après le début de leur grossesse.

Auparavant, en vertu de la loi indienne sur l’avortement, les femmes mariées pouvaient avorter jusqu’à 24 semaines de grossesse, mais les femmes célibataires étaient limitées à 20 semaines. Jeudi, le tribunal a étendu la période de 24 semaines à toutes les femmes.

Le jugement a été applaudi par les militants des droits reproductifs, qui ont déclaré que le tribunal avait veillé à ce que la loi ne fasse pas de discrimination et étende le droit à des avortements sûrs et légaux aux femmes célibataires.

“Maintenant, tous les droits dont jouissent les femmes mariées, les femmes célibataires les auront également”, a déclaré Aparna Chandra, professeure agrégée de droit à la National Law School of India, qui travaille sur la justice reproductive. Dans son jugement, le tribunal « rompt avec la stigmatisation attachée aux femmes célibataires qui tombent enceintes », a-t-elle déclaré.

L’avortement est légal en Inde depuis 1971 en vertu de la Medical Termination Pregnancy Act. En 2021, la loi a été amendée pour permettre à certaines catégories de femmes – y compris les femmes mariées divorcées ou veuves, les mineures, les victimes de viol ou les femmes atteintes de maladie mentale – d’obtenir des avortements jusqu’à 24 semaines, ce qui l’augmente par rapport aux 20 semaines précédentes. Mais les changements n’incluaient pas les femmes célibataires, ce qui a amené beaucoup à se demander pourquoi la loi différenciait sur la base de l’état matrimonial.

“La distinction artificielle entre les femmes mariées et non mariées ne peut être maintenue. Les femmes doivent avoir l’autonomie pour exercer librement ces droits”, a déclaré le juge Dhananjaya Y. Chandrachud.

Le tribunal a déclaré que refuser aux femmes célibataires le même accès à l’avortement violait le droit à l’égalité devant la loi en vertu de la Constitution indienne.

Le droit à l’avortement a été une question controversée à travers le monde, en particulier après que la Cour suprême des États-Unis a annulé en juin le jugement Roe v. Wade qui avait établi un droit constitutionnel à l’avortement dans le pays.

“Au niveau international, les jugements s’influencent les uns les autres – et celui-ci est historique car il reconnaît le droit d’une femme sur son corps et sa liberté de procréer, indépendamment de ce que les gouvernements et les législatures pourraient dire”, a déclaré l’avocate de la Cour suprême Karuna Nundy.

La décision est intervenue après qu’une femme célibataire dans une relation consensuelle s’est vu refuser un avortement par un tribunal inférieur en juillet parce qu’elle avait dépassé 20 semaines de grossesse. Plus tard ce mois-là, la Cour suprême lui a permis de se faire avorter jusqu’à sa 24e semaine de grossesse et, jeudi, a étendu ce droit à toutes les femmes.