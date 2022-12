La Cour suprême fait face à un examen de plus en plus minutieux de la part du Congrès après des fuites

M. Johnson et son homologue du Sénat chargé de la surveillance des tribunaux, le sénateur Sheldon Whitehouse, démocrate de Rhode Island, font pression sur une législation qui obligerait la Cour suprême, qui est exemptée des règles d’éthique imposées aux autres membres de la magistrature fédérale, à adopter un code de conduite ou en voir un imposé par le Congrès.

La mesure établirait également de nouvelles normes de récusation des affaires et établirait des règles de divulgation financière conformes à celles établies pour le Congrès.

M. Whitehouse a déclaré qu’il pensait qu’un examen approfondi du tribunal par le comité judiciaire était justifié.

“Nous avons l’intention d’aller au fond des choses et de faire savoir au public qu’il s’agit d’une Cour suprême qui n’a aucun endroit pour déposer une plainte, aucun processus pour mener une enquête, aucun moyen de trouver les faits, aucun processus pour venir avec un rapport final et aucune décision finale », a déclaré M. Whitehouse, un critique acerbe de la cour et des campagnes pour y placer des juges conservateurs.

La Cour suprême a nié tout acte répréhensible et a longtemps affirmé sa capacité à se contrôler et à se tenir à distance de l’intervention du Congrès, compte tenu de son statut de branche distincte du gouvernement.

Jusqu’où le Congrès peut aller pour imposer sa volonté au tribunal est une question ouverte. Dans une lettre aux législateurs, le conseiller juridique du tribunal a réitéré le déni du juge Alito selon lequel quelque chose de fâcheux s’est produit. La lettre indiquait également que des «règles pertinentes» non spécifiées empêchaient les cadeaux d’influencer les opinions d’un juge et permettaient aux juges d’avoir des amitiés personnelles.

Les républicains prendront le contrôle de la Chambre le mois prochain, et il est peu probable qu’ils aient le même intérêt à scruter le tribunal, mais les démocrates conserveront le contrôle des commissions du Sénat et pourraient insister sur la question. Certains républicains du Sénat ont exprimé leur volonté d’explorer au moins l’idée de nouvelles règles d’éthique pour le tribunal, bien qu’ils se méfient des motivations démocrates et de leur autorité en la matière.

“Je suis un peu méfiant qu’une branche puisse commencer à avoir autant d’influence sur l’autre, mais je suis ouvert d’esprit s’il y a des choses que nous devons faire”, a déclaré le sénateur Lindsey Graham, républicain de Caroline du Sud et membre senior. de la commission judiciaire. “Je serais un peu réticent, mais nous verrons ce que l’ordre du jour comprend.”