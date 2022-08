La Cour suprême exprime son mécontentement face à «l’ingérence» de Praful Patel dans le fonctionnement de l’AIFF

La Cour suprême a averti jeudi les associations de football de l’État “d’exercer son autorité” si le chef évincé de l’AIFF et chef du NCP, Praful Patel, assiste à leurs réunions et interfère avec l’administration de la justice.

Le tribunal supérieur a déclaré qu’il interviendrait si une tentative était faite pour saboter l’organisation de la Coupe du Monde Féminine FIFA-U-17 2022 en Inde.

Un banc de juges DY Chandrachud, Surya Kant et AS Bopanna a refusé d’entendre les demandes de modification déposées par les associations de football du Centre et de l’État, et la requête pour outrage du Comité des administrateurs (COA) contre Patel pour avoir prétendument “interféré avec les procédures” de le tribunal de grande instance après avoir été informé qu’une réunion est prévue jeudi soir avec les autorités de la FIFA.

La Fédération indienne de football (AIFF) a été au centre d’une controverse après avoir échoué à organiser des élections en temps opportun en raison d’un retard dans la finalisation de sa constitution, une exigence clé pour que le prestigieux tournoi se déroule dans le pays.

Alors que le retard persistait, le tribunal suprême a nommé un comité d’administrateurs (CoA) composé de trois membres comprenant l’ancien commissaire aux élections en chef SY Quraishi, l’ancien juge de la Cour suprême Anil Dave et l’ancien capitaine de football indien Bhaskar Ganguly pour gérer les affaires quotidiennes. de l’AIF.

Patel, bien qu’il ait été évincé par le SC, aurait tenu une réunion avec 35 associations membres intervenantes le 6 août, au milieu de la menace persistante d’une interdiction de l’AIFF par l’organisme mondial de football FIFA et la Confédération asiatique de football en raison de la non-tenue de la élection. Patel est membre du conseil exécutif de l’AIFA et vice-président de l’AFC.

Le solliciteur général supplémentaire Balbir Singh, représentant le ministère de la Jeunesse et des Sports, a déclaré qu’il avait pour instruction d’informer le tribunal que mercredi une réunion avec des responsables de la FIFA a eu lieu et qu’un autre tour est prévu jeudi soir, et que des efforts sont déployés. pour aplanir les différences et sauver la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022.

“Alors nous retiendrons nos mains et nous ne devrions pas ouvrir l’affaire”, a déclaré le banc et a refusé d’entendre les affaires inscrites à l’audience.

Singh a déclaré que le tribunal pourrait enregistrer dans son ordonnance que le secrétaire du COA et le secrétaire de l’AIFF soient autorisés à être présents à la réunion avec les responsables de la FIFA.

L’avocat principal Gopal Sankaranarayanan, représentant le COA, a déclaré qu’il serait approprié que seuls les deux représentants déjà désignés par le COA participent à la réunion avec la FIFA.

« Nous voulons que la question soit réglée à l’amiable. Nous pouvons aussi lire entre les lignes et nous savons qui comparaît pour qui dans cette affaire. Nous tenons notre équilibre et notre sens de l’équilibre, et si le besoin s’en fait sentir, nous n’hésiterons pas à affirmer notre autorité. Tant que la personne évincée n’est pas impliquée et ne cause pas d’interférence, nous n’avons aucun problème en la matière », a alors sévèrement déclaré le banc à Singh.

Singh a assuré au banc que les entités évincées (Patel) ne seraient pas impliquées.

Singh a demandé la liberté au tribunal de leur permettre de mentionner l’affaire pour une audience urgente, si une situation se présentait pour une intervention urgente du tribunal après la réunion de jeudi avec les responsables de la FIFA.

Mercredi, le tribunal supérieur avait averti les associations de football des États qu’il n’apprécie pas leurs “méthodes de porte dérobée” pour faire échec aux ordres du tribunal et qu’il leur appartient d’organiser la Coupe du Monde Féminine FIFA-U-17 2022 en Inde.

Le tribunal supérieur a déclaré qu’il avait adopté une ordonnance de consentement le 3 août et que la voie à suivre est que le CoA et le ministère de l’Union s’engagent auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) et de la Confédération asiatique de football (AFC) pour organiser le tournoi international.

L’Inde doit accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA à partir du 11 octobre 2022.

Le 3 août, le tribunal de grande instance avait ordonné la tenue rapide des élections au comité exécutif de l’AIFF selon le calendrier proposé par le COA.

Le tribunal supérieur avait déclaré que le collège électoral de l’AIFF compterait des représentants de 36 associations de football d’État et 36 représentants d’éminents joueurs de football.

Les 36 représentants d’éminents joueurs de football seront composés de 24 joueurs de football masculins et de 12 joueuses, qui ont disputé au moins un match de football international pour l’Inde et se sont retirés des tournois internationaux deux ans avant la date de notification des élections.

Le solliciteur général supplémentaire Sanjay Jain, représentant le ministère de la Jeunesse et des Sports, avait précédemment déclaré avoir déposé une demande de modification de l’ordonnance du SC du 3 août, après que la FIFA leur ait écrit que la feuille de route n’était pas suivie.

“La FIFA a déclaré qu’elle retirerait les droits d’hébergement si la feuille de route convenue n’était pas suivie. Cette lettre de la FIFA frappe à la racine même de l’ordonnance de référé et c’est pourquoi nous avons déposé la demande », a-t-il déclaré.

Les associations d’État ont déclaré que la FIFA et l’AFC étaient contre la modification de la composition du collège électoral, insistant sur le fait qu’elle équivaut à un tiers influençant les affaires de l’AIFF. Ils s’opposent également à l’inclusion de sportifs individuels dans l’Assemblée générale de l’AIFF, affirmant que cela viole les Statuts de la FIFA 2022.

Le 9 août, le Centre a également demandé la modification de l’ordonnance du SC en citant les réserves exprimées par la FIFA et l’AFC.

Le 18 mai, le tribunal suprême avait nommé un CoA de trois membres dirigé par l’ancien juge de haut niveau Anil R Dave pour gérer les affaires de l’AIFF et a expulsé le comité exécutif dirigé par Praful Patel qui avait dépassé de deux ans son mandat de quatre ans.

