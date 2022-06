La Cour suprême exclut de poursuivre la police pour les violations de Miranda

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a statué jeudi que les agents des forces de l’ordre ne pouvaient être poursuivis lorsqu’ils violaient les droits des suspects en omettant de fournir l’avertissement familier de Miranda avant de les interroger.

Les juges ont statué 6 contre 3 en faveur d’un adjoint du shérif qui a été poursuivi après avoir omis de lire un avertissement de Miranda – « Vous avez le droit de garder le silence », commence-t-il – à un employé de l’hôpital de Los Angeles accusé d’avoir agressé sexuellement un patient.

La question dans l’affaire était de savoir si l’avertissement donné aux suspects avant qu’ils ne parlent aux autorités, que le tribunal a reconnu dans sa décision Miranda c. Arizona en 1966 et réaffirmé 34 ans plus tard, est un droit constitutionnel ou quelque chose de moins important et moins défini.

Le juge Samuel Alito a écrit dans son opinion majoritaire qu' »une violation de Miranda n’est pas en soi une violation du cinquième amendement » et « nous ne voyons aucune justification à l’élargissement de Miranda pour conférer un droit de poursuivre » en vertu de la loi fédérale connue sous le nom de section 1983. Le La loi permet aux gens de poursuivre des policiers et d’autres employés du gouvernement pour violation des droits constitutionnels.

En désaccord avec les trois libéraux du tribunal, la juge Elena Kagan a écrit que la décision « empêche les individus d’obtenir une réparation lorsque la police viole leurs droits en vertu de Miranda ».

L’affaire a commencé lorsqu’une femme victime d’un accident vasculaire cérébral a déclaré avoir été agressée dans un hôpital de Los Angeles et a identifié l’employé de l’hôpital Terrence Tekoh comme son agresseur. L’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Carlos Vega, a parlé à Tekoh, qui a signé une déclaration avouant l’agression.

Les deux parties conviennent que Vega n’a pas lu Tekoh ses droits avant leur conversation à l’hôpital. Mais ils ne sont pas d’accord sur la question de savoir si Tekoh a été contraint d’avouer.

Même avec la déclaration utilisée contre lui au procès, un jury a acquitté Tekoh des accusations criminelles. Tekoh s’est alors retourné et a poursuivi Vega, qui a prévalu à deux reprises lors de procès civils sur sa conduite. Mais une cour d’appel fédérale a jugé que Tekoh devrait avoir une autre chance.

Le député a fait appel devant la Cour suprême, qui a accepté d’entendre l’affaire.

Mark Sherman, l’Associated Press