La Cour suprême examinera les lois sur les médias sociaux dirigées par le GOP au Texas et en Floride

Les lois républicaines du Texas et de Floride sont des réactions au pouvoir que les législateurs affirment que les plateformes de médias sociaux ont sur le discours politique en ligne, les conservateurs affirmant que leur contenu est supprimé de manière disproportionnée par rapport à leurs homologues de gauche. Les lois ont été adoptées à la suite de l’élection présidentielle de 2020, lorsque les principales plateformes ont interdit Trump pour avoir violé leurs politiques contre l’incitation à la violence liée à ses fonctions lors de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Les affaires ne seront probablement pas entendues avant l’année prochaine, et les deux lois ne peuvent actuellement pas entrer en vigueur. La loi du Texas interdit aux sites de médias sociaux de supprimer du contenu basé sur les points de vue des utilisateurs et la loi de Floride empêche les plateformes d’interdire l’accès de leurs services à des politiciens et à des candidats.

Les plaintes ont été portées par deux groupes de pression technologiques : NetChoice et Computer and Communications Industry Association, qui représentent des plateformes sociales comme Meta et Google. Ils affirment que les lois violent les droits des plateformes du premier amendement de modérer et de modifier le contenu de leurs sites, ce qui signifie qu’elles seraient obligées d’autoriser des discours qui violeraient leurs propres politiques contre les contenus violents et extrémistes.

Le tribunal a limité son examen des affaires aux restrictions législatives sur les politiques de modération du contenu des plateformes et aux exigences d’informer les utilisateurs lorsque leurs publications sont supprimées. Les juges ne détermineront pas si les lois ciblaient les entreprises parce qu’elles discriminaient sur la base d’opinions politiques ou si les exigences légales obligeant les entreprises à publier leurs règles de modération de contenu violaient les droits à la liberté d’expression des entreprises.

Chris Marchese, directeur des litiges de NetChoice, a déclaré que les sociétés de médias sociaux disposent du droit du Premier Amendement d’héberger, d’organiser et de partager du contenu comme bon leur semble. « Internet est une plateforme vitale pour la liberté d’expression, et il doit rester libre de la censure du gouvernement », a-t-il déclaré dans un communiqué.

De même, le président de la CCIA, Matt Schruers, a déclaré dans un communiqué que « dire aux sites Web privés qu’ils doivent accorder un traitement égal à la haine extrémiste n’est pas seulement imprudent, c’est inconstitutionnel, et nous sommes impatients de le démontrer à la Cour ».

Un porte-parole de la Floride a déclaré que l’État était impatient de défendre sa loi devant la Cour suprême. Les bureaux du procureur général du Texas, Ken Paxton, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.