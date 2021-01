La chorale chante pour le Pape François à la prière de midi du Divin avec plus de 300 évêques américains à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre le 23 septembre 2015 à Washington, DC. | Jonathan Newton / Getty Images

Le chant est une activité particulièrement dangereuse pendant cette pandémie car il est exceptionnellement susceptible de propager Covid-19.

Il y a moins de cinq mois, les plaignants Église pentecôtiste unie de South Bay c.Newsom aurait eu peu de chances de l’emporter. Ils demandent des exemptions à une ordonnance de santé publique californienne obligeant de nombreuses institutions – y compris les lieux de culte – à se rassembler à l’extérieur pour éviter de propager Covid-19. Ils demandent également une exemption de l’interdiction de chanter ou de chanter à l’intérieur dans tout l’État.

Mais beaucoup de choses se sont passées au cours des cinq derniers mois, ce qui suggère que le South Bay les plaignants sont désormais susceptibles de l’emporter. La juge Ruth Bader Ginsburg est décédée et a été remplacée par la juge conservatrice radicale Amy Coney Barrett. Puis, la nuit précédant Thanksgiving, la Cour suprême a rendu une décision révolutionnaire qui a bouleversé des décennies de précédent établissant une distinction entre les lois discriminatoires à l’égard des croyants (qui ne sont généralement pas autorisées) et les lois qui s’appliquent aux institutions religieuses et laïques (qui étaient généralement autorisé).

Ce cas, Diocèse catholique romain de Brooklyn c.Cuomo (2020), a mis fin aux règles de l’État de New York qui imposaient des limites strictes au nombre de personnes pouvant se rassembler à l’intérieur des lieux de culte, du moins dans les zones présentant des épidémies particulièrement graves. Ainsi, la décision 5-4 de la Cour dans Diocèse catholique romain pourrait préfigurer une décision de la Cour suprême bloquant les règles de la Californie exigeant que de nombreux services religieux se déroulent à l’extérieur.

L’interdiction par l’État de chanter et de chanter en salle pose cependant une question nouvelle. Comme l’un des témoins experts de Californie a témoigné devant un tribunal de première instance qui a laissé cette interdiction en place, «la plupart des scientifiques pensent que le chant de groupe, en particulier lorsqu’il est engagé à proximité d’autres personnes dans un espace clos, comporte un risque élevé de propagation du COVID. 19 virus par l’émission de gouttelettes infectées. »

De manière significative, l’interdiction par l’État du chant en salle s’applique non seulement aux institutions religieuses, mais aussi aux activités laïques telles que les manifestations politiques et les fonctions scolaires.

Ainsi, pour des raisons que j’expliquerai ci-dessous, le South Bay La contestation par les demandeurs de l’interdiction de chanter en salle teste même le régime extraordinairement favorable pour les objecteurs religieux que la Cour a établi dans Diocèse catholique romain. Cela ne signifie pas que ces plaignants échoueront dans leur quête d’une exemption de cette interdiction, mais cela signifie que South Bay pourrait étendre la sollicitude de la Cour envers les conservateurs religieux encore plus que sa Diocèse catholique romain décision.

La Diocèse catholique romain Cette affaire constituait un changement révolutionnaire dans l’approche de la Cour en matière de religion.

Antérieur à Diocèse catholique romain, la Cour a établi une distinction entre les affaires de discrimination religieuse et les affaires intentées par des plaignants religieux qui cherchaient à être exemptés d’une loi largement applicable, en vertu des garanties constitutionnelles du «libre exercice» de la religion.

En vertu de la décision de la Cour dans Division de l’emploi c.Smith (1990), les lois des États peuvent être appliquées contre des personnes ayant des objections religieuses à ces lois, à condition que la politique contestée soit une «loi neutre d’applicabilité générale». Les lois selon lesquelles les personnes de foi célibataires refusent un traitement inférieur sont suspectes, mais les lois des États qui traitent ces personnes de la même manière que tout le monde ont généralement été respectées – même si elles imposaient des charges à l’exercice religieux. (Il convient de noter qu’une loi fédérale applique une règle plus stricte aux lois fédérales qui pèsent sur l’exercice religieux, mais cette loi n’est pas en cause dans South Bay et ne s’applique pas à la Californie.)

Pendant ce temps, une loi d’État qui discrimine une religion particulière, ou contre les institutions religieuses en général, sera normalement invalidée.

Mais qu’est-ce qu’une discrimination? Antérieur à Diocèse catholique romain, les précédents de la Cour suprême indiquent que les États n’étaient tenus de traiter l’activité religieuse de la même manière que «une conduite non religieuse analogue». En effet, c’était la règle que la Cour suprême a suivie en mai dernier, dans une précédente contestation des règles de santé publique de Californie intentée par le même plaignant qui est maintenant devant la Cour en South Bay.

Dans ce premier South Bay cas, la Cour a voté 5 à 4 pour maintenir une ordonnance de santé publique imposant un plafond au nombre de personnes pouvant assister à un culte. Comme l’a expliqué le juge en chef John Roberts dans une opinion concordante, alors que les règles de santé publique en cause dans la première South Bay cas pesant sur les lieux de culte, «des restrictions similaires ou plus sévères s’appliquent à des rassemblements laïques comparables, y compris des conférences, des concerts, des projections de films, des sports-spectateurs et des représentations théâtrales, où de grands groupes de personnes se rassemblent à proximité pendant de longues périodes.

Ainsi, comme les maisons ou les cultes étaient traités de la même manière ou mieux que les autres institutions où les gens se réunissaient dans des salles semblables à des auditoriums pendant de longues périodes, le plafond de participation aux services de culte a été maintenu.

Mais quatre mois après le premier South Bay cas, le juge Ginsburg est décédé et la confirmation de Barrett a donné aux dissidents South Bay cas les votes dont ils avaient besoin pour changer radicalement la loi.

Comme le premier South Bay Cas, Diocèse catholique romain impliquait des règles de santé publique de l’État qui imposaient un plafond à la participation aux services de culte dans certaines parties de l’État. Aussi comme le premier South Bay cas, les règles de New York ne traitaient pas les lieux de culte plus mal que d’autres institutions similaires. En effet, alors que New York autorisait les lieux de culte à organiser des services pour un nombre limité de personnes, les rassemblements publics tels que des conférences, des concerts ou des représentations théâtrales étaient carrément interdits dans les parties concernées de New York.

Et pourtant, la nouvelle majorité de la Cour suprême a bloqué les restrictions de New York sur les services religieux, soulignant le fait que certaines entreprises, y compris «les installations d’acupuncture, les terrains de camping, [and] garages », étaient autorisés à admettre plus de personnes que les lieux de culte.

Diocèse catholique romain, en d’autres termes, a effectivement abandonné la règle selon laquelle les États peuvent réglementer les institutions religieuses tant que ces institutions doivent suivre les mêmes restrictions que celles appliquées à «une conduite non religieuse analogue». Après Diocèse catholique romain, une loi réglementant une institution religieuse pourrait être invalidée si l’État impose moins de charges tout entreprise laïque, peu importe à quel point cette entreprise peut être différente de cette institution religieuse.

La South Bay les plaignants espèrent profiter de Diocèse catholique romainl’approche très restrictive de la législation étatique.

Si vous acceptez la décision de la Cour en Diocèse catholique romain, puis le South Bay les plaignants ont un dossier très solide contre les restrictions de la Californie sur les services intérieurs.

Une chose frustrante dans les affaires judiciaires contestant les ordonnances de santé publique liées à Covid est que la substance de ces ordonnances change fréquemment alors que l’affaire est toujours en cours – devenant souvent plus restrictive pendant les épidémies graves et moins restrictive lorsque les épidémies s’atténuent. La Californie a assoupli certaines de ses restrictions peu de temps après South Bay les plaignants ont déposé leur demande de réparation devant la Cour suprême.

Actuellement, les lieux de culte dans la plupart des États sont tenus de tenir des services à l’extérieur. Des restrictions similaires pour l’extérieur uniquement s’appliquent aux cinémas, aux salles de sport, aux restaurants et aux «centres de divertissement familial». Les audiences en direct sont interdites lors des événements sportifs.

En vertu de la loi qui existait avant Diocèse catholique romain, ces restrictions sévères sur les services de culte auraient été maintenues. Exiger que tous ces services aient lieu à l’extérieur est une contrainte sérieuse, mais des lieux laïques similaires tels que les cinémas et les sports professionnels sont soumis à des limites similaires – voire plus restrictives.

Après Diocèse catholique romain, Cependant, le South Bay les plaignants ont des arguments très solides contre la restriction des services de culte. Bien que les règles de la Californie ferment certaines entreprises, elles permettent aux articles de vente au détail tels que les épiceries de rester ouverts à capacité limitée.

Bien sûr, il existe des distinctions évidentes entre une église et un Kroger. Comme l’a noté un juge de première instance fédéral dans un avis confirmant les restrictions de la Californie, les personnes qui assistent à des services de culte ont tendance à se livrer à des activités à haut risque telles que se rassembler en groupe, socialiser pendant de longues périodes et chanter. Les gens ne se rassemblent généralement pas et ne chantent pas à l’épicerie.

Mais après Diocèse catholique romain, il est loin d’être clair que ces différences évidentes entre les lieux de culte et les magasins de détail importent, du moins aux yeux de la Cour suprême. Il est possible que la Cour maintienne les restrictions de la Californie, en vertu d’une doctrine qui autorise le fardeau de la religion qui utilise les «moyens les moins restrictifs» pour promouvoir un «intérêt impérieux de l’État», mais ce résultat semble peu probable dans cette Cour très conservatrice.

L’interdiction du chant et du chant en salle pose quant à elle une question quelque peu nouvelle. Comme indiqué ci-dessus, la Californie ne distingue pas les chanteurs et chanteurs religieux pour un traitement inférieur. La même restriction s’applique aux manifestants politiques, aux récitals de musique à l’école ou aux rassemblements ivres qui se transforment en interprétations spontanées de «Wellerman».

Néanmoins, le South Bay les plaignants affirment que l’interdiction de chanter en salle est discriminatoire parce que, selon eux, «parler fort ou crier» est toujours autorisé dans les studios de télévision hollywoodiens ou dans les vestiaires pour les athlètes professionnels. (Bien que les audiences en direct soient interdites lors d’événements sportifs, les équipes professionnelles ne sont pas obligées de fermer complètement.)

Si la Cour suprême accepte cet argument, cela pourrait équivaloir à une décision déclarant qu’il n’existe pas de «loi neutre d’applicabilité générale» qui puisse être appliquée aux institutions religieuses. Cela signifierait que les objecteurs religieux gagneraient un large pouvoir pour contester pratiquement n’importe quelle loi, à condition qu’ils puissent montrer que toute entreprise laïque n’importe où est autorisée à se livrer à une activité qui est vaguement similaire à la conduite dans laquelle l’objecteur religieux souhaite s’engager – peu importe ce que les affaires peuvent être d’une institution religieuse.

Diocèse catholique romain était un signe clair que la Cour suprême est disposée à augmenter le risque de propagation de Covid, si cela profite également aux conservateurs religieux. South Bay pourrait nous montrer jusqu’où la Cour est prête à aller pour démolir les ordonnances de santé publique – et, potentiellement, de nombreuses autres lois – au service de sa vision idéologique de la «liberté religieuse».