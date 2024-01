La Cour suprême examine la demande d’un condamné à mort de l’Oklahoma d’annuler sa condamnation

WASHINGTON — La Cour suprême a accepté lundi d’entendre l’affirmation d’un condamné à mort de l’Oklahoma selon laquelle sa condamnation était juridiquement infondée dans une affaire rare dans laquelle le procureur général de l’État a reconnu que des témoignages clés au procès étaient problématiques.

Richard Glossip, aujourd’hui âgé de 60 ans, a été reconnu coupable d’avoir organisé le meurtre en 1997 de son patron au motel d’Oklahoma City où ils travaillaient.

Bien que le procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond, un républicain, ait soutenu l’appel de Glossip, l’État n’est pas parvenu à souscrire à l’affirmation de Glossip selon laquelle il est innocent. Même si la condamnation est annulée, Glossip pourrait être de nouveau jugé.

Richard Glossip le 19 février 2021. Département correctionnel de l’Oklahoma via le fichier AP

En mai de l’année dernière, la Cour suprême est intervenue pour empêcher l’exécution de Glossip.

Le tribunal délibérait depuis septembre sur l’opportunité d’entendre l’appel de Glossip. Dans la brève ordonnance rendue lundi, le tribunal a déclaré qu’il examinerait une question juridique supplémentaire : si Glossip avait des motifs, en vertu de la loi de l’Oklahoma, de contester sa condamnation.

L’ordonnance précise également que le juge Neil Gorsuch ne participera pas à l’affaire. Le tribunal n’a pas donné de raison, mais cela est probablement lié à son précédent rôle de juge à la 10e Cour d’appel des États-Unis, qui entend les affaires de l’Oklahoma.

L’État, a déclaré Drummond dans des documents judiciaires, “a conclu, sur la base d’un examen attentif de nouvelles informations récemment apparues concernant l’inconduite du procureur lors du procès de Glossip et les erreurs cumulatives, que la condamnation et la peine capitale de Glossip ne peuvent pas être maintenues”.

Les avocats de Glossip se sont concentrés sur les préoccupations concernant le témoignage clé dans l’affaire fourni par Justin Sneed, l’auteur du meurtre de 1997. Sneed a témoigné que Glossip l’avait engagé pour tuer le propriétaire du motel Barry Van Treese.

Le propriétaire du motel, Barry Van Treese, a été assassiné en 1997. KFOR

Mais il est apparu que les procureurs avaient dissimulé des informations sur Sneed et qu’il avait fait un faux témoignage au procès.

“Même à ce stade avancé de son affaire, après que M. Glossip ait été confronté à neuf dates d’exécution, de nouvelles preuves continuent d’apparaître démontrant que l’État savait pertinemment que les preuves utilisées pour le déclarer coupable et le condamner à mort étaient fausses”, ont déclaré les avocats de Glossip. a écrit en demandant à la Cour suprême de se prononcer.

Une enquête indépendante ordonnée par Drummond a notamment révélé qu’il n’avait pas été révélé lors du deuxième procès de Glossip en 2004 que Sneed avait été traité pour un problème psychiatrique grave.

Drummond a déclaré dans des documents judiciaires que la condamnation de Glossip “dépendait presque entièrement de la crédibilité de Sneed”.

Malgré l’annonce de Drummond selon laquelle la condamnation de Glossip devrait être annulée en raison de violations des procédures régulières, une cour d’appel de l’Oklahoma a confirmé la peine de mort plus tôt cette année et la commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État a également confirmé la condamnation à mort de Glossip. voté contre accorder la clémence à Glossip.

La Cour suprême avait précédemment bloqué l’exécution de Glossip en 2015 dans le cadre d’un litige distinct portant sur la question de savoir si le protocole d’exécution de l’État était inconstitutionnel. Le tribunal finalement s’est prononcé contre Glossip et deux autres condamnés à mort de l’Oklahoma.

La Cour suprême, qui dispose d’une majorité conservatrice de 6 voix contre 3, accorde rarement des sursis à exécution, et certains juges ont critiqué les avocats pour avoir déposé des demandes de dernière minute concernant des condamnés à mort.