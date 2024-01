La Cour suprême examine la demande des conservateurs d’affaiblir les agences fédérales

WASHINGTON — Un précédent de la Cour suprême vieux de 40 ans, devenu au fil des années un épouvantail à droite parce qu’il est considéré comme renforçant le pouvoir des agences fédérales, pourrait être sur le point d’être mis à rude épreuve alors que les juges actuels réfléchissent mercredi à l’opportunité de l’annuler. .

Le tribunal, qui compte une majorité conservatrice de 6 contre 3 sceptiques quant aux affirmations générales de l’autorité d’une agence fédérale, entend des plaidoiries dans deux affaires liées impliquant une réglementation de la pêche qui remettent en question la question de savoir si la décision de 1984 dans l’affaire Chevron c. Conseil de défense des ressources naturelles devrait être relégué à l’histoire.

Ironiquement, au moment où cette décision a été prise, Chevron était une victoire pour les efforts de déréglementation de l’administration Reagan, avec la décision du tribunal selon laquelle les juges devraient s’en remettre aux agences fédérales pour interpréter la loi lorsque le langage d’une loi est ambigu.

La décision a permis à l’Environmental Protection Agency d’aller de l’avant avec une réglementation Clean Air Act favorable aux installations polluantes, au grand dam des groupes environnementaux qui voulaient que le tribunal donne moins de latitude à l’agence.

Durant cette période, l’EPA était dirigée par Anne Gorsuch, la mère de l’actuel juge de la Cour suprême Neil Gorsuch, bien qu’elle ait quitté son poste à la suite d’une scandale sur la gestion par l’agence des dépollutions au moment où l’affaire a été plaidée. Le juge Gorsuch a été un critique virulent de l’arrêt Chevron.

En pratique, cette décision signifie que les présidents démocrates et républicains peuvent profiter de la flexibilité qu’elle accorde aux agences pour mettre en œuvre de nouvelles réglementations sur un large éventail de questions.

Des décennies plus tard, alors que les intérêts économiques et les conservateurs étaient plus hostiles que jamais à ce qu’ils appellent « l’État administratif », le précédent en est venue à être considérée, au moins à droite, comme étant plus bénéfique aux progressistes, qui veulent faire un usage agressif du pouvoir des agences fédérales, qu’aux conservateurs.

« En réalité, la mission de l’autre côté est de rendre très, très difficile l’adoption de lois créant des programmes efficaces répondant aux problèmes modernes. Le véritable objectif est [to] diminuer le pouvoir du gouvernement fédéral », a déclaré David Doniger, l’avocat environnemental qui a défendu et perdu le procès de 1984.

Les groupes environnementaux et d’autres à gauche espèrent maintenir la décision en vigueur afin que les agences puissent s’attaquer à des problèmes difficiles comme le changement climatique, surtout en l’absence d’une législation majeure adoptée par le Congrès lui-même.

Jonathan Adler, professeur à la faculté de droit de l’université Case Western Reserve, a déclaré qu’il y avait toujours des désaccords entre les avocats et les universitaires sur la manière dont les tribunaux devraient appliquer la décision Chevron.

“Cela fait un moment que l’on en parle, mais à droite, on s’inquiète certainement du fait que… les agences n’exécutent pas fidèlement les instructions du Congrès mais essaient de trouver des moyens de faire ce qu’elles veulent faire”, a-t-il déclaré. dit.

Mais, a-t-il ajouté, « la question est de savoir si vous devez renverser Chevron pour arrêter cette dynamique ».

La Cour suprême a déjà abordé la question de l’exercice par les agences d’un large pouvoir sans instructions claires du Congrès sous un autre angle dans des décisions récentes qui ont annulé le plan fédéral d’allègement de la dette étudiante du président Joe Biden, bloqué sa vaccination contre le Covid ou son exigence de test pour les grandes entreprises et freiné la L’autorité de l’EPA pour limiter les émissions de carbone des centrales électriques.

Ces cas ne s’appuyaient pas sur l’analyse de Chevron mais disaient simplement que sur des questions ayant un large impact national, il fallait une autorisation explicite du Congrès, une approche connue sous le nom de « doctrine des questions majeures ».

Les deux cas débattus mercredi impliquent une contestation d’une réglementation gouvernementale de moindre portée qui obligerait les navires de pêche à contribuer au financement de la collecte de données scientifiques pour contribuer à la conservation et à la gestion de la pêche.

Le tribunal a examiné les appels interjetés par les exploitants de navires de pêche actifs dans la pêche au hareng au large de la côte atlantique, qui contestaient la règle de 2020 applicable aux pêcheries de la Nouvelle-Angleterre. Dans les deux cas, les tribunaux inférieurs ont donné raison au gouvernement fédéral.

Les opposants affirment que le National Marine Fisheries Service, l’organisme fédéral qui supervise les ressources océaniques, n’avait pas le pouvoir d’émettre le règlement en vertu de la loi pertinente, la loi Magnuson-Stevens de 1976 sur la conservation et la gestion des pêches.

La règle met en œuvre un programme de surveillance que les exploitants de navires sont tenus de financer. Les challengers affirment que les opérateurs devraient payer jusqu’à 710 dollars par jour à certaines heures pour que des observateurs indépendants montent à bord de leurs navires et surveillent leurs opérations. Le coût représenterait un fardeau important pour les petits propriétaires-exploitants, affirment les challengers.

Le différend sur la pêche est l’un des nombreux conflits au cours de la législature actuelle dans lesquels les juges envisagent des attaques contre le pouvoir de l’agence fédérale menées par des intérêts commerciaux et l’establishment juridique conservateur.

La composition du tribunal lui-même reflète un autre front de la guerre, l’administration Trump ayant spécifiquement sélectionné les candidats judiciaires en partie sur la base de leur hostilité à l’égard de la bureaucratie fédérale. La majorité conservatrice de la Cour suprême comprend trois personnes nommées par Trump, dont Gorsuch.

“Il existe ici un plan cohérent dans lequel la sélection judiciaire et l’effort de déréglementation sont en réalité le revers de la même médaille”, a déclaré Don McGahn, conseiller juridique de Trump à la Maison Blanche, lors de la conférence de presse. Conférence d’action politique conservatrice en 2018.