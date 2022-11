La Cour suprême évalue la relance des directives d’immigration de Biden

L’avocate générale Elizabeth B. Prelogar a déclaré aux juges que le Département de la sécurité intérieure devait être en mesure d’établir des priorités. “Il y a plus de 11 millions de non-citoyens amovibles dans ce pays, et le DHS compte environ 6 000 agents de l’intérieur”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le gouvernement fédéral n’avait pas les ressources nécessaires pour appréhender et chercher à expulser tous les immigrants non autorisés.

Une loi qui semblait rendre certaines actions obligatoires en utilisant le mot “doit”, a-t-elle dit, était irréalisable car le Congrès n’avait pas alloué les ressources nécessaires pour permettre à l’exécutif de poursuivre cette vaste entreprise.

Mais le juge en chef Roberts a déclaré que le rôle du tribunal était limité. “C’est notre travail de dire ce qu’est la loi, pas si elle peut ou non être mise en œuvre ou s’il y a des difficultés là-bas”, a-t-il déclaré. “Et je ne pense pas que nous devrions changer cette responsabilité simplement parce que le Congrès et l’exécutif ne peuvent pas s’entendre sur quelque chose qui est possible pour résoudre ce problème.”

Titre 42 : Quinze États sont intervenus pour tenter de maintenir en place la politique liée à la pandémie qui permet au gouvernement d’expulser rapidement les migrants arrivant du Mexique. La requête en intervention vise à retarder une ordonnance du tribunal qui lèverait la mesure d’expulsion le 21 décembre.

Le haut fonctionnaire frontalier démissionne : Le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a démissionné après une impasse avec le secrétaire à la Sécurité intérieure, qui avait exigé qu’il démissionne ou qu’il soit renvoyé.

En attente du statut de réfugié : Alors que l’administration Biden donne la priorité à la réinstallation des personnes fuyant l’Ukraine et l’Afghanistan, de nombreux autres réfugiés attendent des années dans un système qui peine à se reconstruire.

Mme Prelogar a exhorté le juge en chef à examiner les implications de cette position. “Si ce tribunal devait effectivement adopter cette interprétation de la loi”, a-t-elle déclaré, “alors je pense que ce serait incroyablement déstabilisant sur le terrain.”

En juin, le juge Drew B. Tipton du tribunal de district fédéral de Victoria, au Texas, a rendu une décision qui bloquait l’utilisation des lignes directrices dans tout le pays. Un panel unanime de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit, à la Nouvelle-Orléans, a refusé de surseoir à la décision.